«Мы можем выжать из них все соки». Что пишут финны о матче с Россией

«Если не давать русским пространство и шайбу, то можно высосать все соки»

Известный финский тренер Ханну Аравирта, который руководил сборной Суоми с 1997 по 2003 год, выразил оптимиз перед полуфиналом со сборной России.

«В матче со Швецией финская команда доминировала. Я даже на некоторое время не мог поверить в то, что вижу. Но шведы постоянно пытаются играть с огромным движением, а это была их третья игра за четыре дня. Физики просто не хватило, бак у шведов был пустым. Надо отдать должное Юкке Ялонену, он привнёс в игру команды новые тактические элементы. Он не полагается на индивидуальную игру хоккеистов, все игроки пропитаны одним духом.

Что касается матча с Россией, то против русских мы уже давно играем неплохо. Суть нашего хоккея хорошо подходит для противостояния со сборной России — нужно убрать индивидуализм и действовать коллективно. Лет десять назад пришло понимание, что если не давать россиянам пространство и шайбу, то можно высосать из них все соки. Они любят играть первым номером. Кроме того, россияне легко отступают к пассивной игре в средней зоне, это даёт Финляндии возможность держать нужный ритм и сохранять свою игру. Против Канады и США это намного труднее даётся, но против России может стать эффективным оружием. Считаю, что изначальные шансы Финляндии в матче против русских значительно лучше, чем были перед Швецией. Теперь у наших игроков стало больше энергии как духовной, так и физической», — приводит слова Аравирты Iltalehti.

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«Эта сборная уже превзошла все ожидания»

Финская федерация хоккея опубликовала денежные бонусы, которые получат игроки сборной Финляндии в случае различных результатов на ЧМ-2019. Так, за четвёртое место каждый хоккеист получит по € 5 тыс, бронза стоит € 8 тыс, серебро — € 12 тыс, а золото — € 27 тыс.



«Финляндия прогрессировала во всех матчах ЧМ-2019, никто не ожидал, что команда дойдёт до полуфинала. Теперь проблема ещё больше выросла, потому что впереди эта ужасная Россия, которая на бумаге является очень грозным соперником. Но нужно помнить, что после победы над шведами все предварительные расклады перестали работать», — отмечает издание Ilta-Sanomat.



«Будет у сборной Финляндии золото или нет, ещё неизвестно. Одно можно сказать наверняка: финны не упадут из-за недостатка воли, характера или трудовой этики. Парни Юкки Ялонена будут усердно работать, будут играть друг на друга. Если это сможет компенсировать недостаток индивидуального мастерства, то «львы» смогут претендовать на победу. Уже сейчас можно сделать вывод, что эта команда превзошла все ожидания, которые были перед чемпионатом мира. Ялонен ещё раз доказал, что является одним из лучших тренеров Европы. Возможно, абсолютно лучшим, так как он получил абсолютный максимум от команды от начала и до конца. Он упорно верил в их стиль, тактику и игровую модель», — отмечает обозреватель Hbl.fi Филип Саксен.

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.

«Финны уже превратили шведскую команду мечты в команду кошмаров. Но теперь отступать некуда. Кучеров, Овечкин, Малкин, Дадонов, Кузнецов — у России настолько классная команда, что уровень её мастерства можно сравнивать разве что со сборной СССР. Это совершенно волшебное созвездие хоккеистов. Но полтора десятка игроков из SM-лиги могут победить россиян. Никто не гарантирует результата на таких высоких стадиях турнира. Написав это, я действительно надеюсь, что это произойдёт», — считает обозреватель Iltalehti Веса Парвиайнен.