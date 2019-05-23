Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того только ноги торчали

Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было феерично!

Овечкин всё-таки очень крутой хоккеист! В матче с американцами он был далёк от звания главного героя. В ударе был Гусев, забивали Капризов, Григоренко и Сергачёв, а в воротах как белка в колесе вертелся Василевский.

Гусев начертил США дорогу домой! Этот гол будут крутить даже в Америке Главный чертёжник чемпионата мира снова в действии. Капризову оставалось только попасть в пустой угол.

А что Овечкин? Игра у Александра не слишком шла. Запорол верный момент в первом периоде, упустив возможность сделать счёт 3:0. Затем промазал из выгодной позиции уже во втором отрезке.

Россия — США: Овечкин не реализовал два отличных момента во втором периоде

А ещё не лучшим образом отработал в защите в моменте с третьим голом сборной США.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Словом, случись в этом четвертьфинале поражение сборной России, на Ови спустили бы всех собак.



Но наша команда выиграла, и про все эти неприятные эпизоды можно забыть. Более того, после игры выяснилось, что Овечкин всё-таки не ушёл со льда без яркого и позитивного для сборной России действия.



Оно ускользнуло от внимания большинства телекамер, и о нём не упомянули комментаторы. Зато его по достоинству оценил Илья Воробьёв. Главного тренера сборной России попросили прокомментировать слабую реализацию Овечкиным своих моментов, на что Воробьёв ответил: «У нас команда. Вы видели, какой он силовой приём провёл? Вот так».

Что же за силовой приём? Оказывается, Овечкин в конце третьего периода после заброшенной шайбы Григоренко натуральным образом выбросил американского хоккеиста Брэди Шея за борт. Причём за борт российской сборной.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Чистейший амплитудный хит от нашего снайпера-богатыря! Порадовала и реакция «скамейки» российской команды: Барабанов, Дадонов и Анисимов, кажется, не на шутку перепугались за себя. А возможно, они просто сопереживали Шею, который летел под ноги российским игрокам головой вперёд. Но всё обошлось, защитник США и «Рейнджерс» моментально вернулся на лёд и продолжил игру.



Вообще, на этом чемпионате мира лавка сборной России – зона ответственности Овечкина. Александр может как спасти партнёров во время игры, так и не дать им расслабиться. И пускай у Овечкина пока не всё гладко с количеством заброшенных шайб, зато он настоящий лидер сборной, и здесь уже без шуток. А ещё он умеет делать шоу самыми разными способами. И это очень приятно, что Ови на ЧМ-2019 зажигает и дарит нам дополнительные поводы для радости и гордости.