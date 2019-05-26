Кто вернёт России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьёву

Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды. Илья Петрович работал, как умеет, и скорее есть вопросы к тем людям, кто назначил его наставником сборной России. Но сейчас очевидно, что этот риск не оправдался, и нашей главной команде страны нужен новый рулевой.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.

Кто это может быть? Совершенно точно не стоит рассматривать варианты с Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным. В нынешнем штабе по большому счёту именно они и управляли тренировочным процессом и ответственность за провал на ЧМ-2019 должны на равных разделить с Воробьёвым. При этом мы прекрасно понимаем, что в сборной России вряд ли пойдут на риск, и пригласят на роль главного тренера человека со стороны. Поэтому остаётся всего три реальных варианта.

Кандидат, который устроил бы большинство болельщиков, журналистов, хоккеистов. Многие люди на протяжении последних восьми лет, прошедших с увольнения Быкова из сборной России, с ностальгией вспоминают времена Вячеслава Аркадьевича и мечтают, что наш дважды золотой тренер когда-нибудь вернётся к управлению национальной командой. Не доводилось встречать ни одного негативного отзыва об этом тренере от игроков, да и журналистам с Быковым будет гораздо проще – хамить и разговаривать через губу точно не в стиле интеллигентного и уважающего чужой труд специалиста.



Пожалуй, момент для возвращения Быкова сейчас оптимальный, но здесь не всё так просто. Во-первых, неспроста ведь Вячеслава Аркадьевича уже четыре года никто не может уговорить вернуться к клубной работе. Точно пробовали «Авангард» и «Ак Барс», наверняка кто-то ещё, но Быков по-прежнему не готов вернуться в большой хоккей. Кто-то говорит о состоянии здоровья, кто-то – об отсутствии действительно стоящих предложений, а, может быть, Быков просто не хочет тренировать и его полностью устраивает должность консультанта «Академии хоккея «Ак Барс». Но ведь работа в сборной – это совсем другое дело? Возможно, Вячеславу Аркадьевичу это будет интересно.

Быков: когда ситуация позволит работать с профессиональной командой, я дам знать

Но возникает во-вторых. Неясно, как Быков сработается с нынешним руководством сборной России. Понравится ли ему вся эта возвышенная риторика, которая окружает сборную в последние годы, устроит ли его кандидатура Романа Ротенберга в качестве главы штаба национальной команды. Быков давно выпал из обоймы сборной России, и сейчас там рулят совсем другие люди, чем в его время. От того, совпадут ли у тренера и функционеров взгляды, зависит очень многое.



Вообще, конечно, Быков был бы идеальной кандидатурой. Он не обременён работой в клубе, стало быть, не будет предвзят при отборе кандидатов в сборную (опять же, если не будет вмешиваться политика партии). Его уважают хоккеисты, они поедут к нему по первому зову. Наконец, у Вячеслава Аркадьевича есть победный опыт.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Да, не удивляйтесь, Олег Знарок – вполне реальная кандидатура. Победитель Минска и Пхёнчхана, тренер, которого не все любили, но уважали без исключения, харизматичный и опытный специалист, умеющий добиваться успеха. Знарок – это совсем недавнее прошлое сборной России, он работал с теми людьми, которые сейчас находятся в руководстве национальной команды, он в прекрасных отношениях с хоккеистами.



Но все мы помним, что со Знарком и его помощником Харийсом Витолиньшом не очень красиво расстались после окончания чемпионата КХЛ-2017/18. Тренеров, выигравших олимпийское золото, просто отстранили от дел после вылета СКА из кубка Гагарина, а на оба места, которые занимал Знарок, назначили как раз Илью Воробьёва. Очевидно, что причина была неспортивного характера. Конфликт между тренером и руководством СКА и сборной существовал не один день, и после достижения заветной цели (победа на Олимпиаде) Знарок просто оказался не нужен.

Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.

Прошло некоторое время, Олег Валерьевич отдохнул и даже поработал консультантом в различных сборных России, исключая национальную, но трудно сказать, какие сейчас отношения между Знарком и тем же Романом Ротенбергом. Если натянутые, то заставят ли их обстоятельства пойти на мировую? Или для нынешней сборной России Олег Знарок всё-таки перевёрнутая страница?



Да, разумеется, в случае с Олегом Валерьевичем ситуация осложняется действующим контрактом тренера со «Спартаком». Знарок вернулся в КХЛ, принял новый вызов. Трудно представить, что главный тренер красно-белых может стать одновременно и рулевым национальной команды. Не того масштаба клуб. Но и предположить, что «Спартак» отпустит наставника с уже подписанным контрактом ради интересов сборной – совершенно немыслимо. Если в сборной будут заинтересованы в возвращении Знарка, то нужно будет смириться с одновременной работой специалиста в «Спартаке». Тогда это будет что-то новенькое.

Самый логичный вариант. Игорь Никитин сейчас находится на пике своей тренерской карьеры, он прошёл через неудачи и обидные поражения с ЦСКА, выстроил из «армейского» клуба непобедимый коллектив, буквально за два года доказав, что он сильный самостоятельный специалист. У Никитина есть определённая харизма, есть свой стиль игры, своя система. Возможно, эта система кому-то покажется не совсем подходящей для сборной России, но что выберете вы – золото чемпионатов мира или красивый хоккей, который рано или поздно проиграет некрасивому?



Никитин давным-давно находится в обойме национальной команды. Впервые в качестве ассистента главного тренера он поработал ещё на ЧМ-2012 у Зинэтулы Билялетдинова. После этого Игорь Валерьевич практически без перерыва находился в тренерском штабе и у Знарка, и у Воробьёва, и лишь на ЧМ-2019 было решено обойтись без него. Да, было бы странно, если бы в ассистентах у Ильи Петровича на скамейке находился человек, который регулярно обыгрывал своего главного тренера в сезоне на уровне клубов, а затем ещё и выбил из кубка Гагарина.

Фото: photo.khl.ru

Никитин уже очень давно работает на тренерском поприще и в последние годы добился колоссального успеха. Ему доверили рулить ЦСКА, и Игорь Валерьевич не только справился с давлением, но и создал такую машину, против которой никто ничего не может сделать в КХЛ. Думается, никто не будет против, если и сборную России Никитин сделает непобедимой, хотя бы на какое-то время.

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.

Игорь Никитин приезжал после клубного сезона в Чехию на этап Евротура, затем был в Братиславе по приглашению Романа Ротенберга. Он – действительно один из кандидатов на замену Воробьёву. Решить вопрос с совмещением, наверное, не будет большой проблемой: ЦСКА такой же базовый клуб для сборной, как и СКА, и уже на ЧМ-2019 в обойме национальной команды из КХЛ были в основном московские «армейцы».