Почему нам так важно обыграть именно шведов? Любопытные факты из истории хоккея

Практически дождались: до начала одного из самых долгожданных матчей ЧМХ «Россия-Швеция» остались считанные минуты. Совсем скоро сборная России по хоккею вновь выйдет на лед, чтобы постараться порадовать своих болельщиков. Тем временем, мы, как и обещали, вещаем из самого эпицентра хоккейных событий, и при поддержке Nivea Men начинаем выполнять челленджи, которые набрали больше всего голосов.
Сегодня нам пришлось приехать на ледовую арену заранее для того, чтобы отыскать шведских болельщиков, которые вопреки суевериям (а хоккейные болельщики наравне с хоккеистами знают толк в приметах), согласятся сфотографироваться на фоне российского флага. Результаты челленджа уже перед вами, а мы начинаем готовиться к онлайн-трансляции матча.
Но чтобы нашим читателям было чем занять себя в ожидании эфира «ледового побоища» образца 2019 года, мы подобрали любопытные и познавательные факты о двух сильнейших хоккейных командах — Сборной России и Сборной Швеции. Вместе с брендом Nivea Men расскажем вам о том, как за сборными закрепились прозвища «Красная машина» и «Тре крунур», кто из команд находится на строчку выше в международном рейтинге ИИХФ и кто первым начал играть в хоккей — наши или шведы?
Первая игра сборной
Сборная Швеции
Впервые сборная вышла на лёд ещё в начале прошлого столетия. Первая игра, которую официально приписывают сборной, состоялась 23 апреля 1920 в Антверпене, где в ходе баталии встретились сборные Бельгии и Швеции. Шведы увезли к себе победу со счётом 8:0.
Сборная России
Интересно, что первая игра сборной России состоялась… со шведами. В далёком 1992 году матч закончился при счёте 2:2, продемонстрировав тем самым готовность команд сражаться до последнего. Страничка истории была перевёрнута, с тех пор каждое противостояние двух сборных приковывает к экранам телевизоров всё больше и больше зрителей. Ведь никогда не угадаешь, чья возьмёт на этот раз.
Самая крупная победа
Сборная Швеции
Самая крупная победа в истории сборной была зафиксирована 14 февраля 1947 года. В этот день на льду встретились сборные Швеции и Бельгии. Шведам удалось одержать победу, отправив в ворота соперника 24 шайбы.
Сборная России
Самая крупная победа в истории сборной России состоялась на этом Чемпионате мира по хоккею. 15 мая 2019 года россияне отправили 10 шайб в ворота сборной Италии и одержали безоговорочную победу при счёте 10:0. Что ж, надеемся, что все оставшиеся матчи сложатся для нашей команды не менее удачно.
Кстати, если провести экскурс в историю, и приписать победы сборной СССР на счёт «наших», то рекордное количество шайб за один матч было забито опять же таки в ворота итальянцев. 26 декабря 1967 года в США Сборная СССР одержала победу над Сборной Италии со счётом 28:2.
Готовы на всё, чтобы поймать шайбу — главная байка хоккейных раздевалок
В одном из своих интервью Владислав Третьяк сказал о том, что на льду готов ловить шайбу даже зубами. О случаях, когда Третьяк действительно поймал бы шайбу зубами, история умалчивает. Зато в этом плане отличился шведский вратарь Томми Сало. Во время одного из матчей Сало доказал, что у него с этим делом могут справиться и другие части тела. Во время матча с «Миннесота Уайлд» Томми так бесстрашно защищал ворота «Эдмонтон Ойлерс», что после одной из атак соперника снаряд оказался у голкипера в трусах. Доставать шайбу из штанов на льду было некогда. Поэтому свободу она получила только в раздевалке после завершения игры.
Знаменитые прозвища — откуда они?
Тре Крунур
Сборную Швеции по хоккею частенько называют «Тре Крунур», что переводится со шведского языка как «Три короны». Это название закрепилось за сборной с февраля 1938 года. Тогда на мировом первенстве в Праге игроки сборной вышли на лёд в свитерах с изображением трёх синих корон на жёлтом фоне. Это изображение является популярным символом Швеции наряду с национальным флагом и гербом страны.
Красная машина
Впервые о «Красной машине» заговорили в СМИ в 1970-е годы, когда сборная СССР блистала на обоих«хоккейных» континентах. Появлялись эти слова в американской печати и вызвали некоторое недовольство у игроков сборной СССР: так как их совсем устраивало сравнение с роботами.
Сухие цифры. Рейтинг ИИХФ: кто на каком месте?
В рейтинге ИИХФ (национальных хоккейных сборных членов Международной федерации хоккея с шайбой. — Прим. «Чемпионата») на текущий момент ведущая тройка выглядит следующим образом: Сборная Швеции, Сборная Канады и Сборная России. Таким образом шведы выигрывают целую строчку рейтинга. Однако отчаиваться не стоит, потому как разница в баллах, по которым формируется таблица, совсем не велика и у нас есть все шансы, чтобы отыграться.
Победи вместе с нашими
Победа над шведами в сегодняшнем матче скорее психологическая и тактическая, это гештальт, который просто необходимо закрыть нашей сборной на пути к чемпионству. Так что будем держать кулачки и верить в наших парней. А все подписчики нашей группы ВКонтакте совсем скоро смогут принять участие в розыгрыше на лучший комментарий о матче «Россия-Швеция». Победители получат фирменные хоккейные джерси с автографом Малкина. Следите за обновлениями ВК.
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