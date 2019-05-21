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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, где смотреть матч Россия — Швеция

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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ЧМ по хоккею 2019. Таблица, группы, обзоры матчей
«Чемпионат»
Таких чудес на ЧМ больше не будет. Этот понедельник запомнят надолго
Невероятные победы Великобритании и Италии, а ещё чумовой матч Латвии со Швецией.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Видеообзоры матчей 11-го игрового дня

Предпоследний игровой день группового этапа запомнился сразу несколькими невероятными матчами. Британцы отыгрались с 0:3 и одолели Францию в овертайме, сохранив место в элите ЧМ. Эту же задачу выполнили и итальянцы, которые до этого проиграли пять матчей с общим счётом 1:45. Но это не помешало им вырвать победу у австрийцев в серии буллитов. Была близка к сенсации сборная Латвии. Она играла вничью со шведами 4:4, но была вынуждена снимать вратаря на последних минутах основного времени и пропустила решающий гол в пустые ворота.

Борьбы «за жизнь» на чемпионате мира больше не будет, теперь настаёт время решающих матчей за итоговые места в группах.

Франция – Великобритания – 3:4 ОТ

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Франция
3 : 4
0:0, 3:2, 0:1, 0:1
Великобритания
1:0 – Реш (Манавьян, Бозон) – 23:36 (5x5), 2:0 – Трей (Шакиашвили, Тексье) – 27:31 (5x4), 3:0 – Реш (Клеро) – 27:37 (5x5), 3:1 – Дауд (О'Коннор) – 34:59 (5x5), 3:2 – Хэммонд (О'Коннор, Филлипс) – 38:04 (5x5), 3:3 – Фармер (Филлипс, О'Коннор) – 45:16 (5x5), 3:4 – Дэвис (Филлипс) – 62:03 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Швеция – Латвия – 5:4

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Швеция
5 : 4
1:0, 1:1, 3:3
Латвия
1:0 – Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) – 10:15 (5x4), 1:1 – Букартс (Букартс, Фрейбергс) – 29:35 (5x4), 2:1 – Кемпе (Нюландер, Клингберг) – 33:38 (5x5), 2:2 – Букартс – 41:11 (5x4), 2:3 – Якс (Букартс, Дарзиньш) – 43:42 (5x5), 3:3 – Ландер (Кемпе) – 49:00 (5x5), 4:3 – Хёрнквист (Нюландер, Экхольм) – 50:09 (5x5), 4:4 – Букартс (Индрашис, Сотниекс) – 56:36 (5x5), 5:4 – Расмуссен – 59:26 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Канада – Дания – 5:0

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Канада
5 : 0
3:0, 1:0, 1:0
Дания
1:0 – Дюбуа (Маршессо, Стоун) – 01:00 (5x5), 2:0 – Макканн (Туррис) – 06:06 (5x5), 3:0 – Маршессо (Сиверсон, Стоун) – 08:23 (5x5), 4:0 – Райнхарт (Кутюрье, Шабо) – 33:53 (5x4), 5:0 – Райнхарт (Майерс, Чирелли) – 44:34 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Австрия – Италия – 3:4 Б

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Австрия
3 : 4
2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1
Италия
0:1 – Бардаро (Тривеллато) – 09:59 (5x5), 1:1 – Ганаль (Унтервегер) – 11:25 (5x5), 2:1 – Раффль (Хофер, Унтервегер) – 16:08 (5x5), 2:2 – Костнер (Мичели) – 34:35 (5x5), 2:3 – Роса (Рамозер) – 38:57 (5x5), 3:3 – Раффль (Хофер) – 41:45 (5x5), 3:4 – Макмонагл – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

Самый красивый гол дня забил нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль. За ним расположились британец Бен Дэвис и швед Патрик Хёрнквист.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

В тройку лучших действий вратарей дня попали сейвы голкиперов сборных Италии и Великобритании, а между ними расположился швед Хенрик Лундквист.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2019 на текущий момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)
Четвертьфинал №2. Канада (2А) – Швеция (3В)
Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – США (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф
Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 21 мая

Онлайн-трансляция матча Швеция – Россия будет доступна здесь. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

Финляндия – Германия

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Финляндия
Германия

Чехия – Швейцария

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Чехия
Швейцария

Словакия – Дания

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Словакия
Дания

Норвегия — Латвия

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Норвегия
Латвия

Канада — США

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Канада
США

Швеция – Россия

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швеция
Россия

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею.

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