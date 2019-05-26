Россия и Чехия разыграют бронзу. Матч за третье место на ЧМ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское
07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на чемпионате мира – 2019 по хоккею. В игре за бронзовые медали сыграют сборные России и Чехии. Напомним, что эти соперники уже играли друг с другом на групповом этапе. Тогда российская сборная не испытала особых проблем и выиграла со счётом 3:0. Есть мнение, что играть с одним и тем же соперником дважды на турнире всегда непросто. Посмотрим, как получится на этот раз.
В полуфинале россияне сенсационно проиграли финнам, а чехи не смогли ничего противопоставить команде Канады. Отметим, что игра с финнами стала единственной для нашей сборной на турнире, в которой у хоккеистов Ильи Воробьёва не получилось забросить шайбу. Финский голкипер Ланкинен крутился в воротах, словно белка в колесе, но так и не пропустил.
Россияне уже заявили, что хотят завершить чемпионат мира победой, поэтому в игре с чехами россияне отдадут все силы на льду. Становиться четвёртыми совсем не хочется, уж лучше вернуться на родину хотя бы с бронзовыми медалями. Чехи играют в Братиславе при яростной поддержке своих болельщиков, так что в плане поддержки трибун российской сборной будет непросто.
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