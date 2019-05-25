«Нужно всех полить грязью». Жена Овечкина вступилась за сборную России

Сборная России потерпела чувствительное поражение в полуфинальном матче с командой Финляндии. Россияне не смогли взломать оборону соперника и пропустили единственный гол в середине третьего периода.

Ланкинен — вратарь из третьей лиги Америки. Как Россия могла ему не забить? Ноль матчей за сборную до этого года, ноль игр в НХЛ. Но теперь мы запомним этого парня надолго.

Поражение российской команды восприняли очень чувствительно. Во-первых, были большие ожидания. Не секрет, что наша команда обладала одним из сильнейших составов в истории всех чемпионатов мира. Все ждали первого золота с 2014 года, ну или хотя бы выхода в финал. Никто не ждал поражения от такой сборной Финляндии, в составе которых было всего два игрока НХЛ. Во-вторых, разочаровало то, как сборная проиграла этот матч. Отсутствие тактической гибкости в атаке при таком подборе игроков – необъяснимо. Неудивительно, что многие болельщики и журналисты критически отозвались об игре сборной России в полуфинале. В одной игре может случиться всё, и такое случилось с нашей командой в полуфинале, но кому от этого легче?

В защиту сборной России вступилась жена Александра Овечкина – Анастасия. Она опубликовала пост в «инстаграме», где, в том числе, сравнила болельщиков клубов НХЛ и сборной России.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра».

Эмоции жены Овечкина можно понять. Никто не будет спорить с тем, что наши игроки не старались или не хотели выйти в финал. Они честно работали весь турнир, о чём говорят восемь побед подряд, в том числе над Чехией, Швецией и США. Они подарили нам много ярких эмоций, но общая оценка определяется итоговым результатом. Цель не достигнута. Не достигнута в тот момент, когда всё зависело от сборной России. По вине кого – это уже другой вопрос.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.

Пост жены Овечкина вызвал бурное обсуждение в комментариях. Возможно, завтра многие из нас по-другому бы посмотрели на выступление команды, но сейчас, когда рана ещё не зажила, сравнение болельщиков клубов НХЛ с болельщиками сборной России – вызвало скорее негативную реакцию. Сразу после сирены об окончании матча кто-то из болельщиков выбросил свитер сборной России на лёд. Правильный ли это поступок? Нет. Но критиковать и спрашивать с игроков и тренерского штаба болельщики и журналисты вправе. Нельзя сделать вид, что всё хорошо, и мы спокойно идём дальше. Не хорошо. Сборная России упустила ещё один шанс выиграть чемпионат мира.