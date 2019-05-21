Невероятные победы Великобритании и Италии, а ещё чумовой матч Латвии со Швецией.

Таких чудес на ЧМ больше не будет. Этот понедельник запомнят надолго

Видеообзоры матчей 11-го игрового дня

Предпоследний игровой день группового этапа запомнился сразу несколькими невероятными матчами. Британцы отыгрались с 0:3 и одолели Францию в овертайме, сохранив место в элите ЧМ. Эту же задачу выполнили и итальянцы, которые до этого проиграли пять матчей с общим счётом 1:45. Но это не помешало им вырвать победу у австрийцев в серии буллитов. Была близка к сенсации сборная Латвии. Она играла вничью со шведами 4:4, но была вынуждена снимать вратаря на последних минутах основного времени и пропустила решающий гол в пустые ворота.

Борьбы «за жизнь» на чемпионате мира больше не будет, теперь настаёт время решающих матчей за итоговые места в группах.

Франция – Великобритания – 3:4 ОТ

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Швеция – Латвия – 5:4

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

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Канада – Дания – 5:0

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Австрия – Италия – 3:4 Б

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

Самый красивый гол дня забил нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль. За ним расположились британец Бен Дэвис и швед Патрик Хёрнквист.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие сейвы игрового дня

В тройку лучших действий вратарей дня попали сейвы голкиперов сборных Италии и Великобритании, а между ними расположился швед Хенрик Лундквист.

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2019 на текущий момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)

Четвертьфинал №2. Канада (2А) – Швеция (3В)

Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – США (3А)

Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей на 21 мая

Онлайн-трансляция матча Швеция – Россия будет доступна здесь. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

Финляндия – Германия

Чехия – Швейцария

Словакия – Дания

Норвегия — Латвия

Канада — США

Швеция – Россия

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею.