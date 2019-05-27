Смена поколений может стать проблемой. Что ждёт Россию на следующем ЧМ?

У нас постоянно ждут в сборную старых звёзд и не воспитывают новых. А что будет, когда закончат Овечкин, Малкин и Ковальчук?

Закончился ЧМ-2019 по хоккею, на котором сборная России вновь не смогла добраться до золотых медалей. В итоге завоёвана бронза, и результат, конечно, неплохой, но не для этого состава команды и не для тех усилий, который круглый год прилагаются нашей хоккейной верхушкой для благополучия национальной команды. А если брать в целом, то отсутствие золота чемпионатов мира на протяжении пяти лет – это и вовсе провал.

ЧМ-2019 поднял много интересных тем, касающихся сборной России. Кто-то винит в неудаче тренера, хотя проблема, очевидно, в тех людях, кто поставил Илью Воробьёва на столь высокий пост. Ещё большая проблема, что за спиной Ильи Петровича вовсе не выстраиваются в очередь новые кандидаты. Тренерский кадровый дефицит в России пострашнее, чем недостаток катков.

Кто вернёт России золото чемпионата мира? Три тренера на замену Воробьёву Двое из них уже приводили сборную к победам на ЧМ, но фаворит на это место другой человек.

Кто-то, наоборот, считает, что тренерский штаб сборной винить не стоит. Мол, в кои-то веки наша команда играла в красивый хоккей и даже в проигранном полуфинале до последнего не отступила от своего изящного стиля. Но, во-первых, в какой ещё хоккей играть команде, сплошь собранной из звёзд? Заслуги тренеров здесь нет, Овечкин и Малкин, Кучеров и Гусев, Кузнецов и Дадонов просто действовали, как умеют. А во-вторых, очевидно, что на полуфинал просто не было плана Б. Мы бы уж как-нибудь пережили, если бы сборная России сыграла по-фински, и этот стиль бы подарил нам минимум финал. Никакого отторжения бы не произошло.

«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ О своём будущем, последних матчах на турнире, ошибках и жизни команды на ЧМ – в интервью с главным тренером сборной России.

Наконец, как всегда, когда сборная России не добирается до золота, принято набрасываться с критикой на хоккеистов. Под народный гнев обычно попадают самые звёздные игроки, поэтому было понятно, что Овечкину, Малкину и Ковальчуку после поражения от финнов придётся несладко. Особенно при их статистике на турнире. Дошло до того, что появилось мнение, будто этих хоккеистов вовсе не нужно было звать на чемпионат мира. Что это уже ушедшее поколение, и необходимо дать дорогу молодым. Но какое поколение у нас идёт следующим? Есть ли оно? Кто будет лидером сборной (хотя бы на бумаге), когда Овечкин и Малкин уйдут на хоккейную пенсию? Ответы на эти вопросы не менее важны, чем решение проблемы с главным тренером.

Фото: fhr.ru

Поколение неудачников, по которому будем скучать

Овечкин, Малкин, Ковальчук…Прекрасные спортсмены, отличные хоккеисты, отыгравшие кучу турниров за сборную России. К сожалению, у болельщиков в основной массе с этими фамилиями возникают негативные ассоциации. Потому что это поколение не одержало для страны больших международных побед. Да, был Квебек-2008, где блистал Овечкин, а Ковальчук проснулся в самый нужный момент. Был ЧМ-2009, где Кови был однозначно лучшим игроком. У Малкина был триумфальный ЧМ-2012. Эти победы помнят и ценят, но они меркнут по сравнению с олимпийскими хоккейными турнирами, которые до недавнего времени были истинным мерилом силы сборных. И здесь похвастать этому поколению совершенно нечем. Оплеуха от финнов в Турине, мегапровал в Ванкувере, ужас в Сочи. Увы, Овечкин, Малкин и Ковальчук безвозвратно упустили шанс стать героями большой хоккейной державы, сколько бы они ещё кубков Стэнли не подняли над головой в своей карьере, сколько бы «Морис Ришаров» не выиграли. Российскому болельщику хочется видеть большие победы, добытые для России, а не для «Вашингтона» или «Питтсбурга».

«Есть люди, которые ждут, чтобы оскорбить». Большое интервью с Овечкиным Звёздный форвард россиян Александр Овечкин заявил, что сборная сделала всё, что могла, и возвращается домой с поднятой головой.

Поэтому Овечкину и Ковальчуку сейчас не нужно удивляться критике. Да, их основательно полили грязью после ЧМ-2019, но как они хотели? Люди давно не видели побед российской сборной, и они вправе спрашивать с лидеров. Особенно с тех лидеров, кто ничем себя не проявил в плей-офф. Чемпионат мира в Словакии, который по уровню был практически сопоставим с олимпийским хоккейным турниром, мог бы быть первой большой совместной победой для Овечкина, Малкина и Ковальчука, мог бы затмить в головах людей обидные и разочаровывающие поражения прошлых лет. Но не стал, не затмил. И поколение это останется поколением неудачников для широких масс.

Но, собственно, речь сейчас не об этом. Поколение, может быть, и не выиграло ничего большого для России, но оно есть. Уже второе десятилетие разные тренеры национальной команды опираются на Ковальчука, Овечкина и Малкина, рассчитывают на них, зовут в сборную при каждом удобном случае. А всё потому, что после них в России практически не появляются хоккеисты подобного уровня. И это уже большая проблема для нашего хоккея. Ови, Кови, Малыч совсем скоро уйдут с хоккейного горизонта, и как мы тогда будем жить дальше? Кто будет олицетворять сборную России?

Фото: fhr.ru

Россия перестала воспитывать новых звёзд

Если начистоту говорить о поколениях игроков, то после Овечкина и Малкина, заигравших ещё в середине нулевых, в российском хоккее не появлялось столь одарённых игроков. В начале 2010-х заявили о себе Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин. Они лидеры своих клубов НХЛ, но при всём уважении, это не такие величины, как живые легенды «Вашингтона» и «Питтсбурга». То же самое можно сказать и про взрывного, но нестабильного Александра Радулова. В последние годы взошла звезда Никиты Кучерова, и он как раз обещает стать даже ещё круче, чем Овечкин и Малкин. Но для этого нужно время. Пока мы не можем с уверенностью утверждать, что после 128 очков в регулярке лидер «молний» продолжит оставаться таким же монстром. Да, ещё должен развернуться в НХЛ Никита Гусев. Собственно, на него с Кучеровым и есть основная надежда в ближайшем будущем.

Отток хоккеистов за океан из России сейчас большой, но игроков топ-уровня для сборной не прибавляется. Понятно, что на чемпионат мира мы всегда соберём боеспособный состав, но в ближайшие пару лет мы точно будем ждать вылета из кубка Стэнли тех же Овечкина и Малкина. Потому что в России бояться рисковать и доверять непроверенным кадрам.

Фото: РИА Новости

Предположим, что в следующем апреле-мае «Тампа» и «Вашингтон» не вылетят рано из кубка Стэнли, Гусев будет занять в «Вегасе», Тарасенко в «Сент-Луисе», а Панарин в своём новом клубе. А у кого-то будут травмы или неразрешённые контрактные дела. Словом, что будет, если сборной России придётся набирать команду на ЧМ-2020 из КХЛ? Сможем ли мы, подобно финской команде, взять золото игроками из внутреннего первенства? Конечно, многое будет зависеть от тренера… Но сейчас не об этом.

В КХЛ до последнего удерживали Гусева, здесь продолжает томиться Капризов, но мы помним, почему они в своё время остались в России. Ради Олимпиады в Пхёнчхане. При других раскладах оба уже давно бы играли в НХЛ. Сейчас из России уезжают в самом юном возрасте, уезжают те, кому не гарантировано даже место в третьем-четвёртом звене североамериканского клуба. Уезжают за мечтой из неконкурентоспособной и свернувшей не на ту дорожку лиги.

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И о каких новых поколениях тогда может идти речь? Ковальчук, Овечкин и Малкин росли в России, Кузнецов, Тарасенко, Панарин отправились за океан только после того, как заиграли в КХЛ. А вот к воспитанию Кучерова, как хоккеиста, наша страна имеет косвенное отношение: в ЦСКА в нём талант никто не разглядел. И дальше будет только хуже.

«Не хочется возвращаться в Россию». Каким был первый год Кучерова в Америке Тогда Никита хотел пробиться в фарм-клуб «Тампы», а на фото в «Твиттере» у него был изображён канадский флаг.

Ведь этот конвейер должен работать совсем по-другому: в России подготавливают игрока, так сказать, выращивают звезду, этот хоккеист хотя бы два-три сезона выступает за свой клуб и сборную на чемпионате мира, и только потом едет в НХЛ. А там уже, если приедет на ЧМ – хорошо, не приедет – ничего страшного, у нас подрастает новое поколение. Это шведский и финский сценарий последних лет. В той же сборной Финляндии большое количество талантливых молодых игроков, не только Каапо Какко, и скоро про них заговорят в НХЛ. А пока в возрасте 18-23 лет они растут на родине и приносят пользу сборной.

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Мы же продолжаем молиться на Овечкина и Малкина, хотя это поколение, действительно, давно пора отпустить. Почему было в Братиславе не проверить в деле Михеева, Прохоркина, Барабанова (в гораздо большем объёме), Голышева, Зернова, Окулова, Хохлачёва, Кагарлицкого? Да, освободилось много энхаэловцев, но и что теперь? Забить на будущее ради сиюминутной выгоды? В результате так и сделали, потому что нет никакой системы. И будем дальше так делать. В лучшие годы в сборную будут приезжать Овечкин и Малкин, потом Панарин, Кучеров и Гусев, а в худшие будем комплектовать команду из сбитых лётчиков, из которых в своё время не смогли воспитать очередное поколение. И всё также ждать вылета россиян из кубка Стэнли.

Самое обидное, что талантливых ребят в России очень много. Просто с ними нужно правильно работать. Молодой хоккеист хочет быть уверен, что он не будет сидеть в запасе в своём клубе, а хоккеист постарше хочет знать, что в сборной на него рассчитывают, до того, как его фамилия появится в списке отъезжающих в Северную Америку. Но уверенности нет, и поэтому они едут за океан. А национальная команда теряет ценные кадры, потому что в ближайшие годы им может оказаться не до неё.

Так и живём. На ЧМ-2019 сборная России собрала команду мечты, которая могла создать иллюзию, будто у нас всё хорошо в хоккейном королевстве. Но уже через год карета может превратиться обратно в тыкву. Овечкин и Ко не молодеют, да и в сборную России обычно два года подряд не ездят. И не факт, что в мае 2020-го они будут свободны от клубных обязательств. Придётся набирать состав из КХЛ, и тогда проблема кадров и поколений вновь встанет в полный рост.