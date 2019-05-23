Кузнецов бьёт Овечкина по ракушке. Ритуал сборной России перед матчем с США

Все знают, что хоккеисты – жутко суеверные люди. «Чемпионат» уже рассказывал о необычных приметах Евгения Малкина, которые он привёз из «Питтсбурга» в сборную России. Нападающий всегда идёт последним – на раскатку, с раскатки, на лёд перед игрой. Есть особый ритуал и у другого лидера сборной России – Александра Овечкина.
Перед играми «Вашингтона» в НХЛ Александр всегда бьётся грудь в грудь с Ти Джей Оши, а затем получает клюшкой по ракушке от Джона Карлсона. В прошлом году Александр Великий соблюдал этот ритуал, и кто знает, может быть, именно эта странная примета настроила его на победу в Кубке Стэнли?
Видео можно посмотреть в «твиттере» Jay and Dan.
Такой же ритуал у Овечкина и в сборной России. Только здесь он получает между ног от другого партнёра по «Вашингтону» — Евгения Кузнецова, а потом бьёт ему клюшкой по голове. Перед четвертьфиналом с США этот эпизод попал на видео.
Думаете, ритуалы не работают? Овечкин так «заводит» не только себя, но и всю команду. Мотивация на сборную США у россиян бешеная. Наши открыли счёт уже на второй минуте игры. Трибуны скандируют «Россия, Россия». И как тут не поверить, что ритуалы ничего не значат?
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