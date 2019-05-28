Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится?

Видеозапись, на которой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сидит рядом с двумя линиями порошкообразного вещества, мгновенно разлетелась по социальным сетям. Это случилось всего через день после того, как Кузнецов выиграл бронзовую медаль в составе российской команды на чемпионате мира в Словакии. Никаких взаимодействий игрока с упомянутой субстанцией на видео нет, но реакция на ролик уже оказалась самой серьёзной.

Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики

«Нам известно об этом видео, которое появилось в понедельник. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и больше не будем комментировать», — сказал представитель «Вашингтона».

«Кто-то решил словить хайп»

К видео есть много вопросов. Прежде всего, не очень ясно когда оно было снято, хотя Кузнецов одет в майку с логотипом плей-офф. Неясно, кто записал ролик, хотя издали слышен голос другого мужчины, и что за женщина лежит в кровати позади Евгения. Свёрнутая американская купюра и две полоски порошка — классический кадр из голливудских боевиков, ставший уже своеобразным штампом у публики. Именно это наводит на мысли о постановочности данных кадров.

Чуть позже Кузнецов дал объяснения, которые, впрочем, тоже трудно назвать исчерпывающими.



«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.



Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с «Вашингтоном». — Прим. «Чемпионата»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заявил Кузнецов в интервью «Спорт-экспрессу».



Справедливости ради стоит отметить, что на видео не видно, чтобы Евгений торопился покинуть комнату, и обстановка вокруг его ничуть не смущает. В любом случае, челябинца наверняка ждёт не самый приятный разговор с боссами «Кэпиталз», поскольку американское общество очень болезненно реагирует на такого рода вещи. Шутки с возможным нарушением закона могут обходиться очень дорого, и лучшее доказательство тому — история Вячеслава Войнова.

Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут «Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.

«Мы собираем факты. Но это пока не расследование»

Что касается политики НХЛ относительно наркотиков, то её можно назвать достаточно слабой, если сравнивать с другими профессиональными лигами Северной Америки. Бейсбольная MLB, футбольная NFL и баскетбольная НБА запрещают своим игрокам принимать участие в матчах, если у них обнаружат следы кокаина — вне зависимости от его количества. А игроки НХЛ, уличённые в употреблении наркотиков, могут пройти специальную программу профсоюза по борьбе с наркоманией, где им могут порекомендовать программу лечения. Обязательной для выполнения она не является.

«Лига нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не собираюсь употреблять слово «расследование», потому что считаю его довольно неоднозначным. Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства. Я бы не назвал это формальным расследованием, но мы хотим понимать, что происходит. Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чём обвинять», — сказал вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.



В 2015 году форвард «Лос-Анджелеса» Джарет Столл признал себя виновным в хранении кокаина. После этого тот же Билл Дэйли заявил в интервью TSN, что число положительных тестов на кокаин ползёт вверх. В марте игрок «Филадельфии» Йори Лехтеря был осуждён за хранение кокаина — финский форвард еле-еле отбрехался от более тяжёлой статьи за его распространение.