«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ

Завершился чемпионат мира 2019 года в Словакии. Золотые медали завоевала сборная Финляндии (здесь же она выиграла их и в 2011 году), серебро досталось команде Канады. Сборная России в битве за бронзовые медли в серии буллитов дожала чехов и завершила турнир на мажорной ноте.

Фото: fhr.ru

Сначала наша команда отпраздновала завоевание бронзовых медалей на льду и в раздевалке. Напомним, что в прошлом году в Копенгагене российская сборная осталась без наград, поэтому в Братиславе было важно не отдать чехам бронзу. Тем более что медаль наша команда уж точно заслужила. Своими победами, своим старанием. Мы проиграли лишь единожды – будущим чемпионам мира финнам, которые, к слову, дважды за турнир обыграли Канаду.

Фото: fhr.ru

Настоящий герой матча за третье место – вратарь Андрей Василевский, буквально затащивший команду к бронзе. Не зря Василевский попал в символическую пятёрку чемпионата мира и стал лучшим голкипером турнира. Без вратаря столь высокого уровня было бы сложно рассчитывать на медаль. Здорово себя проявили и партнёры Андрея по «Тампе» — защитник Михаил Сергачёв и форвард Никита Кучеров.

Фото: fhr.ru

Затем российская сборная отправилась в отель, который находится в центре Братиславы. И там празднования носили уже более глобальный характер. В лобби уже кучковались болельщики, просившие своих кумиров о совместных фото и автографах. Подтянулись родственники и друзья хоккеистов, представители СМИ. Охранники заметно напряглись, но никого выгонять не стали.



Позднее всех хоккеистов, родственников, тренерский штаб и обслуживающий персонал пригласили на ужин в специально отведённое место в отеле. Там дело дошло даже до танцев. Причём получалось у Александра Овечкина и Евгения Малкина очень даже неплохо. Хоккеисты исполнили гимн России, поблагодарили друг друга за игру и начали отмечать завоёванную медаль. Как и всегда, одним из самых активных оказался звёздный форвард Александр Овечкин.

Но и Евгений Малкин старался не отставать. «Мы тоже люди», — написала в своём «инстаграме» Анна Кастерова, жена Евгения Малкина. Только посмотрите, как Евгений танцевал под бессмертный хит Ирины Аллегровой!

«Огромное спасибо всем, кто здесь находится, — начал свою речь Малкин. – Жёнам, родителям, детям, всем спасибо за поддержку. И болельщикам нашим, которые нас поддерживают в любой стране, в любом городе. Они приезжают и болеют за нас».



Уже сегодня, 27 мая, сборная России вылетает из Братиславы в Москву. Хоккейный сезон в России на этом официально завершён (осталось наблюдать только за финалом Кубка Стэнли). Впереди, нет сомнений, нас обязательно ждут большие победы. Сейчас же хочется поблагодарить команду за самоотдачу. Безразличия и отсутствия характера на этом турнире не было.