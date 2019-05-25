«Всё, что умеют финны, – играть в обороне. Забили нам отскок какой-то, повезло»

Сборная России по хоккею потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира – 2019 от команды Финляндии со счётом – 0:1. Россияне были явными фаворитами матча, но не смогли взломать оборону соперника. Главные звёзды сборной России не захотели общаться с журналистами. За всех пришлось говорить Михаилу Сергачёву и Никите Гусеву.
«Финны особо они ничего не сделали. Хорошо в обороне сыграли»
Защитник сборной России Михаил Сергачёв не скрывал эмоций после обидного поражения.
— Почему не удалось показать свой хоккей?
— Не получилось забить, какую-то хрень пропустили на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был. Надо отдать им должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать.
— При счёте 0:0 с каждой минутой становилось всё больше волнения?
— Волнения не было при счёте 0:0, мы знали, к чему идём. Могли забить, особо не тушевались, но пропустили вот эту непонятную шайбу. И всё. Они впятером встали на пятаке и ничего не дали сделать.
— Это провал?
— Я не знаю. С тренером говорите.
— То, что все ждали выхода в финал – это давило?
— Давление прошло ещё с американцами. Сегодня вышли готовые, уверенные в своих силах. Сделали пару потерь, они создали пару моментов. А так – особо они ничего не сделали. Хорошо в обороне сыграли. Это всё, что они умеют.
— Финны перебросали сборную России.
— Они нас перебросали? А как они перебросали? Бросали от углов, втроём на ворота шли. Опасностей не было.
— У сборной России было всего одно большинство за матч.
— Не знаю, почему так с большинством было. Судьи решили, что это какая-то непонятная игра. Можно ничего не свистеть. Можно свистеть только против нас. Но мы выигрывали, и когда у нас было одно большинство, и когда у нас не было большинства. От этого ничего не зависит. Конечно, иногда это даёт уверенность. Но сегодня они просто не свистели.
«Финны – молодчики, но хоккея в их исполнении было мало»
Нападающий россиян Никита Гусев отдал должное старанию финнов, но отметил, что в их исполнении было мало хоккея.
— Что не получилось у сборной России?
— Ноль голов забили, нужно было заталкивать шайбу в ворота.
— Тактика мелкого фола от финнов выводила из равновесия?
— Да не думаю, мы знали, что так будет.
— Согласны с тем, что финны вышли играть не в хоккей?
— Хоккея в их исполнении было мало, но они молодчики, они выиграли. Ничего тут не скажешь.
— В чём была главная ошибка сборной России?
— Тяжело сейчас сказать. Не забили… Надо подумать и понять, в чём ошибка.
— Много передерживали шайбу, может быть, принимали сложные решения?
— Голы не шли, поэтому стали усложнять игру.
— На Евротуре играли с финнами, всего одну забросили. Одна система не может подойти к другой?
— Они просто играли впятером у своих ворот, обороняли свой пятак, а издалека вратарь всё ловил. Вроде отскоки были, добивания были, но не забили.
- 25 мая 2019
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