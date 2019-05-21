Овечкин забил шикарный гол с передачи Малкина! Такого не было пять лет

Про них обычно говорят, что два медведя в одной берлоге не уживаются. Русская пословица, казалось бы, идеально подходит к взаимоотношениям двух суперзвёзд российского хоккея. Евгений Малкин и Александр Овечкин почти одновременно начали покорять НХЛ в середине нулевых, причём про обоих было понятно, что они войдут в историю лиги.

Разумеется, так и вышло. Джино на долгие годы стал системообразующим игроком «Питтсбурга» и выиграл три кубка Стэнли. Овечкин уже дослужился до звания легенды «Вашингтона» и титула самого результативного россиянина в истории НХЛ. Да что рассказывать, про этих двух парней вы прекрасно всё знаете сами.

Но две большие звезды никогда не были приятелями. Более того, долгое время просто не переваривали друг друга. Во время матчей «Вашингтона» и «Питтсбурга» были и словесные перепалки, и жёсткие силовые приёмы, едва не переходящие в драки. Говорят, что причина противоречий – давний конфликт Овечкина и агента Малкина Геннадия Ушакова.

Александр Овечкин и Евгений Малкин Фото: РИА Новости

Личная неприязнь Овечкина и Малкина вполне логично трансформировалась в полное отсутствие взаимопонимания на льду. Не один тренер российской сборной пытался объединить две суперзвезды в одном сочетании, но ничего путного из этого не выходило. Овечкин и Малкин играли сами по себе, будто бы не замечая друг друга, и это никому не шло на пользу. Последним экспериментировал с огнём Зинэтула Билялетдинов на Олимпиаде в Сочи, и мы помним, чем всё закончилось. Хотя сборную Словении Овечкин и Малкин огорчили на ОИ-2014, забросив по голу с передач друг друга.

За эти пять лет Овечкин и Малкин нечасто пересекались в сборной, а если это случалось, то они не играли в одном звене. На ЧМ-2019 казалось, что ставить их в одну тройку и вовсе нет никакого смысла, при таком-то количестве других вариантов. Тем не менее, Илью Воробьёва всякий раз спрашивали об этой возможности, особенно когда у Овечкина не шла игра. Илья Петрович не хотел ничего слышать о каком-то стародавнем конфликте, и каждый раз говорил: «У нас команда семья».

Оказывается, действительно семья, да ещё какая! В ней никто не выпячивает собственного «я», действует в интересах команды, а Овечкин вполне мирно уживается с Малкиным. И кладёт вот такую шайбу в ворота Швеции!

Это видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Шикарный пас, шикарный бросок, две суперзвезды мирового хоккея показали, что ни о каких личных размолвках не может идти речи, когда они играют за страну. Спустя пять лет Ови и Малыч организовывают совместный гол, но уже не в ворота скромной Словении, а действующим двукратным чемпионам мира шведам. Этот гол, кажется, что-то сломал в скандинавской сборной. Напичканная энхаэловцами шведская машина сломалась и буквально горит в матче с Россией. Но это не наши проблемы. Малкин создаёт гол для Овечкина – это ли не счастье для российского болельщика?!