Везите нам Америку! Все четвертьфинальные пары ЧМ

На чемпионате мира в Словакии завершён групповой этап. Сюрпризов он практически не принёс, и в плей-офф закономерно вышли восемь сильнейших хоккейных сборных планеты на текущий момент. США, Канада, Финляндия, Россия, Швеция, Чехия, Германия и Швейцария поспорят за золото 83-го чемпионата мира по хоккею.

Теперь начинается настоящая рубка, все аутсайдеры закончили выступление на турнире, а остались только те команды, где заправляют хоккеисты из НХЛ. Исключение – финны, но даже с европейским составом сборная Суоми кому угодно сможет доставить проблемы. По большому счёту, с четвертьфинала ЧМ-2019 начинается то зрелище, которое мы видели на олимпийских хоккейных турнирах с 1998 по 2014 годы. Все сильнейшие на своих местах, начинается настоящий праздник высококачественного хоккея.

Канада – Швейцария

Сборная Швейцарии очень не хотела оставаться на четвёртом месте в своей группе и даже снимала голкипера при равном счёте в матче с чехами, потому что прекрасно понимала – с этой позиции наверняка играть с канадцами. «Кленовые листья» начали турнир с поражения от финнов, но затем добавляли с каждой игрой. В общем-то, обычное дело для канадцев, но уж очень в хорошей форме подходит команда Алена Виньо к плей-офф. Разгромлены крепкие немцы, без вариантов обыграны американцы. Отличный хоккей показывают Энтони Манта, Джонатан Маршессо, Марк Стоун, в воротах надёжен Мюррей, собравшийся после неудачной игры со словаками. Словом, Канада в полном порядке и готова всерьёз бороться за золото.

Что же Швейцария? Насчёт этой команды трудно загадывать: год назад подопечные Патрика Фишера не производили сильного впечатления после группового этапа, зато в плей-офф обыграли финнов и тех же канадцев, завоевав серебро. Сейчас Швейцария также пока не блещет – добротная, мастеровитая команда, но проиграла и чехам, и шведам, и россиянам. Есть крутые энхаэловцы во главе с Хиширом, крепкие ребята из европейских чемпионатов, но ничего особенного. Впрочем, на сюрприз эта сборная, безусловно, способна.

Прогноз: и канадцы прекрасно это знают. «Кленовые листья» со всей серьёзностью подойдут к четвертьфинальному матчу и добьются победы.

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Финляндия – Швеция

Скандинавское дерби предстоит увидеть нам в четвертьфинале ЧМ-2019. Обе команды подходят к началу плей-офф в достаточно паршивом настроении. Финны неожиданно проиграли немцам, хотя дважды вели по ходу встречи, шведы и вовсе были крупно обыграны российской сборной. В результате — получите европейскую классику на ранней стадии плей-офф. Но теперь это не имеет никакого значения, и все это понимают. Обидные неудачи остались на предварительном этапе, плей-офф – другой турнир.

Трудно назвать фаворита в этой игре. Шведы хорошо играют с шайбой, у них полно талантливейших мастеров в составе, но при этом есть неожиданные проблемы в обороне. Чехи, швейцарцы и россияне в трёх матчах забросили «ТреКрунур» аж 16 шайб, ещё четыре добавили латвийцы. На предыдущих золотоносных турнирах защита сборной Швеции не напоминала проходной двор.

Этой слабостью вполне может воспользоваться организованная, системная финская команда. Сборная Суоми на ЧМ-2019 сильна коллективом, но есть и яркая индивидуальность – КаапоКакко. Поражение от Германии в группе – наверняка следствие недостаточно настроя, но в четвертьфинале сопернику финнов на это рассчитывать не придётся.

Прогноз: шведы сейчас видятся более проблемной командой, нежели финны, даже несмотря на обилие мастеров в составе. Победят подопечные Ялонена, действующие чемпионы мира отправятся домой.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

Чехия – Германия

Сборной Чехии в некоторой степени повезло, хотя подопечные Милоша Ржиги заслужили эту удачу, обыграв шведов на старте группового этапа. Германия видится оптимальным соперником по четвертьфиналу в сравнении с североамериканскими сборными или финнами. Впрочем, Леон Драйзайтль, Филип Грубауэр и остальные хоккеисты бундестим вряд ли согласятся на роль мальчиков для битья. Чехам, которые в последнее время не блещут на международной арене, будет непросто.

Огромное преимущество чешской сборной – болельщики. Немцев в Братиславе тоже немало, но сравнить их количество с бывшими соседями словаков по объединённому государству невозможно.

Прогноз: немцы утонут в чешском «котле», а Ворачек и компания обеспечат победу своей команде. На ЧМ-2019 чехи способны добраться до медалей.

Расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2019

Россия – США

Наша команда триумфально прошла групповой этап, но никакого проходного соперника в четвертьфинале, увы, не получила. Что ж, придётся обыгрывать американцев, тем более, что ничего страшного в них нет. Да, талантливая и мастеровитая команда, но другие в плей-офф чемпионата мира не выходят.

Перед началом турнира США ходили в главных фаворитах, но после группового этапа эта роль досталась России. Семь побед в семи матчах, крупные выигрыши всех основных конкурентов — кто может остановить Красную машину? США же по своим меркам выступили довольно скромно: помучались с немцами и финнами, вчистую проиграли словакам и канадцам. Если сопоставлять матчи в разных группах, то у «звёздно-полосатых» попросту нет шансов.

Но в хоккее не всё так однозначно. Плей-офф – это особенный турнир, который, к тому же, состоит всего из одной игры. Случиться может всякое.

Прогноз: у сборной России сейчас есть всё, чтобы продолжать выигрывать и в плей-офф. У ребят многое получается, и сами они подходят к матчам с правильным настроем. США будут обыграны.