Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится?

Видеозапись, на которой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сидит рядом с двумя линиями порошкообразного вещества, мгновенно разлетелась по социальным сетям. Это случилось всего через день после того, как Кузнецов выиграл бронзовую медаль в составе российской команды на чемпионате мира в Словакии. Никаких взаимодействий игрока с упомянутой субстанцией на видео нет, но реакция на ролик уже оказалась самой серьёзной.
«Нам известно об этом видео, которое появилось в понедельник. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и больше не будем комментировать», — сказал представитель «Вашингтона».
«Кто-то решил словить хайп»
К видео есть много вопросов. Прежде всего, не очень ясно когда оно было снято, хотя Кузнецов одет в майку с логотипом плей-офф. Неясно, кто записал ролик, хотя издали слышен голос другого мужчины, и что за женщина лежит в кровати позади Евгения. Свёрнутая американская купюра и две полоски порошка — классический кадр из голливудских боевиков, ставший уже своеобразным штампом у публики. Именно это наводит на мысли о постановочности данных кадров.
Чуть позже Кузнецов дал объяснения, которые, впрочем, тоже трудно назвать исчерпывающими.
«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.
Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с «Вашингтоном». — Прим. «Чемпионата»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заявил Кузнецов в интервью «Спорт-экспрессу».
Справедливости ради стоит отметить, что на видео не видно, чтобы Евгений торопился покинуть комнату, и обстановка вокруг его ничуть не смущает. В любом случае, челябинца наверняка ждёт не самый приятный разговор с боссами «Кэпиталз», поскольку американское общество очень болезненно реагирует на такого рода вещи. Шутки с возможным нарушением закона могут обходиться очень дорого, и лучшее доказательство тому — история Вячеслава Войнова.
«Мы собираем факты. Но это пока не расследование»
Что касается политики НХЛ относительно наркотиков, то её можно назвать достаточно слабой, если сравнивать с другими профессиональными лигами Северной Америки. Бейсбольная MLB, футбольная NFL и баскетбольная НБА запрещают своим игрокам принимать участие в матчах, если у них обнаружат следы кокаина — вне зависимости от его количества. А игроки НХЛ, уличённые в употреблении наркотиков, могут пройти специальную программу профсоюза по борьбе с наркоманией, где им могут порекомендовать программу лечения. Обязательной для выполнения она не является.
«Лига нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не собираюсь употреблять слово «расследование», потому что считаю его довольно неоднозначным. Мы должны понимать, что произошло, понимать факты и обстоятельства. Я бы не назвал это формальным расследованием, но мы хотим понимать, что происходит. Кажется, он признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Он утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чём обвинять», — сказал вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.
В 2015 году форвард «Лос-Анджелеса» Джарет Столл признал себя виновным в хранении кокаина. После этого тот же Билл Дэйли заявил в интервью TSN, что число положительных тестов на кокаин ползёт вверх. В марте игрок «Филадельфии» Йори Лехтеря был осуждён за хранение кокаина — финский форвард еле-еле отбрехался от более тяжёлой статьи за его распространение.
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