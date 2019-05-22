«Победа США над Россией будет гигантским успехом». Что говорят в Америке

И не только там. Весь хоккейный мир ждёт этого четвертьфинала на чемпионате мира.

В Северной Америке чемпионат мира традиционно не вызывает особого ажиотажа. И если в Канаде с освещением матчей своей сборной дела обстоят не так печально, то в США все взоры хоккейных болельщиков обращены на розыгрыш Кубка Стэнли, а о мировом первенстве пишут за редким исключением.

«Абсолютно доминирующие русские»

«Россия и США — это будет новая часть легендарного противостояния. Россияне финишировали на вершине группы В после идеального выступления — 7 побед в семи матчах. Сборная США заняла четвёртое место в группе А. Только две команды забили больше русских: у них разница шайб «+29», а у Соединённых Штатов — «+12». У России есть в составе три хоккеиста с десятью и более очками, лидер американцев — Патрик Кейн с 10 баллами. Что касается вратарей, то, похоже, что Андрей Василевский смог оставить позади своё разочарование после поражения в плей-офф. Его процент «спасения» — 94,5% — лучший среди вратарей ЧМ-2019, сыгравших минимум половину матчей своей команды», — отмечает USA Today.

Россия и Канада не встретятся до финала. Как работает рейтинг сборных на ЧМ Если Россия выйдет в полуфинал, то там ей светят финны или шведы. Но могут быть и немцы.

«Нет сомнений в том, что Штатам в четвертьфинале будет противостоять жёсткий и мощный российский состав. Россияне не потерпели ни одного поражения и обогнали всех соперников с колоссальной разницей шайб 36 — 7. После ужасного плей-офф для «Тампы», нынешний чемпионат мира становится великолепной ареной для Никиты Кучерова, который уже стал обладателем «Арт Росс Трофи». В семи матчах на его счету 6 голов и 9 передач при показателе полезности «+9». Только Вильям Нюландер набрал больше, у него 17 баллов. Четвертьфинал начнётся в 10 утра по времени Восточного побережья. Исходя из того, как складывался турнир до сегодняшнего дня, победа США над Россией будет просто гигантским успехом», — пишет издание The Sports Daily.

«Штаты финишировали четвёртыми и теперь им предстоит отправиться из Кошице в Братиславу, чтобы конкурировать с непобедимыми и абсолютно доминирующими русскими», — отмечает автор Sporting News Джекки Шпигель.



Поводом для особого беспокойства американцев стало состояние здоровья нападающего Дилана Ларкина, который получил удар шайбой в пах в матче с канадцами и не вернулся на лёд после первого периода.



«Как сказал Джефф Блашилл, у Ларкина были болезненные ощущения, но, в целом, он в порядке. О том, будет ли он играть важнейший матч с Россией, пока не известно», — пишет обозреватель Detroit Free Press Хелен Сент-Джеймс.

«Россияне играли, словно сборная СССР»

Европейские СМИ остались под впечатлением от игры сборной России в матче со Швецией и предрекли россиянам не самый трудный четвертьфинальный поединок.



«Канада показала Соединённым Штатам место в чулане. Канадцы выиграли свою группу на чемпионате мира», — злорадно отмечает финский портал Jatkoaika.



Шведские журналисты, в свою очередь, продолжают сокрушаться обидному поражению «Тре Крунур» от россиян в последнем матче группового этапа и прогнозируют для нашей сборной лёгкую жизнь в четвертьфинале.



«За этот матч в Братиславе мне просто неловко. Это был настоящий кошмар. 0:6 во втором периоде — это худший шведский хоккей, худшее избиение с 1981 года, когда звёзды СССР разнесли нас со счётом 13:1 на домашнем чемпионате мира в Гётеборге. В любом случае, наставник нашей команды Рикард Грёнборг получил точный месседж. Теперь в четвертьфинале будем играть с финнами, но этот матч меня не пугает. А что касается русских, то если они будут играть так, как во втором периоде матча со Швецией, то с Америкой у них проблем не будет», — отмечает обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

«Когда россияне могут беспрепятственно перемещать шайбу и атаковать на полной скорости, то за результат можно не беспокоиться. Хочешь обыграть Россию — действуй как шведы в первом периоде. Высокий прессинг, форчекинг, закрытая средняя зона, провоцирование на ошибки и обрезы. Словом, российская команда тоже уязвима, но сборная Швеции потерпела тотальный крах. Если шведская команда будет играть так и с финнами, то будет ещё одно поражение. А что касается россиян, то это было почти как путешествие в легендарный 1981-й год. Тогда после первого периода счёт был 0:0, а после финальной сирены — 13:1. Если сборная России будет играть в таком же темпе, то американцам придётся туго», — соглашается Магнус Нюстрём из шведского издания Expressen.

«Этот матч мог бы быть битвой за золото»

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«Думаю, что американцы должны поразмыслить о себе и своей игре после матча с Канадой. Они должны приложить больше усилий, чтобы держаться наравне с соперником на протяжении какого-то времени. Но для победы этого будет недостаточно», — отмечает пользователь Nexon.



«Россия должна быть фаворитом, но оборона откровенно плохая по сравнению с нападением. Я легко могу представить, как звёзды сборной США, наконец, проснуться и заставят Василевского пропустить ранние голы», — считает Dominance.

«В игре России нет эгоизма. Надеемся, ещё встретимся». Что сказали шведы Вратарь, пропустивший семь шайб, восхищается отсутствием эгоизма у российских игроков.

«Это будет сложный матч для США. Россия выглядит сильной, а Штаты ещё не в своей тарелке. Меня, американского болельщика, очень беспокоит то факт, что в третьем периоде матча с Канадой они даже не пытались прибавить и сократить отставание. Что-то с ними не так. Талант есть, но нет воли и слаженности, это напоминает прошлогоднюю сборную Канады. Но в одном матче возможно всё. У Штатов есть одна игра, чтобы противостоять самой сильной команде на чемпионате мира, но их шансы мне не нравятся», — отметил американский болельщик с музыкальным никнеймом JJ Cale.

«Вы меня извините, но когда в вашем составе есть Айкел и Годро, то вас нужно считать претендентами на золото. Я знаю, что игра на групповом этапе у сборной США не была хорошей, но Штаты — почти такой же сильный соперник, как и Россия. США выиграет со счётом 4:3. Американцы прошли через трудности, пока россияне громили лёгких соперников. А если основываться на составах, то этот матч легко мог бы быть битвой за золото», — возражает чешский болельщик Czechboy.



«Это будет лучший хоккей для просмотра. Для США турнир начинается именно с этого матча. Кто знает, что может произойти! Да, Россия выглядит лучше, но это только один матч», — резюмировал mirec04.