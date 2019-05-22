Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу

Сборная России провела феноменальный групповой турнир на чемпионате мира по хоккею. Нет, серьёзно, даже отпетым скептикам и вечным критиканам нашей национальной команды совершенно не за что зацепиться. ЧМ-2019 ни в коем случае нельзя назвать «первенством водокачки» — в свои сборные приехали все сильнейшие, и продолжают подтягиваться даже после третьего раунда кубка Стэнли. Беспрецедентный случай! Сильнейшие мировые сборные упакованы топовыми мастерами, и сборная России всё равно выделяется на их фоне. За разгромами Италии и Австрии последовали очень убедительные победы над чехами, швейцарцами и даже шведы просто уничтожены нашей командой.

Расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2019

Перед турниром мы цеплялись к сборной по разным причинам. Находили проблему в излишней отзывчивости российских энхаэловцев. Сомневались в способностях этого тренерского штаба руководить звёздами и слепить из них команду. Искали проблему в молчании Овечкина, говорили, что результат делает только одно звено.

Американцы и неуправляемые звёзды. Что может помешать России выиграть ЧМ Надежды большие, но не всё будет так просто.

Но вот, пожалуйста – финальный матч группового этапа со шведами. Сборная России уничтожает с неприличным счётом действующего двукратного чемпиона мира, и лишь расслабленность россиян в концовке позволяет Швеции сделать поражение не таким позорным по счёту. Этой игрой наша команда заткнула рты всем критикам.

Во-первых, проявил себя тренерский штаб. После не слишком удачного первого периода на второй отрезок сборная России вышла разрывать соперника. Разговор в раздевалке не прошёл даром, тренеры смогли успокоить или наоборот расшевелить своих подопечных, и в результате шведы получили шесть шайб за 20 игровых минут. Илья Воробьёв одержал отличную тренерскую победу и показал, что он действительно умеет рулить своей командой.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

Во-вторых, отличились все четыре звена сборной России. Почин вновь положило звено Анисимова, зато потом забивали и Капризов, и Малкин, и Дадонов, а Кучеров с Гусевым даже как-то ушли в тень. Российское нападение натурально прорвало, ему воздалось за невезение в предыдущих матчах.



В-третьих, вовремя сказал своё слово Овечкин. Да ещё и с передачи Малкина! Пусть это вышло случайно, как признался позже Илья Воробьёв, но момент-то получился шикарный. Он, кстати, ещё раз показывает, что в этой сборной все играют на команду, пусть даже две суперзвезды мирового хоккея относятся друг к другу с прохладцей. На льду они делают общее дело.

Овечкин забил шикарный гол с передачи Малкина! Такого не было пять лет После этого шедевра шведы развалились. И за второй период пропустили шесть голов.

Матч со шведами вообще не дал ни единого повода пожурить нашу сборную. Просто красавцы! Да и до этого матча ведь тоже играли здорово, просто уровень соперников не позволял восхищаться в полной мере. Швейцарцы, мол, ещё не окончательно созрели, чтобы считать их топ-командой, а чехи уже давно не представляют из себя ничего серьёзного. Поэтому 6:0 по итогам этих двух матчей некоторыми воспринималось как само собой разумеющееся. Но игра со шведами – это реальный показатель, и спорить с этим глупо. Очень сильную сборную россияне раскатали в одну калитку, до предела нагрузили хвалёную шведскую защиту и не дали поднять голову не менее хвалёному нападению «тре крунур». Плохо, что дали слабину в концовке, но это ни о чём не говорит. Сборная России уже показывала на этом турнире, что если надо сыграть строго по результату, то будет сыграно строго. Чехи и швейцарцы не дадут соврать.



Однако хватит дифирамбов. Сборная России заслужила изрядную порцию восхищения, но, надеюсь, в расположении нашей национальной команды уже забыли разгром шведов, да и вообще весь групповой турнир. Впереди четвертьфинал с командой США, которую, вообще-то, до начала турнира считали едва ли не главным фаворитом чемпионата мира. Но в группе «звёздно-полосатые» выступили средненько, и уже кажутся не такими и грозными соперниками. Особенно по сравнению с мощной Россией.



Но напоминаем, что сборная США – это не набор студентов-ноунеймов, как это бывало в прошлые годы. Это очень серьёзная команда. На связку Кучеров — Гусев, там ответят парочкой Кейн – Дебринкэт, а на Овечкина и Малкина найдутся Годро и Айкел. Эти ребята разрывали НХЛ в прошлом сезоне не хуже российских суперзвёзд, и у них тоже полно самолюбия и желания выиграть для своей страны. Будет серьёзная рубка, даже не сомневайтесь.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

Тут ведь вот что важно понять. Групповой турнир – это замечательно, но медали разыгрываются в плей-офф. А с таким составом у сборной России есть только одна цель – золото. Если наша команда проиграет четвертьфинал (не важно, каким образом), то о семи победах подряд никто не вспомнит. Ненужными окажутся «чертежи» Кучерова и Гусева и исторический гол Овечкина – Малкина. В случае поражения от США судить российскую сборную будут по одному-единственному матчу, и не будет никаких оправданий. Илья Воробьёв вмиг превратится из наставника, объединившего всех звёзд в единый коллектив, в неудачника, который второй раз подряд оступился в четвертьфинале.

Жёстко, но справедливо. Большая хоккейная страна заждалась золота, и никакими полумерами её не проведёшь. В сборной должны понимать: победа над американцами вознесёт игроков и тренеров в ранг героев (до полуфинала), а поражения (даже достойного) никто не простит. Сейчас наша сборная на вершине народного обожания и восхищения, но ведь настоящий чемпионат мира начинается только завтра.