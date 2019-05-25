Канада избежала ошибок России и сокрушила Чехию. Она уже чемпион мира?

Канаде – финал, а Чехии – игра с Россией за бронзовые медали. Всё было решено за пять минут.

Такие разные дороги в полуфинал

На поражении сборной России в матче с командой Финляндии чемпионат мира не закончился. Во втором полуфинальном матче пересеклись турнирные пути сборных Канады и Чехии. Подопечные Алена Виньо и Милоша Ржиги добрались к медальному раунду совершенными разными и непохожими друг на друга дорогами.

Сборная «кленового листа» находилась в одной секунде от поражения в четвертьфинале со Швейцарией. Однако, когда до финальной сирены оставались всего лишь 0,3 секунды, шайба после броска Дэймона Сиверсона предательски скользнула под рукой швейцарского голкипера и оказалась в воротах. В овертайме канадскую команду было уже не остановить. Чешский четвертьфинал нельзя назвать лёгкой прогулкой, однако нервов они потратили намного меньше. У Германии хватило сил сопротивляться ровно на два периода. В заключительной трети чехи добили соперника. Как итог – уверенная по счёту победа – 5:1.

Канадцы выжили за 0,3 секунды до сирены! А потом добили бедную Швейцарию Это была трагедия Швейцарии и настоящий канадский характер. Лучший матч чемпионата мира.

Ржига простил Врану. Но не до конца

Впрочем, далеко не всё в чешской сборной было благополучно перед полуфинальным матчем. Неожиданно разгорелся скандал между экспрессивным Ржигой и форвардом «Вашингтона» Якубом Враной. Нападающий, не пропустивший ни одной игры «столичной» за весь сезон НХЛ, обнаружил себя вне состава чешской команды на четвертьфинал. В чешских СМИ фигурировала версия о произошедшем скандале между Враной и тренерским штабом, а также целым рядом игроков команды.

«Как я пережил произошедшее? Я нахожусь здесь, чтобы работать на команду. Я приехал в Словакию по одной причине — добиться успеха. Если Ржига вот так решил, то я ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу, — это продолжать тренироваться и сосредоточиться на том, чтобы получить ещё один шанс»,— прокомментировал тренерское решение Врана.

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Шанс игроку предоставлен был, но достаточно условный. 23-летний форвард оказался включён в состав национальной команды на полуфинал. Вот только место Вране нашлось лишь в качестве 13-го нападающего. При этом в четвёртом звене играли братья Томаш и Гинек Зогорна, не забившие ни одного гола на всём чемпионате. Для сравнения, на счету Якуба четыре точных броска. Что касается сборной Канады, то в её состав вернулся Энтони Манта. Один из лучших снайперов канадцев пропускал четвертьфинал со Швейцарией из-за дисквалификации.

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Стоун – лучший снайпер чемпионата мира

Манта вернулся в привычное сочетание к Кайлу Туррису и Джареду Макканну. Это звено было заявлено на игру третьим, а первой сработала тройка Пьера-Люка Дюбуа. На шестой минуте первого периода канадской сборной удалась результативная атака. Защитник Трой Стечер от правого борта прострелил низом на пятак, где Марк Стоун в касание переправил шайбу в ближний угол ворот, поймав Патрика Бартошака на противоходе. Форвард «Вегаса» вышел на первое место в гонке снайперов чемпионата мира, забросив восьмую шайбу на турнире.

Канадец Марк Стоун вышел на первое место в гонке снайперов ЧМ-2019

До перерыва соперники поочерёдно обменивались атаками, но до реальных моментов дело не дошло. При этом у подопечных Ржиги было две возможности реализовать большинство, однако голкипер канадской сборной Мэтт Мюррей действовал надёжно. Наверняка, у вратаря «Питтсбурга» была повышенная мотивация на игру с Чехией, ведь в день матча двукратному обладателю Кубка Стэнли исполнилось 25 лет. На протяжении всего группового турнира Виньо строго по очереди выпускал на лёд Мюррея и Картера Харта. Старт чемпионата у Мюррея откровенно не задался, но по мере приближения решающих матчей Мэтт набрал оптимальные кондиции и снял все вопросы о первом номере национальной команды.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Чехи проиграли полуфинал за пять минут

Положение чешской сборной резко ухудшилось, как только стартовал второй период. Прошло всего 10 секунд, а счёт на табло уже был 2:0. Выиграли канадцы вбрасывание в центре площадки, Шон Кутюрье от левого борта бросил в ближний угол, Бартошак шайбу перевёл за ворота, где её подобрал Дарнелл Нурс. Защитник «Эдмонтона» мгновенно сориентировался в непривычной для себя ситуации и броском через рикошет от щитка вратаря увеличил преимущество североамериканцев в счёте. Стартовать хуже в отрезке, в котором надо было отыгрываться, вряд ли было возможно.

Быстро прийти в себя команде Ржиги не удалось. Буквально спустя несколько минут лидерское звено канадцев разыграло блестящую комбинацию. Стоун нашёл передачей Маршессо, Джонатан от правого борта резко перевёл шайбу на дальнюю штангу, откуда Дюбуа в касание замкнул канадскую атаку. Это было эффектно и эффективно. А чехи оказались поставлены перед практически невозможной задачей – отыграться со счёта 0:3 в полуфинале чемпионата мира с Канадой.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» TSN.

Бартошака сложно обвинить в третьей пропущенной шайбе, однако ход матча не оставлял Ржиге другого варианта, кроме как срочно снимать Патрика с игры. Место в воротах занял Павел Францоуз. До перерыва чехи изо всех сил пытались вернуться в игру, но Мюррей играл просто блестяще и сводил все усилия соперника на нет. Ближе всех к голу были Михал Ржепик и старший из братьев Зогорна.

Шабо сыграл на обе команды

Забей чехи хотя бы один гол во втором периоде, и у них появились бы теоретические шансы на спасение. Поскольку сделать этого не удалось, заключительная треть превратилась в формальность. Канадцы откровенно экономили силы перед финалом, да и чехи наверняка держали в уме раннюю игру с Россией за бронзовые медали.

Ржига сменил гнев на милость в отношении Враны. Просидев два периода в запасе, Якуб начал заключительный отрезок в первом звене. Возможно, таким образом тренерский штаб чешской сборной уже присматривал ходы для бронзового матча. А канадцы продолжали забивать, даже действуя в эконом-режиме. Манта закатился в зону атаки по правому борту, выполнил передачу на пятак, откуда Туррис пробил Францоуза.

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Следующие минуты превратились в бенефис Тома Шабо. Сначала защитник «Оттавы» подхватил шайбу на чужой синей линии, проскочил по центру между двух защитников и бросил точно в цель. А уже в следующей смене Шабо грубо ошибся в средней зоне, в результате чего Томаш Зогорна сыграл на перехвате, вывалился на ворота и своим броском украл «сухарь» у Мюррея. Есть первая шайба на турнире для форварда «Амура».

Фото: iihf.com

Аналогия с Москвой

В финальной встрече канадская сборная сыграет с командой Финляндии. Глядя на состав участников медальных матчей, моментально вспоминается чемпионат мира 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Три года назад в четвёрку лучших пробились команды Канады, России, Финляндии и США. Сборная Суоми в первом полуфинале, продемонстрировал блестящую игру в обороне, нанесла поражение российской команде, лишив её надежды на золото.

На финал финскую команду уже не хватило. В решающей игре турнира они не забили Канаде ни разу, оставшись с серебряными медалями. В свою очередь обозлённые на весь мир россияне разгромили США и завоевали бронзу. Спустя три года пьедестал чемпионата мира имеет все шансы повториться вновь.