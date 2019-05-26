Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Статьи /

Россия — Чехия, онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ — 2019, 26 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия — Чехия, онлайн-трансляция матча
«Чемпионат»
Россия и Чехия разыграют бронзу. Матч за третье место на ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва постарается закончить чемпионат мира на мажорной ноте.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Указанное в трансляции время – московское

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 16:45 МСК
Россия
Чехия

07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на чемпионате мира – 2019 по хоккею. В игре за бронзовые медали сыграют сборные России и Чехии. Напомним, что эти соперники уже играли друг с другом на групповом этапе. Тогда российская сборная не испытала особых проблем и выиграла со счётом 3:0. Есть мнение, что играть с одним и тем же соперником дважды на турнире всегда непросто. Посмотрим, как получится на этот раз.

Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто
Его автора когда-то отправляли в фарм-клуб «Кузни».

В полуфинале россияне сенсационно проиграли финнам, а чехи не смогли ничего противопоставить команде Канады. Отметим, что игра с финнами стала единственной для нашей сборной на турнире, в которой у хоккеистов Ильи Воробьёва не получилось забросить шайбу. Финский голкипер Ланкинен крутился в воротах, словно белка в колесе, но так и не пропустил.

Россияне уже заявили, что хотят завершить чемпионат мира победой, поэтому в игре с чехами россияне отдадут все силы на льду. Становиться четвёртыми совсем не хочется, уж лучше вернуться на родину хотя бы с бронзовыми медалями. Чехи играют в Братиславе при яростной поддержке своих болельщиков, так что в плане поддержки трибун российской сборной будет непросто.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент