Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты

Лундквист темнил, Хёрнквист нагнетал

Поражение шведской сборной в заключительном матче группового турнира шокировало местные СМИ. «Такого ужаса мы не видели почти 40 лет», – подобными заголовками пестрила шведская пресса на следующее утро после игры с Россией. Второй период матча превратился в форменный кошмар для Якоба Маркстрёма и шведской обороны. В ворота вратаря «Ванкувера» влетело шесть шайб.

«Сложная игра для Якоба. Мне кажется, что он бился и проявил характер. Во втором периоде он остался в одиночестве. Когда у мастеровитых игроков соперника есть время для принятия решений, вратарю очень сложно играть. В четвертьфинале буду играть уже я? Ну я не знаю этого, ведь мы ещё не обсуждали этот момент. Всё зависит от тренерского штаба Грёнборга. Мы идём день за днём. Посмотрим, что получится», – поддержал коллегу опытный Хенрик Лундквист.



37-летний ветеран ушёл от ответа на вопрос, сыграет ли он в воротах шведской сборной в важнейшей игре чемпионата с Финляндией. Однако, вряд ли перед тренерским штабом Грёнборга на самом деле стоял вопрос о выборе вратаря на матч. Не для того, Грёнборг лично летал в Нью-Йорк весной, чтобы держать Лундквиста на скамейке запасных.



Гораздо более жёсткие формулировки использовал форвард «Питтсбурга» Патрик Хёрнквист, отвечая на вопрос о произошедшем. Впрочем, на деле для шведской сборной ничего страшного не произошло. Даже наоборот. Игра с Россией стала прекрасным холодным душем перед главной игрой на турнире на данный момент.

Хёрнквист: у Швеции состоялась встреча по поводу обороны. Так играть нельзя

Стремительный дебют и счастливый рикошет для Швеции

Беседа, которая состоялась у шведских игроков, мгновенного эффекта не возымела. Первый же бросок в створ их ворот оказался голевым. Нико Миккола в касание от синей линии щёлкнул — шайба залетела в ближний угол ворот. Откровенно не выручил в этом эпизоде и Лундквист. Бросок Микколы был открытым, да и никакого траффика перед Хенриком не было.



Ответ шведской команды не заставил себя долго ждать. Финны помогли сами, заработав удаление за нарушение численного состава. Удаляться со шведами – занятие гиблое. Реализация большинства получилась очень быстрой. Вильям Нюландер выполнил идеальную поперечную передачу на левый круг вбрасывания, Йон Клингберг в касание бросил и поразил ближний угол ворот, который не успел перекрыть Кевин Ланкинен.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

Нюландер продолжает вести заочный спор с Никитой Кучеровым за первое место в гонке бомбардиров. В активе шведского форварда стало 18 (5+13) очков. Российский нападающий, сделав голевую передачу в игре с США, набрал 16-е очко на чемпионате мира. После гола Клингберга шведская сборная захватила контроль над шайбой.

Подопечные Грёнборга контролировали ход игры, однако до реальных угроз воротам Ланкинена дело не доходило. Всё шло к спокойному завершению первого периода, но в дело вмешался рикошет. Капитан «Тре крунур» Оливер Экман-Ларссон от синей линии набросил на ворота, Хернквист подправил, и шайба от конька финского игрока отрикошетила в цель.

Ландеског разбудил Петтерссона

«Что происходит? Определённо, я хотел начать турнир совсем по-другому. Вчера я терял шайбы и ничего не создал впереди. Я немного передерживал шайбу, не надо так делать. Не знаю, почему так всё случилось. Наверное, просто не нужно так много об этом думать», — после матча с Норвегией Элиас Петтерссон был очень разочарован и самокритичен.



В первых трёх матчах на турнире номинант на «Колдер Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не забросил ни одной шайбы, а во встрече с Норвегией (9:1) и вовсе стал единственным игроком в составе команды, завершившим матч с отрицательным показателем полезности. Всё изменилось для Элиаса после приезда в сборную Габриэля Ландескога. Грёнборг сразу же создал связку Ландеског – Петтерссон и больше её не разбивал.

Ландеског: Петтерссон — это будущий Дацюк

Элиас проснулся и начал набирать очки в каждом матче. Игра с Финляндией не стала исключением из этого правила. Петтерссон получил передачу в средней зоне, пересёк чужую синюю линию, обыграл защитника и после небольшой паузы с кистей бросил точно в цель. Точной передачей нашёл его, конечно же, Ландеског.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера»

Дальние броски – проблема Лундквиста и Гофмана

Финны сдаваться не собирались и бросились отыгрываться. Помог им в этом деле рикошет. Судьба словно вернула должок финской команде за гол Хёрнквиста.



Позиционная атака финнов завершилась кистевым броском Петтери Линдбома, шайба рикошетом от шведского игрока направилась в ворота.

А спустя шесть минут счёт на табло был уже равный. И снова отличился финский защитник, и снова шайба была заброшена броском от синей линии. Сакари Маннинен выполнил перевод на синюю линию, Яни Хаканпяя прицелился и стрельнул точно под дальнюю штангу ворот. Отличие от гола Микколы заключается в наличии траффика перед Лундквистом. Блестяще сыграл Харри Песонен, прыгнувший на пятаке, тем самым закрыв обзор королю Хенрику. А новичок «Салавата Юлаева» Маннинен стал автором ассистентского хет-трика.



Финны продолжали пользоваться проверенной тактикой. Раз за разом нападающий по борту втаскивал шайбу в зону атаки, скидывал на синюю линию, откуда следовал бросок по воротам Лундквиста. Хенрик продолжал испытывать очевидные проблемы с этим элементом, однако четвёртую шайбу не пропустил.



А вот Ланкинен капитулировал вновь. Лучший атакующий защитник «Чикаго» Эрик Густафссон приложился от синей линии с невероятной силой и точностью. Шайба так быстро вылетела из ворот, что российский арбитр Роман Гофман сначала не зафиксировал взятие ворот, но после просмотра всё встало на свои места. Шайба угодила в камеру внутри финских ворот. Это 4:3 за 25 секунды до конца второго периода.

Гофман не увидел взятия ворот Финляндии, шайба была засчитана после просмотра

Финны разрушили шведскую мечту о реванше

«Почему пропустили шесть голов во втором периоде? Если бы я знал. У России много хороших игроков, сегодня вы это увидели. Они здорово сыграли во втором периоде, это всё, что от них требовалось. Сегодня этого было достаточно для победы. Надеюсь, мы ещё сыграем с ними», – говорил Экман-Ларссон после поражения в матче с Россией на групповом этапе. Желания капитана «Тре крунур» сбывались до самой концовки третьего периода.



Команда Грёнборга контролировала игру, однако избежать проблем всё-таки не сумела. За две минуты до конца заключительной трети Юкка Ялонен заменил вратаря на шестого полевого игрока. Финнам удалась мощная позиционная атака. Лундквист справился с броском с ползоны, затем и с добиванием, но уже с пятака капитан финнов Марко Анттила всё-таки протолкнул шайбу за линию ворот.

Финляндия — Швеция: финны сравняли счёт за полторы минуты до сирены

В овертайме всё решил Маннинен. Новичок «Салавата» левым краем забрался в шведскую зону и убийственным кистевым броском вогнал шайбу в дальнюю девятку. Финны спаслись за полторы минуты до сирены, а через полторы минуты после начала овертайма пробились в полуфинал чемпионата мира!



В параллельном матче сборная Чехии победила Германию. Перед началом чемпионата мира ИИХФ изменила формат проведения турнира. Полуфинальные пары должны были сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом. Команда с наиболее высоким рейтингом сыграет с худшей командой.



По итогам группового турнира командой с лучшим рейтингом стала Россия, а сборной с худшим рейтингом (из числа полуфиналистов) Финляндия. Подопечные Грёнборга жаждали возможности реванша, вот только у финнов нашлось своё мнение.