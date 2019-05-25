Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты

Время отдать должок за 2011 год

Сборная Финляндии – один из самых неудобных соперников для сборной России в последние годы. Мы проигрывали финнам в четвертьфинале сочинской Олимпиады, неоднократно проигрывали в плей-офф чемпионатов мира. Например, сразу вспоминается чемпионат мира 2011 года в здесь же, в Братиславе. Тогда финны выиграли турнир, обыграв в полуфинале… Правильно, сборную России. Причём, очень уверенно, со счётом 3:0. В финале же Суоми обыграли шведов.

Финны не раз обламывали Россию. Почему их нельзя недооценивать Три полуфинала Россия – Финляндия, после которых было очень обидно.

Сейчас самое время вернуть должок неуступчивой финской команде, перебравшейся в Братиславу из Кошице. Именно в Кошице финны провели весь групповой этап, а также играли четвертьфинал. Команда у Юкки Ялонена крепкая, но далеко не звёздная. Выделяется разве что молодой вундеркинд Каппо Какко, который навёл шороху на старте турнира, а затем притих. Его в штабе сборной России наверняка разобрали. В остальном же у финнов команда из игроков КХЛ. Капитаном команды является Марко Анттила из «Йокерита».

«Мы можем выжать из них все соки». Что пишут финны о матче с Россией Они радуются победе над Швецией и считают Россию слабее «тре крунур».

Финны не собирались отступать

Стартовый состав сборной Росси не вызвал удивления. Всё, как и планировалось, с Андреем Василевским в воротах. Начало матча осталось за финнами. Суоми выглядели поинтереснее, не позволяя россиянам проводить свои острые атаки. Прежде всего, соперник доминировал на выбрасываниях, на которых у российской команды были заметны проблемы.

Напряжение нарастало. В одном из эпизодов едва не сцепились Овечкин и Каски, что-то не поделившие у борта. В результате оба хоккеиста отправились в боксы для штрафников. Команда Ильи Воробьёва постепенно начала прибавлять. Всё тот же Овечкин совершил отличный сольный проход и мог забивать, однако великолепно сыграл финский голкипер Ланкинен.

Несколько моментов для гола было у Капризова, но отличиться Кириллу не удалось. Ошибкой Малкина в своей зоне едва не воспользовался Раяла, бросавший верхом и немного не попавший в цель. В одном из эпизодов финны чуть не забили – Какко из-за ворот пытался протолкнуть шайбу за ленточку, но Василевский вовремя успел положить щиток. 0:0 – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Ланкинен и Василевский поймали кураж

На старте второго периода удаление схватил Андронов. Наша команда довольно легко отбилась. Опасный момент финны создали позднее. Оямяки нанёс мощнейший бросок с ползоны и едва не сломал штангу ворот Василевского. Окажись финн чуть точнее – гола не избежать.

Россия ответила хлёстким броском Григоренко – Ланкинен щитками отразил шайбу в сторону. Выкатывался на ворота Василевского долговязый Анттила, российскому вратарю в очередной раз пришлось вступать в игру. После половины матча счёт так и не был открыт.

Продолжал активничать Капризов, бросивший сходу после паса партнёра. И вновь на пути шайбы встал поймавший кураж Ланкинен. Кирилл же был одним из лучших на льду. Едва не забил с пятака Хаканпяя, бросивший вышел после хорошей скидки партнёра. Концовку периода команды сыграли осторожно и без нервов, хотя российские болельщики и без того начинали переживать. Многие ожидали, что к концу второго периода Россия будет вести с крупным счётом, а на табло светились нули.

Анттила – злой гений России

Третья двадцатиминутка по такой игре никак не могла получиться скучной. Любая ошибка могла стоить командам выхода в финал. Бросалось в глаза и то, что Россия ни разу не сыграла в большинстве. Соперник играл аккуратно и старался не фолить. Но долго так продолжаться не могло. Каски получил две минуты, а российские игроки – отличный шанс наконец-то забить.

При розыгрыше большинства Дадонов, казалось, бросал в упор наверняка, но Ланкинен творил в воротах какие-то чудеса. Беда пришла оттуда, откуда её особо не ждали. Василевский отбил шайбу перед собой, Зайцев не доработал на пятаке и Анттила удачно сыграл на добивании. 1:0 – финны повели.

Суоми сразу отошли в оборону и начали играть максимально вязко. Россияне, как казалось, просто не знали, как взломать этот финский механизм. В результате россиянам пришлось менять вратаря на шестого полевого хоккеиста, но никаких дивидендов это не принесло. Финны выиграли 1:0 и вышли в финал чемпионата мира, а Россия будет играть в матче за бронзу, в очередной раз уступив команде Суоми. Это уже какое-то проклятье.