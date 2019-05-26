«У нас все играли не свои роли». Откровенное интервью с Ковальчуком после ЧМ

Сборная России обыграла чешскую команду по буллитам в матче за третье место на ЧМ-2019 и завоевала бронзовые награды турнира. Капитан сборной России Илья Ковальчук после игры дал довольно откровенное интервью журналистам. Хоккеист рассказал не только о матче с чехами, но и о причинах поражения в полуфинале, а также поведал о своём отношении к критике и распределении ролей внутри сборной России на этом чемпионате мира.
«Мы вышли никакие, Василевский подарил нам победу»
— Что можете сказать по этому матчу?
— Василевский лучший игрок, подарил нам победу. Считаю, что чехи нас сегодня переиграли. Второй период более-менее сыграли, а так вратарю большое спасибо.
— Показалось, что физика у сборной России закончилась.
— Нет, с физикой и химией у нас всё в порядке. Просто после тяжёлого полуфинала нужно было собрать мысли, силы и эмоции в кулак. На первый период вышли никакие, потом тренерский штаб нашёл правильные слова, да мы и сами поговорили.
«С финнами был худший матч на турнире, мы были не готовы к простому хоккею»
— В чём причина поражения в полуфинале, как вы воспринимаете его?
— Думаю, что это был наш худший матч на чемпионате мира, к сожалению, он выпал на полуфинал. Финны здорово катались, они вывели нас из зоны комфорта, но мы всё равно были обязаны находить моменты и забивать голы.
— Сочетание Ковальчук – Малкин – Дадонов действовало сумбурно? Какая-то неразбериха была, и шайба ушла к Анттиле.
— Там просто у Орлова шайба сошла, и стык получился. Но это хоккей, это спорт, им повезло в той игре, сегодня, например, нам повезло. Удачи обеим командам в финале, а мы будем делать выводы и двигаться вперёд. У нас сильная команда, много молодых ребят, многие из которых первый раз играли на чемпионате мира. Светлое будущее у нас есть.
— Это одно из самых неприятных поражений на чемпионате мира? У финнов ведь действительно какие-то ноунеймы в составе. Как так вышло?
— В одной игре всё может случиться. Мы здесь не серию до четырёх побед играем. Мы, наверное, с самого начала вышли играть не так, как хотели. Они играли просто, выкидывали шайбу, а мы были к этому не готовы.
«У нас все играли не свои роли, но ребята бились друг за друга»
— Вы сегодня догнали Илью Никулина по матчам за сборную России. Есть шанс, что ещё сыграете и в лидеры выйдете? Говорят, возраст, Ковальчук уже не тот…
— Я вас всех пристально читаю, и вы мне даёте огромную мотивацию.
— Вас, наверное, больше всех критиковали из этой сборной. Насколько вы согласны с критикой?
— У каждого есть своё мнение, у нас ведь свободная страна. Моё дело тренироваться и готовиться. Я прошёл много турниров, матчей, тренировок и репортёров, поэтому всё нормально.
— Весь турнир вы провели в четвёртом звене. Насколько необычная для вас роль?
— Думаю, что у нас все играли не свои роли на этом чемпионате мира. Когда мы сюда ехали, мы об этом договорились. Все понимали, что не будут играть по 18-20 минут, как в клубах. Но на льду никто не показывал, что он чем-то недоволен, хотя это было не так просто сделать. Ребята молодцы, что сдержали слово и бились друг за друга.
— Эта бронза отделяет провал от приемлемого результата?
— Конечно, все хотели другого результата, но мы победили сегодня, и это лучше, чем если бы проиграли. Благодарим Василевского и болельщиков, которые поддерживали нас здесь и у телевизоров.
- 26 мая 2019
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