«Бронза — это не результат для нашего хоккея. Если мы уважаем себя»

Чемпионат мира в Словакии завершился для сборной России завоеванием бронзовых медалей. В полуфинальной игре российская команда уступила финнам (0:1), а в матче за третье место смогла одолеть Чехию в серии буллитов, серьёзно уступив по количеству бросков. Результат для россиян получился неоднозначным, поскольку по именам и звёздности состава сборная нашей страны считалась главным фаворитом турнира.

С просьбой дать общую оценку игры сборной России на ЧМ-2019 и назвать лучшего игрока российской команды мы обратились к заслуженному тренеру России Фёдору Канарейкину, участнику ОИ-2006, бывшему форварду «Сан-Хосе» и «Витязя» Александру Королюку, олимпийскому чемпиону Александру Пашкову и трёхкратному олимпийскому чемпиону Виталию Давыдову.

«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ Овечкин, Малкин и другие хоккеисты провели совместное празднование.

— Какие впечатления оставила игра сборной России?

Фёдор Канарейкин: У нас была собрана очень сильная сборная. Давайте поздравим её с завоеванием медалей! Но цель не достигнута, однозначно. Все надеялись на победу, поэтому до намеченной цели команда не дошла. Наш вратарь был признан лучшим турнире. У нас был великолепный состав, но он не смог взойти на вершину. Поздравляю финнов с хорошей командной игрой и великолепным взаимодействием! Они по праву выиграли.



Александр Королюк: Конечно, все ждали только золота. Бронза — это, конечно, медаль не для нас, кто бы что ни говорил. С другой стороны, хоть что-то взяли, не вернулись домой с пустыми руками, и то хорошо. Да, мы не выиграли, но жизнь на этом не заканчивается, нужно двигаться дальше. Это урок на будущее.



Было немного непонятно, как сборная России собиралась играть против финнов. По составу они должны были разрывать соперника, а они как-то непонятно откатывались. Впечатление сложилось странное, я вот даже не понял, что это было. Возможно, выжидали чего-то от финнов, но ведь у них тоже очень хорошая, молодая команда, хотя звёзд у них нет. Если бы российская сборная с первых же минут стала действовать максимально активно, больше бросала, тогда могло всё сложиться нормально. А так, стушевались, и финны почувствовали, что могут играть с нашими на равных.

«У нас все играли не свои роли». Откровенное интервью с Ковальчуком после ЧМ Капитан сборной России подвёл итоги выступления сборной России на чемпионате мира.

Александр Пашков: Играли неплохо, но этого мало, чтобы стать чемпионами. К чемпионату мира нужно готовиться, иметь запас прочности во всех линиях. А для этого нужно тренироваться 11 месяцев в году по 5 часов в день. Тогда результат будет победный и стабильный. А не случайный, выхваченный за счёт каких-то обстоятельств или усилий одного игрока, как это один раз сделал Малкин.



Бронзовые медали — для нашего хоккея это не результат. Для хоккея с такими традициями, с таким авторитетом — это не результат, что бы там ни говорили. Для российского хоккея существует только первое место, если он, конечно, уважает себя. А он должен уважать себя, оглядываясь на свою историю.

Виталий Давыдов: Металл получили, хоть и бронзу. Я перед началом чемпионата, когда увидел звёздный состав нашей сборной, то подумал, что всё уже ясно. Что большой конкуренции не будет, потому что о таком составе можно было только мечтать. Но затем вспомнил знаменитые слова бразильского футбольного тренера Висенте Феолы. Он как-то не взял в состав сборной знаменитого Гарринчу, после чего вся Бразилия встала на ноги. Все спрашивали — как же так, почему он его не взял, мы же ничего не выиграем! А Феола ответил, что не все звёзды складываются в созвездие. Вот так и к нашим звёздам стоит относится. Не все из них представляют созвездия.



Бронза, конечно, это только утешение. Медаль есть медаль, но это, по сути, не бронзовая медаль, а медаль утешения. Конечно, все ждали совсем другого.

Кто на что наиграл. Оценки сборной России за чемпионат мира К вратарям и защитникам нет вопросов, а в нападении всё могло быть гораздо лучше.

— Кто лучший игрок сборной на турнире?

Канарейкин: Конечно же, это Василевский, который вытащил нас в матче за бронзу. На протяжении всего турнира он показывал великолепную игру.

Королюк: Наверное, Василевский. И ещё, если честно, хотел бы спросить — а почему не дали шанса Илье Сорокину? Его почему-то вообще не «одевали» на матчи. Всё-таки человек выиграл Кубок Гагарина. Я понимаю, приехали люди из НХЛ, но ведь можно было его хотя бы на один матч поставить! А так, конечно, Василевский хорош.



Пашков: Тут нет ни малейших сомнений. Лучшим был Василевский, который за уши вытащил нашу команду к бронзовым медалям.



Давыдов: Да, это Василевский. Бронзовые медали для команды выиграл именно он, Василевский. Он был главным действующим лицом матча за третье место.