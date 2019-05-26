«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира – 2019. Это уже третья бронза для российских хоккеистов на последних четырёх чемпионатах мира. После победы в матче за третье место на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«От большего нас отделила одна игра…Жизнь такая»
— Чехи перебросали сборную России и вообще смотрелись свежее. Почему так получилось?
— Всего понемножку. И физика, и нокаут, и «нам надо». Больше всего это психология.
— С каким ощущением покидаете чемпионат мира?
— С двояким. Хотелось конечно большего, одна игра нас от этого отделила. Из десяти игр на турнире мы выиграли девять…Жизнь такая.
— За бронзу в первую очередь нужно сказать спасибо Василевскому?
— Да.
— Поражением на групповом этапе было бы полезным?
— Сейчас можно сказать, что да.
— Вы разбирали матч с финнами. Чего всё-таки не хватило?
— Неровная для нас игра. Не хватило игры под воротами, когда не идёт так, её нужно заносить.
— Весь чемпионат мира сборная России играла широко, делала много диагоналей. Не стоило ли сыграть с финнами в более короткий пас?
— Нужно было больше убирать шайбу из середины, пролезать в зону по бортам, играть более продольно, а мы теряли шайбу в средней зоне.
— У нас была суперсвязка Кучеров – Гусев, но другие звенья часто выпадали из игры. Не было желания развести по разным сочетания Овечкина и Кузнецова, Малкина и Дадонова?
— Идеи были разные, всё это обсуждалось, но в итоге мы приходили к тому, что лучше оставить как есть.
— Овечкин сказал, что лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале. Согласны с ним?
— Был в обеих ситуациях. Бронзу выигрываешь, а серебро проигрываешь. В плане психологии – бронза лучше, но всё равно цена медали разная.
— Третьяк сказал, что у вас продолжает действовать контракт, выразил поддержку. Вас это вдохновляет?
— Вдохновляет. Дайте отдышаться.
— Возможно ли возвращение в сборную Игоря Никитина?
— Не по адресу вопрос. Он, по-моему, у нас в штабе?
— Овечкин всё-таки разочаровал?
— У нас одна команда. У нас такой состав…Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов. Тогда бы мы играли с группой С. В принципе это невозможно. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане.
— Достаточно много было критики в адрес сборной, многие кричат о провале. Как бы вы сформулировали выступление команды на этом чемпионате мира?
— После такого вопроса я никак сформулировать не могу. Кто пишет, тот пусть пишет.
«По будущему буду думать. Впереди месяц отпуска»
— Вы первый сезон провели, совмещая посты в СКА и в сборной России. Седых волос у вас прибавилось?
— Не знаю. Наверное, добавилось.
— Год назад вы были более спокойным человеком, чем сейчас?
— Хороший вопрос (смеётся). Возможно, да.
— Первый опыт работы с такой командой, с такими именами. Было ли это сложно?
— Ребята приехали с позитивным настроем. Одна игра у нас не получилась. Спасибо ребятам, что приехали. Они не занимались перетягиванием одеяла. Одну только игру проиграли.
— Если говорить о комплектовании, вы не были заложником ситуации, что кому-то нельзя отказать, не вызвать? Сказался ли переизбыток звёзд?
— Заложником? Да нет. Не думаю, что это была проблема. Никто одеяло на себя не тянул.
— Финны дошли до финала с двумя полуэнхаэловцами. Значит ли это, что не стоит держаться за звёзд, или единичное поражение — это вообще не показатель?
— Двоякая ситуация. Нужно учитывать, во что финны играют… Иногда мастерства не хватает при таком раскладе. А иногда встали, всё словили на себя и всё отбили. Нельзя обобщать, а нужно смотреть, во что играет команда от матча к матчу.
— А вы можете, при случае, применить финскую тактику?
— Такое, в принципе, возможно. Но тогда, наверное, надо майки поменять. Сборная России так никогда не играла. И надеюсь, что не будет. Отторжение будет и у болельщиков, и у игроков.
— Писали, что финны сыграли в фирменный хоккей вашего отца Петра Ильича Воробьёва. Он что-нибудь говорил вам после матча?
— Да читал этого украинского товарища. Нет, ничего.
— Вчера мы вас спрашивали, в чём ваша главная ошибка. Вы сказали, что надо подумать. Подумали?
— Буду думать. Впереди месяц отпуска.
— Вы железно остаётесь?
— Вы какой-то вопрос задаёте… Это мне вопрос?
— Но лично у вас желание остаться есть?
— Следующий вопрос. Вы сейчас будете мне под кожу лезть, или как это называется?
— У нас работа такая.
— Согласен.
— Если не называть имён, то были ли хоккеисты, от которых вы ждали большего?
— Вопрос туда же. Опять. Я понимаю, что у вас работа. А у меня работа всё это оставить внутри.
- 26 мая 2019
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