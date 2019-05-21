Таких чудес на ЧМ больше не будет. Этот понедельник запомнят надолго

Видеообзоры матчей 11-го игрового дня
Предпоследний игровой день группового этапа запомнился сразу несколькими невероятными матчами. Британцы отыгрались с 0:3 и одолели Францию в овертайме, сохранив место в элите ЧМ. Эту же задачу выполнили и итальянцы, которые до этого проиграли пять матчей с общим счётом 1:45. Но это не помешало им вырвать победу у австрийцев в серии буллитов. Была близка к сенсации сборная Латвии. Она играла вничью со шведами 4:4, но была вынуждена снимать вратаря на последних минутах основного времени и пропустила решающий гол в пустые ворота.
Борьбы «за жизнь» на чемпионате мира больше не будет, теперь настаёт время решающих матчей за итоговые места в группах.
Франция – Великобритания – 3:4 ОТ
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Швеция – Латвия – 5:4
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Канада – Дания – 5:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Австрия – Италия – 3:4 Б
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
Самый красивый гол дня забил нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль. За ним расположились британец Бен Дэвис и швед Патрик Хёрнквист.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие сейвы игрового дня
В тройку лучших действий вратарей дня попали сейвы голкиперов сборных Италии и Великобритании, а между ними расположился швед Хенрик Лундквист.
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2019 на текущий момент
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – Германия (4А)
Четвертьфинал №2. Канада (2А) – Швеция (3В)
Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – США (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швейцария (4В)
Расписание матчей на 21 мая
Онлайн-трансляция матча Швеция – Россия будет доступна здесь. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.
Финляндия – Германия
Чехия – Швейцария
Словакия – Дания
Норвегия — Латвия
Канада — США
Швеция – Россия
Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею.
- 21 мая 2019
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10:00
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07:58
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07:25
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07:00
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01:13
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01:00
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00:38
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00:29
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00:19
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00:10
- 20 мая 2019
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23:54
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23:48
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23:44
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23:40
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23:21
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23:00
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22:47
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22:25
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22:05
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21:48
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21:43
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21:23
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21:15
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21:08
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20:58
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20:51
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20:44
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20:37
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20:33
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20:03
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19:57
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19:44
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19:41
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19:36
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19:32