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«Бостон» с победы начал финал Кубка Стэнли

Максим Замятин
Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее
«Мишки» в очередной раз показали характер.
Хоккей / НХЛ 0

Брюса Кэссиди намного больше кубкового опыта, отлично работают все четыре звена, да и знаменитого «медвежьего» характера им не занимать. Единственным сомнением был очень долгий перерыв между играми, который пришлось хоккеистам «Брюинз», поскольку свой полуфинал они выиграли в рекордно короткие сроки. 10 дней отдыха и подготовки — за это время можно было серьёзно «заржаветь» и перегореть психологически, но «чёрно-золотые» смогли с этим справиться.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
28 мая 2019, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 2
0:1, 2:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шенн (Шварц, Боумистер) – 07:23 (5x5), 0:2 – Тарасенко (Шенн) – 21:00 (5x5), 1:2 – Клифтон (Курали, Нордстрём) – 22:16 (5x5), 2:2 – Макэвой – 32:41 (5x4), 3:2 – Курали (Аккьяри, Хара) – 45:21 (5x5), 4:2 – Маршан – 58:11 (en)

Впрочем, в первой половине матча пресловутая «ржавчина» всё же имела место. «Блюзмены» лучше провели начало, и уже на восьмой минуте Брэйден Шенн пробил Туукку Раска, завершив массированную атаку «музыкантов».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В начале второй двадцатиминутки всё тот же Шенн перехватил неосторожный «слепой» пас Давида Пастрняка и вывел на убойную позицию Владимира Тарасенко. Дефицит в два гола мог бы стать для «Бостона» смертельным, но хозяева включили космические скорости и злость, принявшись планомерно отыгрывать отставание.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мишкам» повезло, что первый ответный гол удалось забить достаточно быстро. Через минуту с небольшим после шайбы Тарасенко защитник «Бостона» Коннор Клифтон забросил чудную шайбу при помощи рикошета — этот успех придал «Брюинз» необходимой энергии и эмоций.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Ещё один защитник Чарли Макэвой сравнял счёт, когда «Бостон» играл в большинстве, а чуть позже зрители увидели настоящий звериный оскал «медведей». «Бостон» перебросал «блюзменов» в во втором периоде со счётом 18 — 3, и развил это преимущество в заключительном отрезке. Гол Шона Курали стал для «Брюинз» победным, а «музыкантам» остаётся лишь корить себя за большое количество удалений.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мы используем тройку Курали в течение всего года против лучших сил соперника. Пошли по этому пути и в финале, не стали ничего придумывать. Это сработало, в среду будем снова думать», — сказал главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди. «Да, сегодня нас вытащили звенья поддержки, но наша тройка должна играть лучше», — самокритично сказал нападающий первого звена Давид Пастрняк.

«Соперник очень силён. «Бостон» — хорошая команда, которая будет делать всё, чтобы заставить нас ошибаться и принимать неверные решения. Нам нужно больше усердия, чем мы проявили сегодня вечером», — констатировал наставник «Блюз» Крэйг Берюбе.

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