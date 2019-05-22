«Акулы» остались без зубов. «Сент-Луис» и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли!

Тревожные новости о травмах ведущих игроков, поступавшие из стана «Сан-Хосе» на протяжении последней недели, перед шестым матчем серии против «Блюз» стали принимать угрожающий характер. Дошло до того, что участие сразу четырёх хоккеистов «Шаркс» в решающей встрече оказалось под вопросом: Эрика Карлссона беспокоил рецидив травмы паха, Томаш Гертл пострадал от силового приёма Ивана Барбашёва, а Джо Павелски попал под каток по имени Алекс Пьетранджело. Четвёртым постояльцем лазарета «акул» мог стать Йоонас Донской, которому шайба попала в лицо после «выноса» своего же защитника Брауна, но финский форвард, в отличие от трёх других лидеров калифорнийцев, смог выйти на лёд.
В итоге Карлссона заменил защитник Тим Хед, Павелски — Дилан Гэмбрелл, а Гертла — Маркус Сёренсен, и в таком состоянии шансы «Шаркс» противостоять набравшему ход сопернику можно было оценить как минимальные.
Все сомнения в том, что «блюзмены» не упустят победу над ранеными «акулами», развеялись уже после первого периода, за который «Сент-Луис» смог дважды пробить голкипера Мартина Джонса. Первым это сделал Дэвид Перрон, рикошетом от клюшки которого шайба влетела в сетку уже в середине второй минуты матча.
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Затем слово взял Владимир Тарасенко, который в финале Западной конференции стабильно набирает очки в каждом матче. Россиянин увеличил преимущество «Блюз», реализовав удаление Барклая Гудроу.
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Попытки «акул» оказывать сопротивление носили локальный характер, и единственной удачей гостей стал гол Дилана Гэмбрелла в середине второго периода. Какое-то время у болельщиков «Шаркс» теплилась надежда на обострение интриги, но затем «Сан-Хосе» вновь остался вчетвером после удаления Джастина Брауна, и гол Брейдена Шенна в большинстве снял все вопросы о победителе.
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Из последних сил хоккеисты «Сан-Хосе» пытались что-то предпринять в оставшиеся 20 минут, но заставить «Сент-Луис» ошибаться им оказалось не под силу. Ближе к финальной сирене Тайлер Бозак забил четвёртый гол хозяев, воспользовавшись в качестве объекта для рикошета Густавом Нюквистом, а в концовке Иван Барбашёв поразил пустые ворота. Калифорнийцы, так здорово начавшие эту серию, не нашли в себе дополнительных резервов и уступили команде, набравшей оптимальную форму в самый важный момент сезона.
— четвёртый финал Кубка Стэнли в истории клуба,
— 12 кубковых побед подряд,
— 50 побед в 82 матчах после 21 ноября под руководством Крэйга Берюбе,
— «Блюзмены» — единственная команда НХЛ после первого расширения (1967/68), которая ни разу не выигрывала Кубок Стэнли,
— финал Кубка Стэнли 1970 года между «Сент-Луисом» и «Бостоном» выиграли «мишки» (4-0).
«Сент-Луис» стал первой командой эпохи расширения (начиная с сезона-1967/68), которая поднялась с последнего места в лиге (по ходу регулярного чемпионата) до финала Кубка Стэнли. «В концовке матча все болельщики встали и начали петь: «Мы хотим кубок!». Это было невероятно, нас на скамейке просто бил озноб», — признался нападающий Сэмми Блейз.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Первый матч финала Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз» пройдёт в Бостоне в ночь с 27 на 28 мая мск.
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