Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией и рассказал, как нужно играть с американцами в четвертьфинале.

«Со шведами был фантастический второй период… Не будем его так называть»

Сборная России провела заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира. Наши хоккеисты одержали победу над шведами со счётом – 7:4. Итоги матча подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

«Малкин и Овечкин оказались вместе на льду на пересменке»

— Что не получалось в начале матча?

— Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период… (после паузы) Фантастический – не будем называть. Хороший второй период.

— Порадовало, что прорвало всех, у кого не шла шайба в ворота? Овечкин, Григоренко…

— Порадовало да.

— Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду в эпизоде с третьим голом?

— На другой стороне (зоны для общения с журналистами. – Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это «связкой». Это была случайность, так получилось на пересменке.

— Почему получилась такая разница между первым и вторым периодом?

— Опять же, первые 10 минут да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята – молодцы.

— Медленное начало не стало следствием того, что сборная России давно не играла с соперниками такого уровня?

— Швейцария неплохой соперник был.

— Шведских защитников называют лучшими в мире. Сегодня сборная России поставила это под сомнение?

— Хорошо сыграли, у нас многое получалось. Дальше начинается плей-офф. Если в конце можно будет так сказать – будет здорово.

— Что Ковальчук даёт тройке Малкина по сравнению с Григоренко?

— Тут другая ситуация. У нас Григоренко много играет в меньшинстве, у него силы расходуются в том числе на эту часть.

Расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2019

«Против американцев нужен быстрый пас, быстрее шайбы никто не бегает»

— По ходу матча следили за ходом встречи Канада – США?

— Да.

— Игрокам говорили результат?

— Нет.

— Что можете сказать о сборной США?

— Посмотрите на их состав – очень талантливая атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты и, конечно, будем смотреть их игры.

Канада отправила американцев на Россию! Пусть США боятся нас В заключительном матче группового этапа чемпионата мира североамериканские сборные разыграли судьбу четвертьфинальных пар.

— У американцев одна из самых молодых команд на турнире. Как играть против них, чтобы они сразу не побежали?

— Быстрый пас. Быстрее шайбы никто не бегает.

— Шведы говорят, что хотели бы ещё раз сыграть здесь с Россией. У вас есть такое же желание?

— Мы не загадываем. Как будет – так и будет.