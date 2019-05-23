Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Статьи /

Овечкин и Кузнецов исполнили необычный ритуал перед матчем с США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Кузнецов бьёт Овечкина по ракушке
Елена Кузнецова
Кузнецов бьёт Овечкина по ракушке. Ритуал сборной России перед матчем с США
Хоккеисты очень суеверны.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Все знают, что хоккеисты – жутко суеверные люди. «Чемпионат» уже рассказывал о необычных приметах Евгения Малкина, которые он привёз из «Питтсбурга» в сборную России. Нападающий всегда идёт последним – на раскатку, с раскатки, на лёд перед игрой. Есть особый ритуал и у другого лидера сборной России – Александра Овечкина.

Приметы Малкина, о которых вы могли не знать. Теперь они в сборной России
Таким Малкин стал уже давно, в «Питтсбурге» привыкли к его предматчевым ритуалам.

Перед играми «Вашингтона» в НХЛ Александр всегда бьётся грудь в грудь с Ти Джей Оши, а затем получает клюшкой по ракушке от Джона Карлсона. В прошлом году Александр Великий соблюдал этот ритуал, и кто знает, может быть, именно эта странная примета настроила его на победу в Кубке Стэнли?

Видео можно посмотреть в «твиттере» Jay and Dan.

Такой же ритуал у Овечкина и в сборной России. Только здесь он получает между ног от другого партнёра по «Вашингтону» — Евгения Кузнецова, а потом бьёт ему клюшкой по голове. Перед четвертьфиналом с США этот эпизод попал на видео.

Жёны приехали – Овечкина и Малкина прорвало! И не говорите про совпадение
Когда у хоккеистов такая поддержка, им не страшны ни шведы, ни американцы, ни кто-то ещё.

Думаете, ритуалы не работают? Овечкин так «заводит» не только себя, но и всю команду. Мотивация на сборную США у россиян бешеная. Наши открыли счёт уже на второй минуте игры. Трибуны скандируют «Россия, Россия». И как тут не поверить, что ритуалы ничего не значат?

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент