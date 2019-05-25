Никита Джигурда посвятил нашим хоккеистам стих. Естественно, с матом

Сегодня в 16:15 (мск) сборная России встретится со сборной Финляндии и поборется за путёвку в финал ЧМ по хоккею 2019. Сегодняшняя победа — непростая задача и настоящий челлендж для нашей команды. Вместе с NIVEA MEN продолжаем болеть за наших и выполнять задания, выбранные нашими читателями.
Совсем скоро, уже завтра, мы покажем вам, как выглядит обычный день журналиста на ЧМ по хоккею 2019. А сегодня отчитываемся о выполнении самого громкого и эпатажного челленджа — «Взять комментарий у Никиты Джигурды до или после матча». На днях мы встретились с Никитой Борисовичем, побеседовали и даже записали небольшое (естественно, не очень цензурное) стихотворение в поддержку сборной.
— Никита Борисович, вы следите за матчами сборной?
Никита Джигурда: Я слежу, но ни один матч не смотрел до конца. Из-за работы не всегда есть время, чтобы посмотреть по телевизору, но в Интернете всё читаю. Перед матчем с американцами всех предупреждал, что будет очень непросто, потому что выигрыши «насухую» у более слабых соперников могут ребят расслабить и на этой волне они могут проиграть или американцам, или канадцам.
— Что-то запомнилось в крайнем матче Россия-США особенно?
Н.Д.: Конечно, запомнился Овечкин с его выбрасыванием американца за забор. Красавчик!
— Любой русский человек так поступил бы на его месте?
Н.Д.: Ну как любой, если силёнок бы хватило. Овечкин же мастер! Когда-то Владимир Высоцкий написал актуальные в данной ситуации строчки:
«Профессионалам —
зарплата навалом.
Плевать, что на лёд они зубы плюют:
Им платят деньжищи —
огромные тыщи;
И даже за проигрыш и за ничью.
Пусть в высшей лиге
плетут интриги
И пусть канадским зовут хоккей —
За нами слово,
до встречи снова!
А футболисты — до лучших дней...»
Побеждай вместе с нашими
Не забываем про челленджи «Чемпионата» и NIVEA MEN. Как и обещали, мы разыграем много классных призов для наших подписчиков в социальных сетях. Читай условия конкурса, заходи ВК, оставляй смешной комментарий о матче Россия-Финляндия (розыгрыш стартует 25.05 в 16:00) или Россия-США (розыгрыш до 25.05 21:00). И, может быть, именно ты станешь обладателем хоккейного джерси с автографом Евгения Малкина. Желаем удачи!
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