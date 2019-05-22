«В игре России нет эгоизма. Надеемся, ещё встретимся». Что сказали шведы

Сборная России остаётся непобедимой на чемпионате мира в Братиславе. В заключительном матче группового этапа команда не оставила камня на камне от действующих чемпионов – Швеции. Шесть голов во втором периоде определили результат, а итоговый счёт получился чуть более приличным – 7:4. Шведы отдали должное мастерству сборной России, но подчёркивали, что провели самый провальный период на турнире, и выразили надежду, что ещё встретятся со своим обидчиком в плей-офф.

«В игре русских нет эгоизма, даже странно – показывают бросок, а потом пасуют»

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём был впечатлён стилем игры сборной России, и даже отметил некоторую странность того, что наши игроки много пасуют, создавая моменты для партнёров.

— Что случилось во втором периоде?

— Мы пропустили шесть шайб!

— Мы знаем.

— Мы вели 1:0 после первого периода, и во втором Россия забивает шесть. Такое ощущение, что каждый момент, каждый бросок становился голом. В конечном итоге это моя работа – останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше.

— Удивились, что на Россию вышли вы, а не Лундквист?

— Я счастлив, что мне дали сыграть. До этого я провёл только матч с Норвегией и был доволен сыграть ещё раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось.

— Кто сегодня был самым опасным в составе соперника?

— Посмотрите на их состав, там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнёров. В их игре нет эгоизма, иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У них великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира.

— В третьем периоде Швеция показала свою силу или Россия уже расслабилась?

— Не знаю, вы же журналисты. Я просто скажу, что мы проиграли. Что есть, то есть.

— Теперь вам надо ехать в Кошице и играть с Финляндией. Это плохо или всё равно?

— Если мы выиграем, то вернёмся сюда. Матч между Финляндией и Швецией должен быть захватывающим, будет много эмоций. Будет отличная игра плей-офф.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

«Россия воспользовалась нашими ошибками, Швеции надо улучшать игру»

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист с Россией не сыграл, но отметил, что его команде необходимо улучшать свою игру, если она хочет защитить чемпионский титул.

— Мы играем с Финляндией. Нам надо улучшать свою игру, если мы хотим победить. Есть много моментов, которые у нас хорошо получаются, но многое надо улучшать. Сегодня Россия воспользовалась нашими ошибками. Перед Финляндией у нас есть два дня, чтобы потренироваться, провести собрания.

— Как будет выглядеть противостояние молодых Какко и Петтерссона?

— Мы играли с ними за неделю до чемпионата мира. Какко проводит впечатляющий турнир, нам надо будет обратить на него пристальное внимание. Но, на мой взгляд, сила Финляндии в хорошем командном взаимодействии. В нашей команде много мастерства, если мы сможем показать хороший командный хоккей, то у нас хороший шанс.

— Следили за Георгиевым?

— Немного. Много хоккея, так что много матчей я не смотрел. Он хорошо играет, я счастлив за него.

«Со шведами был фантастический второй период… Не будем его так называть» Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией и рассказал, как нужно играть с американцами в четвертьфинале.

«Надеюсь, ещё встретимся с Россией»

Капитан сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон отметил, что второй период, который Россия выиграла 6:0, стал худшим для его команды на чемпионате мира. А также выразил надежду, что шведы ещё встретятся с Россией в плей-офф.

— Почему пропустили шесть голов во втором периоде?

— Если бы я знал. Мы здорово провели первый период. Говорили перед матчем о том, что надо оттеснять соперника на периметр, и пусть они оттуда бросают. В первом периоде у нас это хорошо получалось, а во втором мы начали откатываться, допускали слишком много ошибок, и Россия стала забивать. Первый период был нашим лучшим на этом чемпионате мира. А второй – худшим.

— Третий период вы выиграли 3:1, это поможет вашей уверенности?

— Да, во втором перерыве мы говорили, что надо выиграть третий период, почувствовать свою игру в преддверии четвертьфинала. Знали, что он будет непростой и нам надо сыграть лучше.

— Чего ждёте от матча с Финляндией?

— Тяжёлой игры, как и всегда с ними.

— Финляндия – принципиальный соперник для Швеции, но, может, вам с ними будет легче, ведь у них только два игрока из НХЛ?

— Лёгких игр здесь не бывает. Если не будешь выкладываться, проиграешь.

— Что думаете о России, это главный претендент на золото?

— У них много хороших игроков, сегодня вы это увидели. Они здорово сыграли во втором периоде, это всё, что от них требовалось. Сегодня этого было достаточно для победы. Надеюсь, у нас ещё будет шанс с ними встретиться.