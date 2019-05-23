Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Всё за Россию

Перед матчем со сборной США буквально всё указывало на то, что команда Ильи Воробьёва выиграет свою четвертьфинальную встречу. Россияне заняли первое место в группе B, выиграв все матчи в основное время. В свою очередь «звёздно-полосатые» стали лишь четвёртыми в группе A. Коллективу Джеффа Блэшилла пришлось переезжать из Кошице в Братиславу, а это отнимает лишнее время на восстановление и силы. В свою очередь наши хоккеисты спокойно готовились к игре в уже обжитой Братиславе. Лёд, обстановка, гостиница, раздевалка – всё знакомое.

У России всё хорошо, а у США не очень. Что тревожит перед четвертьфиналом От России ждут только победы, а американцы явно прибеднялись на групповом этапе.

Америка и так выглядит на нынешнем чемпионате мира невнятно (и это с Патриком Кейном в составе), а тут ещё лишилась из-за травм сразу двух ведущих игроков. Форварды Дилан Ларкин и Дерек Райан по сообщению североамериканских инсайдеров больше не сыграют на турнире ни при каких раскладах. И это, конечно, потери. Особенно в случае с Ларкиным. Однако американцы не собиралась унывать. Североамериканцы, проведя вечернюю тренировку после приезда из Кошице, отправились отдыхать и готовиться к матчу. Все прекрасно понимали, что в плей-офф в каждом матче может случиться всё, что угодно.

Россия обыграла США в четвертьфинале ЧМ! Как это было Россияне показали хороший хоккей, выбили сборную США и вышли в полуфинал.

Гусев в полном порядке!

Первый период встречи ожидаемо прошёл под диктовку российской команды. Вряд ли кто-то сильно сомневался в том, что наша команда с первых минут ринется в бой. Американцы старались отвечать острыми контратаками, однако Василевский в нужный момент выручал.



Первую шайбу номинальные хозяева матча забросили уже на второй минуте. Кучеров получил шайбу у борта и сделал передачу на синюю линию, откуда Сергачёв бросил по воротам — Шнайдер отбил перед собой, а Гусев оказался самым расторопным на добивании. Болельщики на трибунах буквально взревели от радости. Американских фанатов практически не было видно.

В середине периода Гусев мог оформить дубль, но попал в перекладину. Затем Веренски сдвинул ворота США, однако удаления не последовало. Зато последовало позднее. Годро придержал клюшкой Кузнецова и получил малый штраф, за что Америка поплатилась.



На льду появилась первая спецбригада большинства россиян. Гусев выдержал паузу и сделал скидку на синюю линию, а Сергачёв, как показалось, не без помощи рикошета мощнейшим броском вколотил шайбу в угол ворот. Судьи отправились смотреть повтор, после чего засчитали взятие ворот Шнайдера. 2:0 – при таком счёте команды отправились на перерыв.

Два промаха Овечкина

Второй период у команды Ильи Воробьёва не получился. Поймал кураж голкипер США Шнайдер, совершавший один сейв за другим. Кроме того, два шикарных момента не реализовал звёздный форвард россиян Александр Овечкин. В одном из них помешал игрок соперника и всё тот же Шнайдер, а во втором случае сам Александр бросил мимо из убойной позиции. Шайба просвистела рядом с девяткой ворот Шнайдера.

Внёс коррективы в игру и главный тренер «звёздно-полосатых» Джефф Блэшилл, поменявший сочетания звеньев и поставивший Кейна и Годро в одну тройку. Америка сразу заиграла, забегала, начала создавать опасные моменты. Именно Кейн с Годро вместе с Шейем и «нарисовали» гол американцев. Патрик сделал классный перевод на правый край, Шей бросил в касание, а шайба после рикошета влетела в верхний угол ворот Василевского.



Американцы могли сравнять счёт до перерыва, но здорово сыграл Василевский, щитком отразивший шайбу после хлёсткого броска соперника. Болельщики россиян схватились за головы, а у тренерского штаба была серьёзная пища для размышления. У России вырисовывались проблемы. 2:1 – таков итог второго периода.

Зрелищный и нервный третий период

В третьем периоде многое зависело от одной заброшенной шайбы. И как же вовремя забил Капризов! Всё началось с того, что Келлер совершил потерю в средней зоне. Сергачёв отдал передачу вперёд, Гусев и Капризов выскочили вдвоём на одного голкипера. В результате Кирилл оказался точен.

В упор с неудобной руки не забил Никита Кучеров, который обычно щёлкает подобные моменты, словно жаренные семечки. Ответ последовал мгновенно. Джек Хьюз отдал выверенный пас на накатившегося Хэнифина, а защитник американцев с кистей отправил шайбу точно под перекладину.



Но и Россия не собиралась отсиживаться в обороне. В контратаке Малкин отпасовал на Григоренко, и Михаил буквально вогнал шайбу в сетку ворот Шнайдера.



Игра продолжала идти на встречных курсах, опасные моменты случались как у тех, так и у других ворот. Америка заменила голкипера на шестого полевого хоккеиста и Дебринкэт своим броском обеспечил всем нервную концовку. Тренерский штаб россиян взял челлендж, после просмотра судьи засчитали гол.

В результате Россия всё же одержала пускай и нервную, но победу (4:3), выбив американцев с нынешнего чемпионата мира. Может, в следующих турнирах «звёздно-полосатым» повезёт больше, но не сейчас.

Что касается полуфинала, то победа Канады над Швейцарией спутала все расклады для сборной России. Но можно не сомневаться, что наша команда подойдёт к следующему матчу во всеоружии. На чемпионате мира у нас есть отличная команда игроков, которым помогают болельщики, семьи и штаб сборной. Из мелочей складывается результат. Даже специалисты отмечают, что в сборной России подобралась одна из лучших аналитических служб, которая просматривает и собирает видеоматериалы как по игре нашей команды (вплоть до продвинутой статистики и оценки физического состояния игроков) так и по всем соперникам (разбирают даже их тренировки). Главные конкуренты — Чехия, Швейцария, Швеция и США были разобраны на молекулы. На выходе мы видим, что сейчас в Братиславе наша команда показывает хоккей, который пока не в силах был остановить ни один из восьми наших соперников на турнире. Будем верить, что впереди сборную России ждут два самых важных матча на чемпионате мира.