Кто сыграет в финале чемпионата мира. LIVE

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Кто и когда сыграет в финале чемпионата мира по хоккею–2019, расписание

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто и когда сыграет в финале хоккейного ЧМ-2019
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Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

25 мая на чемпионате мира в Словакии состоятся полуфинальные матчи. Первым запуском (16:15 мск) сыграют Россия – Финляндия, вторым запуском (20:15) Канада – Чехия.

Прямые трансляции полуфиналов чемпионата мира от Первого канала

Сетка плей-офф чемпионата мира

Полуфинальные пары чемпионата мира – 2019

С этого года после группового этапа был составлен рейтинг команд, с той целью чтобы в полуфинале одну из пар составили сильнейшая и слабейшая из оставшихся команд по этому рейтингу. Делалось это для того, чтобы увеличить значимость группового турнира и не сталкивать лбами лучшие сборные предварительного этапа вплоть до финала.

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Критерии у рейтинга следующие: 1) место в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной. Предварительный раунд определил градацию команд. Сборные перед плей-офф расположились в следующем порядке: Россия, Канада, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия, США, Швейцария.

В итоге новое правило не изменило расклад в полуфиналах по сравнению со старым. Россия всё равно попала на победителя матча Финляндия – Швеция, а Канада на победителя игры Чехия – Германия.

Россия – Финляндия

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 16:15 МСК
Россия
0 : 0
0:0
Финляндия

Канада – Чехия

ЧМ-2019
25 мая 2019, суббота. 20:15 МСК
Канада
Чехия

Дата и время финального матча чемпионата мира

Финал и матч за третье место состоятся на следующий день после полуфиналов. Матч за бронзу начнётся в 16:45 (мск), а финал в 21:15.

Интересно, что федерация хоккея России предложила рассмотреть вопрос с добавлением дня отдыха перед финалом чемпионата мира.

Сейчас в турнире день отдыха между полуфиналами и финалом не предусмотрен. Федерация хоккея России внесла предложение изменить календарь и добавить день отдыха перед финалом. При этом матч за третье место планируется проводить на следующий день после полуфиналов.

Президент ИИХФ Рене Фазель предложил создать рабочую группу по изучению целесообразности данного предложения.

Матч за третье место

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 16:45 МСК

Финал

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
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