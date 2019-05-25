Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто

Это был матч-нервотрёпка, битва характеров, противостояние самых терпеливых и волевых. Сборные Финляндии и России выдали потрясающую зарубу, выдав матч такого рода, которые обычно и встречаются на решающих стадиях таких турниров, как чемпионат мира. Эстетам было скучно, зато те, кто любят хоккей за натянутые струной нервы, получили удовольствие.

Кто-то скажет, что сборная Финляндии играла, мягко говоря, в антихоккей. Но что вы ожидали от этой команды? Неужели они должны были полететь с шашками наголо против лучшего нападения чемпионата мира? Разумеется, нет. Сразу было понятно, что подопечные Юкки Ялонена максимально насытят среднюю зону, сосредоточатся на разрушении российских атак, а сами будут уповать на контруколы. Финны в принципе так играют, а тут у них ещё были свежие примеры сборных Швеции и США, которые погорели в открытом хоккее в матче с российской дрим-тим.

Когда соперник все основные силы тратит на ломку твоих атак, то очень трудно показывать что-то креативное, размашистое и красивое. В условиях крайне насыщенной финской обороны по всей площадке россиянам оставалось только терпеть и реализовывать свои моменты. С первым получалось неплохо, а вот со вторым – беда. Финны не позволяли создавать стопроцентные возможности, а всё остальное подчищал Ланкинен.

Закончился первый период, затем второй, а счёт всё ещё оставался 0:0. Запахло неприятной сенсацией, ведь всё шло по финскому сценарию. Не дать России забить первой, замучить её плотной обороной, нейтрализовать лидеров. Финны подпитывались тем, что у фаворита матча ничего не получалось, и в третьем периоде у них было явное психологическое преимущество.

К сожалению, плохие предчувствия не подвели. Финны забили ровно в середине третьей двадцатиминутки в простейшей атаке. Йокихарью бросил от синей линии, а там, вблизи ворот Василевского, вдвоём остались Кивиранта и Анттила. Первый махнул и едва задел шайбу, зато второй точным броском послал снаряд в домик нашему вратарю.

Чем-то всё это напомнило гол Микко Койву в полуфинале ЧМ-2007. Тогда тоже наши ребята не могли весь матч пробить голкипера Лехтонена, а затем в овертайме допустили единственную результативную ошибку.

Марко Анттила стал автором победной шайбы в этом полуфинале. Человек с уникальной для хоккеиста горбатой фигурой, которого в своё время отсылал в фарм-клуб новокузнецкий «Металлург» похоронил надежды российской команды на золото. Анттила, в активе которого до этой встречи было одно очко на турнире. Судьба снова усмехнулась над сборной России в противостоянии с командой Финляндии. Видимо, это наша карма.