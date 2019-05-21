Почему нам так важно обыграть именно шведов? Любопытные факты из истории хоккея

Битва между «Красной машиной» и «Тре крунур». И история про то, как Третьяк ловил шайбу зубами, а Томми Сало трусами.

Практически дождались: до начала одного из самых долгожданных матчей ЧМХ «Россия-Швеция» остались считанные минуты. Совсем скоро сборная России по хоккею вновь выйдет на лед, чтобы постараться порадовать своих болельщиков. Тем временем, мы, как и обещали, вещаем из самого эпицентра хоккейных событий, и при поддержке Nivea Men начинаем выполнять челленджи, которые набрали больше всего голосов.

За слова ответят! Заставь журналистов на ЧМ по хоккею делать то, что ты хочешь Выбери челлендж, а им придётся его выполнить: ворваться в бар к шведам, взять коммент у Джигурды или разыграть призы, подписанные Малкиным.

Сегодня нам пришлось приехать на ледовую арену заранее для того, чтобы отыскать шведских болельщиков, которые вопреки суевериям (а хоккейные болельщики наравне с хоккеистами знают толк в приметах), согласятся сфотографироваться на фоне российского флага. Результаты челленджа уже перед вами, а мы начинаем готовиться к онлайн-трансляции матча.

Но чтобы нашим читателям было чем занять себя в ожидании эфира «ледового побоища» образца 2019 года, мы подобрали любопытные и познавательные факты о двух сильнейших хоккейных командах — Сборной России и Сборной Швеции. Вместе с брендом Nivea Men расскажем вам о том, как за сборными закрепились прозвища «Красная машина» и «Тре крунур», кто из команд находится на строчку выше в международном рейтинге ИИХФ и кто первым начал играть в хоккей — наши или шведы?

Первая игра сборной

Сборная Швеции

Впервые сборная вышла на лёд ещё в начале прошлого столетия. Первая игра, которую официально приписывают сборной, состоялась 23 апреля 1920 в Антверпене, где в ходе баталии встретились сборные Бельгии и Швеции. Шведы увезли к себе победу со счётом 8:0.

Сборная России

Интересно, что первая игра сборной России состоялась… со шведами. В далёком 1992 году матч закончился при счёте 2:2, продемонстрировав тем самым готовность команд сражаться до последнего. Страничка истории была перевёрнута, с тех пор каждое противостояние двух сборных приковывает к экранам телевизоров всё больше и больше зрителей. Ведь никогда не угадаешь, чья возьмёт на этот раз.

Самая крупная победа

Сборная Швеции

Самая крупная победа в истории сборной была зафиксирована 14 февраля 1947 года. В этот день на льду встретились сборные Швеции и Бельгии. Шведам удалось одержать победу, отправив в ворота соперника 24 шайбы.

Сборная России

Самая крупная победа в истории сборной России состоялась на этом Чемпионате мира по хоккею. 15 мая 2019 года россияне отправили 10 шайб в ворота сборной Италии и одержали безоговорочную победу при счёте 10:0. Что ж, надеемся, что все оставшиеся матчи сложатся для нашей команды не менее удачно.

Кстати, если провести экскурс в историю, и приписать победы сборной СССР на счёт «наших», то рекордное количество шайб за один матч было забито опять же таки в ворота итальянцев. 26 декабря 1967 года в США Сборная СССР одержала победу над Сборной Италии со счётом 28:2.

Готовы на всё, чтобы поймать шайбу — главная байка хоккейных раздевалок

В одном из своих интервью Владислав Третьяк сказал о том, что на льду готов ловить шайбу даже зубами. О случаях, когда Третьяк действительно поймал бы шайбу зубами, история умалчивает. Зато в этом плане отличился шведский вратарь Томми Сало. Во время одного из матчей Сало доказал, что у него с этим делом могут справиться и другие части тела. Во время матча с «Миннесота Уайлд» Томми так бесстрашно защищал ворота «Эдмонтон Ойлерс», что после одной из атак соперника снаряд оказался у голкипера в трусах. Доставать шайбу из штанов на льду было некогда. Поэтому свободу она получила только в раздевалке после завершения игры.

Фото: РИА Новости

Знаменитые прозвища — откуда они?

Тре Крунур

Сборную Швеции по хоккею частенько называют «Тре Крунур», что переводится со шведского языка как «Три короны». Это название закрепилось за сборной с февраля 1938 года. Тогда на мировом первенстве в Праге игроки сборной вышли на лёд в свитерах с изображением трёх синих корон на жёлтом фоне. Это изображение является популярным символом Швеции наряду с национальным флагом и гербом страны.

Красная машина

Впервые о «Красной машине» заговорили в СМИ в 1970-е годы, когда сборная СССР блистала на обоих«хоккейных» континентах. Появлялись эти слова в американской печати и вызвали некоторое недовольство у игроков сборной СССР: так как их совсем устраивало сравнение с роботами.

Сухие цифры. Рейтинг ИИХФ: кто на каком месте?

В рейтинге ИИХФ (национальных хоккейных сборных членов Международной федерации хоккея с шайбой. — Прим. «Чемпионата») на текущий момент ведущая тройка выглядит следующим образом: Сборная Швеции, Сборная Канады и Сборная России. Таким образом шведы выигрывают целую строчку рейтинга. Однако отчаиваться не стоит, потому как разница в баллах, по которым формируется таблица, совсем не велика и у нас есть все шансы, чтобы отыграться.

Как считается рейтинг? Рейтинг базируется на результатах выступлений на последних Олимпийских играх и на последних четырёх чемпионатах мира. Чемпион мира или Олимпиады получает 1200 очков. Между двумя соседними позициями разница в 20 очков, например команда, занявшая 14 место, получает 800 очков, а команда на 15 месте — 780. Но между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 8 и 9 местами разница в 40 очков.

Победи вместе с нашими

Победа над шведами в сегодняшнем матче скорее психологическая и тактическая, это гештальт, который просто необходимо закрыть нашей сборной на пути к чемпионству. Так что будем держать кулачки и верить в наших парней. А все подписчики нашей группы ВКонтакте совсем скоро смогут принять участие в розыгрыше на лучший комментарий о матче «Россия-Швеция». Победители получат фирменные хоккейные джерси с автографом Малкина. Следите за обновлениями ВК.