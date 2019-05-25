Ланкинен — вратарь из третьей лиги Америки. Как Россия могла ему не забить?

Ноль матчей за сборную до этого года, ноль игр в НХЛ. Но теперь мы запомним этого парня надолго.

24-летний вратарь сборной Финляндии Кевин Ланкинен сделал то, чего не удавалось ни одному голкиперу на ЧМ-2019. Грозное нападение сборной России во главе с Александром Овечкиным, Евгением Малкины и Никитой Кучеровым было остановлено и оказалось бессильным против финского стража ворот, который был заслуженно признан лучшим игроком своей сборной в этой встрече. Кто же такой Кевин Ланкинен?

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Скромный парень из Хельсинки

Кевин родился в столице Финляндии Хельсинки и как игрок сформировался в системе «Йокерита», за молодёжные команды которого начал выступать с 15 лет. Талант голкипера был сразу заметен специалистами, и Ланкинен постоянно привлекался в сборную страны, начиная с возраста U16. В сезоне-2010/11 в серии В SM-лиги Ланкинен показал лучший коэффициент непробиваемости в регулярном чемпионате (2,51) и в плей-офф (2,14), а затем стал обладателем золота финского молодёжного чемпионата.



Постепенно Кевин дорос до основного состава «шутов», за который дебютировал в 18-летнем возрасте: в сезоне-2013/14 он сыграл за «Йокерит» свой первый матч в регулярном чемпионате, а также отметился появлением на клубной международной арене. В матчах за летний Jaakiekkon European Trophy он сыграл со шведской «Фрёлундом» и немецким «Ингольштадтом», выведя «Йокерит» в финал, где его команда уступила.



В 2014-м году Ланкинен оказался в клубе ХИФК «(Йокерит» покинул финский чемпионат и стал играть в КХЛ), где сразу же заявил о себе. Кевин пытался конкурировать с более опытным Вилле Юусо, но, в итоге, был на 10 матчей отправлен в аренду в клуб второго дивизиона «Киекко-Вантаа».

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Взлёт игры Ланкинена начался с 2015 года, когда голкипер уехал в лагерь развития молодых хоккеистов «Нью-Йорк Айлендерс», хотя в НХЛ задрафтован не был. Постепенно юный голкипер «поддавил» Юусо, а на следующий сезон бросил вызов опытнейшему Никласу Бекстрёму, который вернулся в ХИФК после долгих лет выступлений за «Миннесоту». Благодаря травме ветерана Ланкинен получил место стартёра и блестяще воспользовался случаем: в 42 матчах он 7 раз сыграл на ноль, и в конце сезона-2016/17 ассоциация болельщиков наградила его своим фирменным призом Kamraat Circle Award.



В сезоне-2017/18 он получил травму и большую часть чемпионата пропустил. Тем не менее, ему удалось вернуться на свой уровень, и за 15 матчей «регулярки» он четыре раза отыграл на ноль, отражая невероятные 94,5% бросков по своим воротам. Великолепная игра Ланкинен помогла ХИФК выиграть бронзовые медали, а затем на перспективного вратаря обратили внимание и за океаном. В мая 2018 года Ланкинен подписал контракт новичка с «Чикаго Блэкхоукс».

«Стены не ремонтировались, туалет не закрывался»

Впрочем, за «ястребов» он пока так и не сыграл, и даже в фарм-клубе дела у него идут средне. За 19 матчей в АХЛ он отразил 91% бросков, а в начале чемпионата был командирован в Лигу Восточного побережья в клуб «Инди Фуэл».

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«На тренировке мне объявили, что я еду в «Инди». Сначала хотели посмотреть меня в двух матчах, а потом уже готовились принимать решение, возвращать ли меня обратно в «Рокфорд». Я с интересом съездил в Индианаполис, автомобильную Мекку США. Первое, что меня поразило — это каток «Инди», который достаточно старый. Его недавно отремонтировали, он вмещает 6 тысяч зрителей. Конечно, по уровню профессионализма этой лиге далеко до АХЛ или ХИФК. Например, в клубе нет тренера вратарей — все голкиперы занимаются на свой страх и риск, никто на это не смотрит. Игра тут более открытая, атакующая. Увы, сейчас я лишь пятый голкипер в системе «Чикаго». Конкуренция жёсткая, но я привык к такой ситуации в ХИФК. Когда я поехал в Лигу Восточного побережья, то сказал себе, что буду стараться изо всех сил, чтобы вернуться в АХЛ.

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Что меня больше всего поразило во время игры за «Инди»? У нас был выезд в какой-то соседний город на автобусе. Мы сыграли три матча за три дня, а стадионы были просто развалинами. Стены не видели ремонта лет 30, дверь в туалет не закрывалась. Говорят, что Рокфорд — пятый по опасности город США, но я ничего не могу сказать про уровень преступности, потому что живу за городом. Каток находится в центре, и это единственная причина ехать туда. Я принимаю это как новый опыт. А вот Чикаго меня вдохновил. Это один из самых прекрасных городов, которые я когда-либо посещал, это мотивирует меня играть в системе «Блэкхоукс», — сказал Ланкинен в начале декабря.



Именно этот парень «засушил» Овечкина, Малкина и Кучерова, а общая «стоимость» игроков сборной России на этом чемпионате составляет около $85 млн. Все их броски достались вратарю, который в этом сезоне играл в третьей лиге Америке. До нынешнего чемпионата мира у него не было ни одного матча за сборную. И есть большая вероятность, что о талантливом финском голкипере мы ещё услышим.

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