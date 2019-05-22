Россия и Канада не встретятся до финала. Как работает рейтинг сборных на ЧМ

Если Россия выйдет в полуфинал, то там ей светят финны или шведы. Но могут быть и немцы.

На чемпионате мира по хоккею начинается самое интересное. Групповой этап позади, сформированы четвертьфинальные пары, нас ждёт увлекательный плей-офф. Мощная Россия сыграет с загадочной, ещё не реализовавшей весь свой потенциал Америкой. Разогнавшаяся Канада протестирует возможности грозы фаворитов Швейцарии. В вечной классике сойдутся финны и шведы. Наконец, чехи постараются не оступиться в соперничестве с крепкой Германией.

Расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2019

Точно будет интересно. Предсказать результат, как всегда, довольно трудно. Четвертьфинальная стадия чемпионатов мира видела немало оглушительных сенсаций, за примерами ходить далеко не надо. Сборная Швейцарии год назад неожиданно обыграла финнов в четвертьфинале, а потом по инерции убрала с пути ещё и канадцев.

В плей-офф не бывает слабых соперников, но выделить фаворитов четвертьфиналов можно практически во всех парах. Объективно, канадцы сильнее швейцарцев, а чехи – немцев. Россия пока выглядит на голову выше США, хотя, конечно, очный матч может разрушить это мнение. Даже в соперничестве Финляндии и Швеции можно выделить фаворита – «тре крунур» явно не показывают чемпионский хоккей, и с организованными финнами им будет тяжеловато.

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Кто-то может быть не согласен с таким раскладом, но на ЧМ-2019 он подтверждён официально. Напомним, что на нынешнем турнире полуфинальные пары будут определяться в несколько ином порядке, чем раньше. На предыдущих форумах, напомним, было заранее чётко известно, победители каких пар сыграют друг с другом. По старым порядкам, например, сборная России в случае победы над США точно встретилась бы с триумфатором финско-шведской дуэли. Но сейчас выбор соперника для нашей сборной расширен.



После группового этапа был составлен рейтинг команд, с той целью чтобы в полуфинале одну из пар составили сильнейшая и слабейшая из оставшихся команд по этому рейтингу. Делалось это для того, чтобы увеличить значимость группового турнира и не сталкивать лбами лучшие сборные предварительного этапа вплоть до финала.

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Критерии у рейтинга следующие: 1) место в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.



Предварительный раунд определил градацию команд. Сборные перед плей-офф расположились в следующем порядке: Россия, Канада, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия, США, Швейцария.

Расклады на полуфинал для сборной России

Итак, для начала предположим, что наши парни прошли США. Иначе – какой смысл нам что-то гадать? Допустим, выиграла не только Россия, но и все остальные команды из первой четвёрки рейтинга, фавориты четвертьфиналов. Тогда подопечным Ильи Воробьёва играть в полуфинале с финнами, а другую пару составят канадцы и чехи. Вариант довольно противоречивый. С одной стороны, из больших команд у финнов наименее грозное нападение, даже учитывая вундеркинда Какко. С другой – финская оборона не должна допустить таких вольностей российской атаке, какие позволяли абсолютно все наши соперники на предварительном этапе. Против дисциплинированной и сбалансированной финской сборной будет очень непросто, да и исторически как-то не задаются у российской команды полуфинальные матчи с финнами на крупных турнирах. Но рассчитывать на лёгкую прогулку в полуфинале чемпионата мира и смотреть на историю встреч довольно глупо. Объективно – финны достаточно хороший вариант.

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Куда хуже будут шведы, с которыми мы сыграем, если «тре крунур» пробьются в полуфинал, а канадцы и чехи в своих парах обойдутся без сенсаций. Да, Россия грохнула действующих чемпионов мира на групповом этапе, но повторить подобное в рамках одного турнира будет, пожалуй, нереально. У шведов отличный состав и грамотный тренерский штаб, выводы из поражения будут сделаны правильные. Да и настрой у скандинавов после 4:7 будет весьма решительный.



Таким образом, победитель пары Финляндия-Швеция – наиболее реальный соперник для сборной России по полуфиналу, в который ещё тоже нужно пробиться. Так что в нашем случае новый формат определения пар мало что поменял. Но есть и другие варианты. Если швейцарцы или немцы устроят сенсацию в своих четвертьфиналах, то они автоматически попадают на российскую команду, как на лучшую сборную по рейтингу. Согласитесь, это было бы здорово. Понятно, что в полуфинале лёгкого матча не будет в любом случае, но уровень сборной России гораздо выше, чем у Швейцарии или Германии, и в течение матча это обязательно скажется.

С кем мы точно не сыграем до финала, так это с канадцами и чехами. В этом и есть смысл рейтинга: команды, показавшие лучший результат на предварительном этапе, могут сойтись только в битве за золото. Конечно, для России это очень хорошо. Те же чехи на почти домашнем турнире совсем не подарок. Пожалуй, именно матч с подопечными Милоша Ржиги получился для нашей команды самым тяжёлым в группе. Помните, сколько раз в той игре выручил Василевский или каркас ворот? Чехи вообще выглядят здорово, плюс им на каждой игре гарантирована громогласная поддержка. Если и играть с этими парнями, то лучше уже в финале.

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Про канадцев и говорить нечего. Наверное, сейчас только «кленовые листья» и выглядят той командой, которая объективно не будет аутсайдером во встрече с Россией. Канадцы вкатились в турнир, почувствовали вкус побед, а команда у них составлена в основном из тех ребят, у кого ещё нет в карьере никаких достижений. Такой мастеровитый, зубастый и голодный соперник опасен вдвойне, и хорошо, что до финала России с Канадой никак не встретиться – рейтинг не позволит.



Что ж, финал Россия – Канада, как всегда, стал бы украшением турнира. Тем более что у нашей команды накопился крупный счёт к родоначальникам хоккея за былые обиды – со времён Вячеслава Быкова мы не можем обыграть канадцев на серьёзных соревнованиях.



Но думать об этом рано. Впереди – четвертьфинал с США, и без победы в нём все эти рассуждения станут бессмысленными.

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