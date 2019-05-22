«Со шведами был фантастический второй период… Не будем его так называть»

Сборная России провела заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира. Наши хоккеисты одержали победу над шведами со счётом – 7:4. Итоги матча подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«Малкин и Овечкин оказались вместе на льду на пересменке»
— Что не получалось в начале матча?
— Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период… (после паузы) Фантастический – не будем называть. Хороший второй период.
— Порадовало, что прорвало всех, у кого не шла шайба в ворота? Овечкин, Григоренко…
— Порадовало да.
— Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду в эпизоде с третьим голом?
— На другой стороне (зоны для общения с журналистами. – Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это «связкой». Это была случайность, так получилось на пересменке.
— Почему получилась такая разница между первым и вторым периодом?
— Опять же, первые 10 минут да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята – молодцы.
— Медленное начало не стало следствием того, что сборная России давно не играла с соперниками такого уровня?
— Швейцария неплохой соперник был.
— Шведских защитников называют лучшими в мире. Сегодня сборная России поставила это под сомнение?
— Хорошо сыграли, у нас многое получалось. Дальше начинается плей-офф. Если в конце можно будет так сказать – будет здорово.
— Что Ковальчук даёт тройке Малкина по сравнению с Григоренко?
— Тут другая ситуация. У нас Григоренко много играет в меньшинстве, у него силы расходуются в том числе на эту часть.
«Против американцев нужен быстрый пас, быстрее шайбы никто не бегает»
— По ходу матча следили за ходом встречи Канада – США?
— Да.
— Игрокам говорили результат?
— Нет.
— Что можете сказать о сборной США?
— Посмотрите на их состав – очень талантливая атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты и, конечно, будем смотреть их игры.
— У американцев одна из самых молодых команд на турнире. Как играть против них, чтобы они сразу не побежали?
— Быстрый пас. Быстрее шайбы никто не бегает.
— Шведы говорят, что хотели бы ещё раз сыграть здесь с Россией. У вас есть такое же желание?
— Мы не загадываем. Как будет – так и будет.
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