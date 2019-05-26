«Предателей в сборной России не было. Зачем кричать «дайте нам крови»

Проигрыш сборной России в полуфинале ЧМ-2019 стал большой неожиданностью для всех болельщиков и многих специалистов. Звёздная российская команда уступила финнам, в составе которых не было известных хоккеистов, и поражение сразу же спровоцировало ряд острых вопросов. Коротко их можно было сформулировать так: кто виноват в поражении от финнов, должен ли Воробьёв продолжить работу со сборной России и почему финский хоккей так неудобен для сборной России?



За ответами на них мы обратились к двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову, и заслуженным тренерам России Юрию Новикову и Владимиру Плющеву.

«Я финн и до ЧМ сам не знал, как выглядят некоторые игроки нашей сборной» Журналист Helsingin Sanomat – о скучной игре никому не известных финнов, которые победили красивый хоккей России.

Кто виноват в поражении от финнов?

Александр Кожевников: Вся команда виновата. Все плохо сыграли, раз счёт 0:1. Конечно, у нас есть люди, которые неплохо выглядели. Но многие звёзды первой величины не сыграли, они не выделялись. В основном, выделялась наша молодёжь. Кого можно отметить — это Гусев, Капризов, Барабанов. Вот они выделялись на этом фоне. А те, кто должен был решать, этого не делали. Я не говорю про вратаря, он здорово сыграл. А те, на кого мы надеялись, совершали очень много брака. Овечкин вот вообще выпал из игры.

Юрий Новиков: Когда проиграла команда и в таком матче, то самый простой ответ — в поражении виноваты нападающие. Я всегда говорил, что если мы три шайбы не забрасываем, то о чём вообще говорить? Какой разбор полётов делать? Поэтому проиграли нападающие. Вратарь сыграл почти на ноль, пропустил случайный гол, защитники нормально играли. Вся проблема в нападении.



Владимир Плющев: Мы всегда ищем виноватых, а надо искать причины. В составе сборной Финляндии есть 18-летняя звёздочка. А в составе сборной России есть 18-летняя звёздочка, которая бы играла на таком уровне? Нету, увы. У шведов тоже есть своя молодая звездочка. А знаете, сколько шведов играет в НХЛ? 87 человек, и практически все — на ведущих ролях. Наших около тридцати, столько же, сколько и чехов. А у финнов — 47. Вот вам и причины. Мы сейчас ищем конкретно виноватого, а искать надо глубже. Мы проиграли и юниорский чемпионат мира, и молодёжный тоже. Потом эти ребята будут вливаться в национальную сборную.

Ноль голов за сезон НХЛ — кто эти финны? Кому проиграла сборная России 14 дебютантов чемпионатов мира и хоккеисты, не подошедшие «Амуру», «Кузне» и «Югре».

Должен ли Илья Воробьёв продолжить работу со сборной России?

Александр Кожевников: Не знаю, не моё дело. Пускай делает выводы, он второй год подряд проиграл. Это дело Федерации хоккея России. То, что я скажу, не играет роли. Для вас сыграет, а для меня нет. ФХР должна делать выводы, она же выбирает тренера.



Юрий Новиков: Это не вопрос наш с вами, и не вопрос болельщиков. Это вопрос руководителей хоккея, им решать. Я искренне и с уважением отношусь к нашим специалистам. Но роль тренера нельзя уменьшить, тренер всему голова, это аксиома. Тренер всему голова и в любой ситуации.



Нужно знать, конечно, какая работа была проделана в третьем периоде. Как работали тренеры, перестраивались или нет. Какие-то действия со стороны тренера должны быть. Нашу агрессию в атаке надо было усиливать, а её не было, нас финны не пускали. Удалений со стороны финской сборной было мало, потому что наши крайние нападающие ничего острого не предложили. Практически не было атак сходу, а атака сходу — это основное оружие сегодня, потому что потом тяжело в зоне отрабатывать. Нужно отдать должное финскому вратарю, но это не значит, что мы слабее. Для меня однозначно наш хоккей самый лучший, а хоккеисты — самые лучшие. Проиграть может любая команда, но к такой игре мы оказались не готовы. Надежда всё равно до последней секунды была жива, даже когда вратаря сняли. Нужно было больше бросать, а наши всё равно немножко разыгрывали. Но мы сейчас говорим так потому, что уже знаем результат.



Владимир Плющев: Я этот вопрос не обсуждаю и не считаю его корректным. Мы жертвоприношения приносим? У нас скоро сборную никто тренировать не захочет. Если мы так будем относиться и к тренерам, и к игрокам. Предателей там никаких не было, это наверняка. Был соперник, который превзошёл нас в каких-то компонентах, в этом надо разбираться. А устраивать Варфоломеевскую ночь, кричать: «Дайте нам крови...» Если дать крови, что, мы на следующем чемпионате лучше сыграем что ли? Надо выявить причины и понять, почему происходит таким образом. Изменить что-то, скорее всего, нужно в системе подготовки наших юниоров и молодёжи, потому что оттуда вырастают потом хоккеисты для главной сборной. Обсуждать это должны специалисты, а не на широкой публике, потому что меры могут быть не очень популярными для одних, немного неудобными для других и в чём-то устраивающие для третьих.

Кто вернёт России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьёву Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.

Почему финский хоккей так неудобен для сборной России?

Александр Кожевников: Я уже говорил до этого, что, если мы будем играть в обороне — ничего не получится, будет валидол. А если набрали атакующих защитников, надо играть в зоне противника. Это простая вещь. Всем было ясно, что финны будут играть в откат, в 1-4, что они и делали. А мы играли в широкий пас. Ну, они нам углы оставили, и мы там стояли. Так что, всё было ясно. Пускай федерация делает выводы.



Юрий Новиков: Финны однозначно неудобный соперник для нас. Чем они хороши? Они работоспособны, они оказались работоспособнее наших. Чем мы раньше превосходили всех соперников? Тем, что соперник может держаться один или два периода, но в третьем мы должны укатывать любого оппонента. Просто его переступать и всё, он не должен был выдерживать нашего темпа. А сейчас мы стали проигрывать в этом темпе. Играем вроде бы и не медленно, но, в то же время, этого темпа недостаточно. У финнов темп был выше, был темп в атаке. Сумма темпов финской сборной была выше. Финны — специфическая нация, очень спортивная, без комплексов. Они в очередной раз доказали, что с ними нужно считаться.

Владимир Плющев: Удобный соперник, неудобный… Если команда тебя побеждает, то, конечно, этот соперник неудобный. Дело в том, что нужно было искать противоядие против такой игры сборной Финляндии. Нельзя было рассчитывать только на имена тех хоккеистов, которые были у нас в составе. Имена ведь не играют, играют хоккеисты. А против нас вышла команда, которая была настроена на жёсткую, плотную игру. Финны держали удар от начала и до конца. Наши ребята пытались как-то взломать, но из тех позиций, куда нас пускали, поразить ворота было сложно. Это было намного сложнее, чем оттуда, куда лезли сами финны. Финляндия — это команда со своей традицией и школой.