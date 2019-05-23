Кто сыграет в полуфиналах чемпионата мира. LIVE

23 мая на чемпионате мира в Словакии состоятся четыре четвертьфинальных матча. Первым запуском (17:15 мск) сыграют Канада – Швейцария – Россия – США, вторым запуском (21:15) Финляндия – Швеция и Чехия – Германия.

Четвертьфинальные пары чемпионата мира – 2019

Канада (1А) – Швейцария (4В)

Россия (1В) – США (4В)

Финляндия (2А) – Швеция (3В)

Чехия (2В) – Германия (3А)

Кто сыграет в полуфинале

По старым правилам ИИХФ сетку плей-офф можно было прочить вплоть до финала сразу после группового этапа. Так, победитель пары Канада – Швейцария сыграл бы в полуфинале с победителем матча Чехия – Германия, а во второй половине сетки были пары Россия – США и Финляндия – Швеция.



Но с этого года после группового этапа был составлен рейтинг команд, с той целью, чтобы в полуфинале одну из пар составили сильнейшая и слабейшая из оставшихся команд по этому рейтингу. Делалось это для того, чтобы увеличить значимость группового турнира и не сталкивать лбами лучшие сборные предварительного этапа вплоть до финала.

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Критерии у рейтинга следующие: 1) место в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной. Предварительный раунд определил градацию команд. Сборные перед плей-офф расположились в следующем порядке: Россия, Канада, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия, США, Швейцария.



Пока известно, что сборная России в случае победы точно не сыграет с Канадой (такой вариант возможен только в финале). Если все фавориты четвертьфиналов (Канада, Россия, Швеция/Финляндия, Чехия) выйдут в полуфинал, то пары будут Россия – Швеция/Финляндия и Канада — Чехия.



Расписание игр станет известно сразу после окончания вечерних четвертьфиналов.