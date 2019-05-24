Овечкин был очень доволен после матча с США. Он знал, кого выкинул за борт

Мощный силовой приём Александра Овечкина в четвертьфинале с США впечатлил всех. Он так легко вынес за борт защитника Брэди Шея, будто в нём не было 96 килограммов и 191 сантиметра. Да не просто за борт, а на скамейку сборной России. Наши ребята только отмахнулись от американца, как от назойливой мухи, а тот быстро ретировался обратно на лёд, высматривая, кто же против него так жёстко сыграл.

Реакция «скамейки» России на потрясающий силовой приём Овечкина в матче с США

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Шей, увидев Овечкина, наверняка вспомнил предысторию этого эпизода, потому что российский нападающий выбрал свою жертву не случайно. Зимой он уже конфликтовал с Шеем в НХЛ. В феврале в одном из матчей в гости к «Вашингтону» пожаловали «Рейнджерс». Овечкин подошёл к этой игре с семью голами в последних семи матчах, но команда его играла неидеально. Вот и в том матче Овечкина было за что критиковать (в матче с США Александр не реализовал несколько убойных моментов, в той игре с «Рейнджерс» не помог обороне в моменте с одним из голов). А с Шеем рубился от начала и до конца игры. Они сразу принялись выяснять отношения – сначала американец толкнул Овечкина в спину.

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Овечкину это никак не могло понравиться, и через какое-то время он подловил Шея, сбил его с ног, вдобавок толкнул клюшкой и сказал ему пару ласковых.

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Овечкин завёлся и не останавливался. По дороге на смену Александр показал на Шея, который стоял на скамейке, и вновь что-то ему высказал. Американец только посмеялся. В этом матче он сравнял счёт на последней минуте и оформил первый в карьере дубль, а Овечкин остался без голов (он практически забил в овертайме, но шайбу в итоге записали на Евгения Кузнецова). Но мы-то знаем, что для капитана «Вашингтона» результат команды важнее личных достижений.

Молодого и задиристого американца Овечкин точно запомнил, и номер «76», что называется, записал. Тем более «Вашингтон» и «Рейнджерс» играют в одном дивизионе и встречаются довольно часто.

Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того только ноги торчали Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было феерично!

Вчера Шей должен был усвоить два урока – не стоит задираться с Александром Великим, потому что ответ настигнет тебя тогда, когда ты меньше всего этого ждёшь. И второй – какой бы звёздной ни была сборная США, когда Россия на ходу, ей ничего не стоит побеждать даже без голов Александра. Овечкин и без заброшенных шайб способен помочь команде бешеным настроем и желанием выкладываться в каждом моменте, что он и продемонстрировал.

Фото: ska.ru

Фото: ska.ru

Александр после игры не просто светился от радости, а даже показывал большой палец. А с чего ему быть недовольным? Наглый защитник наказан и надолго запомнит встречу с Овечкиным, США повержены. Урок сопернику преподан, Россия вышла в полуфинал, всё идёт по плану.