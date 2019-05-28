Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее

Брюса Кэссиди намного больше кубкового опыта, отлично работают все четыре звена, да и знаменитого «медвежьего» характера им не занимать. Единственным сомнением был очень долгий перерыв между играми, который пришлось хоккеистам «Брюинз», поскольку свой полуфинал они выиграли в рекордно короткие сроки. 10 дней отдыха и подготовки — за это время можно было серьёзно «заржаветь» и перегореть психологически, но «чёрно-золотые» смогли с этим справиться.
Впрочем, в первой половине матча пресловутая «ржавчина» всё же имела место. «Блюзмены» лучше провели начало, и уже на восьмой минуте Брэйден Шенн пробил Туукку Раска, завершив массированную атаку «музыкантов».
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
В начале второй двадцатиминутки всё тот же Шенн перехватил неосторожный «слепой» пас Давида Пастрняка и вывел на убойную позицию Владимира Тарасенко. Дефицит в два гола мог бы стать для «Бостона» смертельным, но хозяева включили космические скорости и злость, принявшись планомерно отыгрывать отставание.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
«Мишкам» повезло, что первый ответный гол удалось забить достаточно быстро. Через минуту с небольшим после шайбы Тарасенко защитник «Бостона» Коннор Клифтон забросил чудную шайбу при помощи рикошета — этот успех придал «Брюинз» необходимой энергии и эмоций.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Ещё один защитник Чарли Макэвой сравнял счёт, когда «Бостон» играл в большинстве, а чуть позже зрители увидели настоящий звериный оскал «медведей». «Бостон» перебросал «блюзменов» в во втором периоде со счётом 18 — 3, и развил это преимущество в заключительном отрезке. Гол Шона Курали стал для «Брюинз» победным, а «музыкантам» остаётся лишь корить себя за большое количество удалений.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
«Мы используем тройку Курали в течение всего года против лучших сил соперника. Пошли по этому пути и в финале, не стали ничего придумывать. Это сработало, в среду будем снова думать», — сказал главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди. «Да, сегодня нас вытащили звенья поддержки, но наша тройка должна играть лучше», — самокритично сказал нападающий первого звена Давид Пастрняк.
«Соперник очень силён. «Бостон» — хорошая команда, которая будет делать всё, чтобы заставить нас ошибаться и принимать неверные решения. Нам нужно больше усердия, чем мы проявили сегодня вечером», — констатировал наставник «Блюз» Крэйг Берюбе.
- 28 мая 2019
-
08:31
-
08:17
-
08:04
-
06:20
-
06:07
-
05:56
-
05:39
-
04:43
-
04:28
-
04:10
-
01:33
-
01:17
- 27 мая 2019
-
23:52
-
23:29
-
23:11
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
22:05
-
21:54
-
21:25
-
21:20
-
21:02
-
20:49
-
20:27
-
20:19
-
20:01
-
19:49
-
19:43
-
19:33
-
19:21
-
18:57
-
18:24
-
18:00
-
17:49