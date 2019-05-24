«Будет либо разгром, либо валидол. Но Россия точно выиграет у финнов»

25 мая сборная России проведёт полуфинальный матч чемпионата мира с командой Финляндии. В случае победы российские хоккеисты впервые с 2015 года выйдут в финал мирового первенства. Ожиданиями от матча поделились хоккейные эксперты.

«В матче с финнами нужно не пропускать контратаки»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал момент, который тревожит его в игре сборной России перед матчем с финнами.



«Задачу выполнили – выиграли. Молодцы. Но сейчас уже нужно думать о новом сопернике, сборной Финляндии – хотя для нас совершенно неважно, кто это будет. Наша сборная в целом вчера порадовала, хотя и были некоторые тревожные моменты, когда, к примеру, пропускали контратаки соперника. Если подобных ошибок в игре с финнами не будет, всё получится намного легче и не будет такой напряжённой концовки, как в игре с американцами».

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.

«Если будут пасы в клюшку, то мы спокойно разорвём эту Финляндию»

Бывший игрок питерского СКА и чеховского «Витязя» Александр Юдин считает, что у российской команды не должно возникнуть серьёзных проблем с выходом в финал чемпионата мира.



«Если наши будут в клюшку отыграть в пас, то мы спокойно разорвём эту Финляндию, потому что шайба быстрее ходит, чем они бегают. Наш класс игроков очень высокий. Любой хоккеист в нападении может прорваться и забить. Победа будет наша, но либо валидольная, либо разгром. Шведы тоже так думали? Шведы нас не интересуют, мы их разорвали, это их проблемы. Мы их порвали, теперь финнов надо рвать, а потом — канадцев.



Будут ли финны «залезать под кожу»? Нет, под кожу залезают чехи. Плюются, толкают… Финны просто быстро бегают. В последнее время их просто на пятачке никто не бьёт. Нужно за метр до вратаря остановится, и финн тогда туда даже не доедет. А если финн приехал туда, то просто стоит и головой мотает. Хочет, чтобы ты его толкнул, но это не провокация, просто выполняют установку тренера.

Из конкурентов на этом чемпионате мира у сборной России только мы сами. Если будем друг другу плохие пасы давать, то голов не будет. Если будут хорошие передачи, то забить может любой. Последний пас клюшку, в крючок — будет гол».

Финны спаслись и отправили шведских звёзд НХЛ домой! Всё это за три минуты «Тре крунур» проиграли Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Это был матч-концерт.

«Финны самая сыгранная команда на этом чемпионате мира»

Двукратный чемпион России, вице-чемпион мира Александр Гуськов рассказал о сильных сторонах сборной Финляндии.



«Финны смогли собраться на матч со шведами, действующими чемпионами мира, и это дорогого стоит. На мой взгляд, проигранный матч немцам на групповом этапе заставил финнов в какой-то степени пересмотреть свою игру. Во встрече со шведами сборная Финляндии показала отличные скорости и на этих скоростях они успевали контролировать шайбу и здорово взаимодействовать между собой. Вообще, финны играют достаточно прагматично, но в этой игре они показали, что у них всё в порядке с мобильностью и реализацией моментов. Если говорить о том, чего бояться сборной России – то это контратаки. Начиная с Какко и заканчивая более опытными хоккеистами, каждый может решить момент. Как это было в овертайме со шведами, например. Отличный бросок Маниннена и шведы поехали домой. Так что нам нужно очень внимательно играть в обороне.

Саллинен: у Финляндии есть шанс выиграть золото, как и на прошлом ЧМ в Словакии

Соглашусь, что финнов можно назвать самой сыгранной командой на чемпионате мира. Этот коллектив у них целый год идёт по рельсам, Ялонен знает возможности своей команды. И есть очень много примеров, когда команда без звёзд побеждает и добивается результата. Как показывает практика, когда внутри коллектива здоровый организм, в котором нет места какой-то болезни, то всё идёт по плану.



Но матчи в группе показали, что финны небезгрешны, есть дыры в обороне и огрехи в других компонентах. Сыгранность не всегда решает всё. В этом плане настрой и аккуратная игра сборной России может дать результат. Думаю, что в атаке мы уже поймали взаимодействие в тройках, и ребята себя отлично чувствуют».