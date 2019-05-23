Канадцы выжили за 0,3 секунды до сирены! А потом добили бедную Швейцарию

Сборная Канады начинала свой четвертьфинал одновременно со сборной России, но соперник у «кленовых» изначально выглядел куда менее грозным. Статус «андердога» швейцарцы признавали и сами, опубликовав перед матчем на официальном аккаунте федерации хоккея в «Твиттере» сравнительные цифры по количеству игроков, катков и рейтингу ИИХФ.
Тем не менее, в первой же смене канадцы могли пропустить. Швейцарская сборная во главе с Нино Нидеррайтером устроила кутерьму у ворот Мэтта Мюррея, которому в этом эпизоде откровенно повезло — шайба не пересекла линию ворот, что было установлено посредством видеопросмотра. Канада постепенно привыкла к темпу, который предложили швейцарцы и забрала игру «под себя». В середине периода отменным сольным проходом отметился Энтони Чирелли, и здесь уже голкиперу европейцев Леонардо Дженони пришлось трудиться с полной отдачей.
Ближе к концовке первого периода канадцы остались в меньшинстве и это поспособствовало тому, что Швейцария забросила свою первую шайбу за четыре последних матча. Симон Мозер хорошо сыграл «столба» на пятачке перед воротами Мюррея, а Свен Андригетто мощно щёлкнул со средней дистанции и открыл счёт.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ
На старте второй двадцатиминутки канадцы могли восстановить равновесие в большинстве, но бросок Джонатана Маршессо приняла на себя перекладина. Гола «кленовых» пришлось подождать ещё около пяти минут, когда после ошибки голкипера Марк Стоун великолепно подправил летящую шайбу на пятачке. Примечательно, что в тот момент у Канады на льду находилось четверо нападающих, хотя игра шла в равных составах.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ
Под занавес игрового отрезка швейцарцы снова активизировались и Свен Берчи вполне мог во второй раз вывести вперёд «команду белого креста», но не сумел переиграть Мюррея в ближнем бою.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ
Швейцария имела игровое преимущество на последних минутах второго периода, что вылилось в двухминутное удаление Маршессо за игру высоко поднятой клюшкой и гол Нико Хишира за 3,8 секунды до сирены.
Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN
У канадцев сказывалось отсутствие лучшего снайпера Энтони Манты, который был дисквалифицирован на один матч за грубую игру в матче с американцами. Атакам «кленовых» не хватало остроты и резкости, и отошедшие в оборону швейцарцы достаточно уверенно справлялись с тем, чтобы нейтрализовывать давление соперника.
Весь третий период подопечные Алена Виньо провели в зоне сборной Швейцарии, нагружая Дженони работой. Голкипер европейцев уверенно справлялся с нагрузкой, а когда начался финальный штурм, то совершил несколько чудес подряд, не дав, в частности, Пьеру-Люку Дюбуа занести шайбу буквально с ленточки.
И всё же Дженони не сдюжил. Когда до финальной сирены оставались неуловимые 0,3 секунды шайба после броска Дэймона Сиверсона предательски скользнула под рукой голкипера и оказалась в воротах.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ
«Замечательно, что Швейцария и Германия так хороши. Это не мусор, который можно без проблем обыгрывать в плей-офф. Это означает, что хоккей, как вид спорта, развивается, а количество сильных команд увеливается», — отметил один из болельщиков в текстовой онлайн-трансляции шведского издания Aftonbladet.
На овертайм у Швейцарии просто не осталось сил — ни физических, ни душевных. Гол Марка Стоуна вывел канадцев в полуфинал, оставив швейцарской сказке грустный конец.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ
- 23 мая 2019
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