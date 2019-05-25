«Всё, что умеют финны, – играть в обороне. Забили нам отскок какой-то, повезло»

Звёзды сборной России после поражение от финнов прошли микст-зону молча, зато выговорились Сергачёв и Гусев.

Сборная России по хоккею потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира – 2019 от команды Финляндии со счётом – 0:1. Россияне были явными фаворитами матча, но не смогли взломать оборону соперника. Главные звёзды сборной России не захотели общаться с журналистами. За всех пришлось говорить Михаилу Сергачёву и Никите Гусеву.

Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.

«Финны особо они ничего не сделали. Хорошо в обороне сыграли»

Защитник сборной России Михаил Сергачёв не скрывал эмоций после обидного поражения.

— Почему не удалось показать свой хоккей?

— Не получилось забить, какую-то хрень пропустили на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был. Надо отдать им должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать.

— При счёте 0:0 с каждой минутой становилось всё больше волнения?

— Волнения не было при счёте 0:0, мы знали, к чему идём. Могли забить, особо не тушевались, но пропустили вот эту непонятную шайбу. И всё. Они впятером встали на пятаке и ничего не дали сделать.

— Это провал?

— Я не знаю. С тренером говорите.

И. Воробьёв: нужно было заносить шайбу в ворота, хотелось побольше бросков

— То, что все ждали выхода в финал – это давило?

— Давление прошло ещё с американцами. Сегодня вышли готовые, уверенные в своих силах. Сделали пару потерь, они создали пару моментов. А так – особо они ничего не сделали. Хорошо в обороне сыграли. Это всё, что они умеют.

— Финны перебросали сборную России.

— Они нас перебросали? А как они перебросали? Бросали от углов, втроём на ворота шли. Опасностей не было.

— У сборной России было всего одно большинство за матч.

— Не знаю, почему так с большинством было. Судьи решили, что это какая-то непонятная игра. Можно ничего не свистеть. Можно свистеть только против нас. Но мы выигрывали, и когда у нас было одно большинство, и когда у нас не было большинства. От этого ничего не зависит. Конечно, иногда это даёт уверенность. Но сегодня они просто не свистели.

Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто Его автора когда-то отправляли в фарм-клуб «Кузни».

«Финны – молодчики, но хоккея в их исполнении было мало»

Нападающий россиян Никита Гусев отдал должное старанию финнов, но отметил, что в их исполнении было мало хоккея.

— Что не получилось у сборной России?

— Ноль голов забили, нужно было заталкивать шайбу в ворота.

— Тактика мелкого фола от финнов выводила из равновесия?

— Да не думаю, мы знали, что так будет.

— Согласны с тем, что финны вышли играть не в хоккей?

— Хоккея в их исполнении было мало, но они молодчики, они выиграли. Ничего тут не скажешь.

— В чём была главная ошибка сборной России?

— Тяжело сейчас сказать. Не забили… Надо подумать и понять, в чём ошибка.

— Много передерживали шайбу, может быть, принимали сложные решения?

— Голы не шли, поэтому стали усложнять игру.

— На Евротуре играли с финнами, всего одну забросили. Одна система не может подойти к другой?

— Они просто играли впятером у своих ворот, обороняли свой пятак, а издалека вратарь всё ловил. Вроде отскоки были, добивания были, но не забили.