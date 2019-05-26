Вымучили! Россия взяла бронзу в матче, где на неё было тяжело смотреть

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Ноль голов за сезон НХЛ — кто эти финны? Кому проиграла сборная России 14 дебютантов чемпионатов мира и хоккеисты, не подошедшие «Амуру», «Кузне» и «Югре».

А нужен ли матч за третье место?

На самом деле, двоякий вопрос. С одной стороны, если разыгрывать первое и второе места, то почему бы не разыгрывать и третье с четвёртым? Да, мотивацию на игры за бронзу найти зачастую непросто. Это касается и сборной России, накануне уступившей команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Поражение со счётом 0:1 стало ушатом холодной воды на головы болельщиков и специалистов. Такого (особенно унылый ноль в графе «заброшенные шайбы») не ожидал никто, учитывая звёздное российское нападение.

Чехи, наоборот, задачу-минимум для себя выполнили ещё в четвертьфинале, когда переиграли немцев. Сотворить сенсацию в игре с Канадой у коллектива Милоша Ржиги не получилось, так как соперник оказался на порядок сильнее. Были предположения, что на «бронзовый» матч чехи подойдут с лучшим настроем, нежели россияне. Кроме того, обе команды встречались на групповой стадии турнира. Россияне победили (3:0), однако играть дважды с одной и той же командой по ходу одного соревнования всегда непросто.

Без Нестерова и Телегина и 1:2 в первом периоде

В заявке сборной России на матч не оказалось Никиты Нестерова, который пропускал игру из-за повреждения, а также Ивана Телегина. Вместо Телегина сыграл Сергей Плотников, а вместо Нестерова тренерский штаб заявил на игру Артёма Зуба. Место в воротах снова занял Андрей Василевский.

В начале первого периода хорошие моменты для гола были у Овечкина и Орлова, но Грубец сыграл уверенно. Вскоре Томаш Зогорна попал клюшкой по лицу Гусеву и получил малый штраф, но реализовать лишнего у России не получилось.

Голы начали появляться во второй половине первого периода. Сперва Сергачёв набросил от синей линии, Григоренко удачно подставил клюшку и переправил шайбу между щитков голкиперу. Отметим и старания Дадонова, который на пятаке перекрыл обзор вратарю.

Правда, чехи почти сразу сравняли счёт, подловив россиян на смене. Скленичка сделал длинную передачу вперёд, Ржепик подхватил шайбу, убежал один на один и бросил между щитков Василевскому.

Под конец периода у чехов прошла позиционная атака. Коварж из-за ворот прострелил в центр на Кубалика, а Доминик в касание послал шайбу в дальний угол. Чешские болельщики на трибунах взревели от счастья, а хоккеисты отправились в раздевалки при счёте 2:1 в пользу команды Чехии.

Рикошет сыграл за Россию

Вторую двадцатиминутку российские хоккеисты начали за здравие. Гусев здорово поборолся в чужой зоне и отпасовал на Анисимова, который атаковал ворота соперника с разворота. Шайба срикошетила от Гудаса и дезориентировала Грубеца, проскочив ему между щитков.

Российские игроки воспрянули духом и понеслись забивать третью, но чехи тоже были настроены решительно. Шла борьба на каждом участке льда, что не могло не радовать. Всё-таки матч за третье место не превратился в какую-то формальность, глаза у игроков горели.

Концовка периода явно осталась за командой Ильи Воробьёва. Опасно с кистей бросал Гавриков, но Грубец справился и с этой атакой, и с добиванием от Дадонова. Боролся и лез на пятак Плотников, в одном из моментов едва не сцепившийся с Яшкиным. Дмитрий сбил с Сергея шлем, отталкивая от вратаря. Но до драки не дошло – играть в меньшинстве никому не хотелось. В результате на второй перерыв команды отправились при счёте 2:2.

Героизм Василевского

Третья двадцатиминутка началась с опасного броска Гронека, с которым справился Василевский. Затем клюшку в ноги Дадонову засунул Коларж, за что справедливо получил две минуты от судей. Однако ничего, кроме выхода вдвоём на одного российского защитника, зрители не увидели. Россия даже в зоне соперника ни разу не закрепилась.

Чехи начали наседать на ворота Василевского, который трудился в поте лица. После рикошета от конька Андронова шайба едва не оказалась в сетке ворот номинальных хозяев – Василевский среагировал в самый последний момент, выставив ловушку. Соперник не щадил даже Овечкина, которому здорово досталось у борта от Рутты. На лавке к шее Александра прикладывали лёд.

Очень некстати случилось и удаление Григоренко. Игра у сборной и так не шла, а тут ещё две минуты штрафа. Шикарный момент в концовке упустил Кучеров, не попавший в пустой угол ворот. Серией моментов ответили чехи, и, если бы не Василевский, матч мог закончиться в основное время. Российский голкипер творил в воротах чудеса.

В результате встреча перешла в овертайм, где в формате «три на три» в пустые ворота не забил Гусев. Никите нужно было просто не промахнуться, но увы. Пришлось исполнять буллиты, в которых сильнее оказались россияне. Результативные попытки у Ковальчука и Гусева. Бронзовые медали — у сборной России!