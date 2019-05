«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ

Сборная Финляндии – чемпион мира! И пусть их всю дорогу ругали за скучный и незрелищный хоккей, сказка, которую сотворили финны, не может не впечатлять. Имея в составе неизвестных игроков из Финской лиги, вратаря, который играл в АХЛ и ECHL, они выбили звёздные Швецию, Россию и Канаду и в третий раз в истории завоевали золото.

В третьем периоде Марко Анттила сделал дубль, и стало ясно, что победу уже не упустит. Потом была третья шайба, трибуны пели и танцевали без конца.

Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.

Радости финнов не было предела. Кажется, капитан Анттила даже пустил слезу. Он впервые в карьере стал чемпионом, забивал важнейшие голы своей команды в плей-офф, и был невероятно счастлив. Кстати, Марко сделал для себя самый крутой подарок на день рождения, который наступил через полтора часа после исторической победы.

Финны купались в фонтане из золотых блёсток под песню We are the champions, передавали друг другу кубок и ещё долго праздновали победу на льду, раз за разом подъезжая к болельщикам на трибунах. Ну а самое веселье началось, конечно же, в раздевалке.

Праздник будет длится долго – так считает легенда финского хоккея Теэму Селянне, который тут же поздравил своих соотечественников с триумфом. На родину неожиданные победители, на которых никто не ставил перед турниром, вернутся национальными героями.

Капитан команды Марко Анттила отметил, что забивал в каждом матче плей-офф ЧМ, потому что очень хотел победить.

— Это лучший подарок на день рождения?

— Конечно. Это лучший подарок для команды, мы им насладимся.

— Пять лет назад вы провели несколько матчей в Волжске, в низшей российской лиге. Странно вспоминать об этом теперь, когда вы чемпион мира?

— Никогда не знаешь, как всё сложится, надо просто упорно работать, и ты можешь получить такой подарок, как этот.

— Ни одного очка на групповой стадии, четыре гола в плей-офф, победные голы в полуфинале и финале. Что вообще с вами произошло?

— Не знаю, я просто очень хотел победить. Я особо ничего не выигрывал в карьере. Очень хотел получить этот титул, теперь он у нас есть.

— Наверное, ещё приятнее от того, что Финляндия, имея худший состав на турнире, обыграла три лучших команды, напичканные звёздами НХЛ?

— Это давало нам силы, чтобы бороться против этих команд. Это было невероятно тяжело, у нас были проблемы, но мы всё пережили, и вот результат.

«Братислава – счастливое место для сборной Финляндии»

Главный тренер Юкка Ялонен отметил, что Братислава стала счастливым местом для сборной Финляндии. Финны стали чемпионами мира в третий раз в истории, последний раз это случалось, когда мировое первенство также проходило в Братиславе в 2011 году.

— Кажется, Братислава – счастливое место для сборной Финляндии и для меня как тренера. Я горд и счастлив за это достижение команды и страны. Мы прошли потрясающий путь, который длился семь недель. 11 человек были с нами от начала до конца. Наша команда очень сильная как физически, так и психологически. 10 матчей за 17 дней, мы пропустили один гол в третьих периодах. Сегодня и против России – ни одного. Это показывает характер команды. Сегодня был очень сложный матч, Канада была лучшая команда, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил, но второй период мы сыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, всё сложилось удачно, а Ланкинен был так же великолепен, как и вчера против России. Горжусь игроками и нашим достижением.

— Анттила не набрал ни одного очка в группе, и забил четыре важных гола в плей-офф.

— Анттила здорово играл в группе, у него было много моментов. Его звено делало отличную работу. Когда забиваешь четыре гола в трёх матчах за четыре дня против таких команд, как Швеция, Россия и Канада, это впечатляет. Счастлив за него. Его не назвать талантливым снайпером, скорее – работяга. Но, как мы увидели, он тоже умеет забивать.

— Большие площадки были вашим преимуществом?

— В Европе играют на больших площадках, но в Финляндии они меньше. Игроки НХЛ, как у России, всю жизнь играли на маленьких площадках, а мы – нет. Может, в первом матче против Канады это имело какое-то значение, но потом – уже нет.

«Я финн и до ЧМ сам не знал, как выглядят некоторые игроки нашей сборной» Журналист Helsingin Sanomat – о скучной игре никому не известных финнов, которые победили красивый хоккей России.

«Лучший день в моей жизни, мы уже национальные герои»

Нападающий Каапо Какко заявил, что победа в финале чемпионата мира – лучший день в его жизни, а игроки сборной Финляндии уже стали национальными героями.

— Это лучший момент для финского хоккея?

— Да, это важный момент для нашего хоккея и для меня.

— Это самый счастливый день в вашей жизни?

— Думаю, да.

— Вы выиграли золото ЮЧМ, МЧМ и теперь ЧМ. Что будете делать в оставшейся части карьеры?

— Олимпиада! И НХЛ, и ещё финская лига.

— Медаль вам нравится?

— Конечно, она классная.

— Как будете праздновать? Ваши партнёры сказали, что сборная закажет пиццу и пиво.

— Ещё не знаю.

— Могли представить себе такой результат в начале турнира?

— Да. Многие в нас не верили, но мы с самого начала знали, что если будем играть вместе, то победим.

— В Финляндию вернётесь национальными героями?

— Да, мы уже стали национальными героями.