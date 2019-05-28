Новый рейтинг КХЛ и исключение «Слована». Главные новости с заседания лиги

В подмосковной Барвихе в день официальной церемонии завершения сезона КХЛ завершился совет руководителей клубов. Рассказываем о главных новостях, предоставленных президентом лиги Дмитрием Чернышенко и генеральными менеджерами команд.

Новый рейтинг клубов

Континентальная хоккейная лига представила новый рейтинг клубов, составленный после окончания сезона-2018/19.

— Представленный рейтинг по итогам сезона-2018/19 является объективной оценкой деятельности клубов во всех аспектах хоккейной деятельности – спортивные результаты, соблюдение финансовой дисциплины, работа со зрителями для улучшения их положительного опыта посещения хоккейных матчей», — сообщила лига.

КХЛ опубликовала новый рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19

«Пол» зарплат

По итогам заседания совета директоров в марте была сформирована рабочая группа по рассмотрению введения «пола» заработных плат. В неё вошли 21 клуб КХЛ и представители ФХР. 18 клубов выступили за введение «пола», 3 клуба — «против». Итоговые материалы будут представлены Совету директоров на утверждение в сентябре 2019 года.

С точки зрения интереса зрителей завершившийся сезон стал для КХЛ лучшим по многим показателям. Зафиксированы рекордная средняя посещаемость (6603 зрителя) и рекордная средняя вместимость (8 912 мест), причем по последнему показателю как в регулярном чемпионате (8 845 мест), так и в плей-офф (9 554 мест).

КХЛ идёт с опережением выполнения Стратегии развития в части ТВ. В текущем сезоне 94% телевизионных трансляций произведено в HD-формате (на 10% больше прошлого сезона, а цель к сезону 2020/2021 – обеспечить производство трансляций 99% матчей в HD-качестве). Было показано рекордное количество премьерных телевизионных трансляций – 936 (на 9% больше прошлого сезона).

«Торпедо» вернулось на Запад, «Сибирь» отправлена в дивизион Харламова

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Величкин заявил о возвращении «Торпедо» в Западную конференцию.

— Обсуждался календарь на следующий сезон. «Торпедо» у нас уходит в Западную конференцию, а на Востоке остаётся ровное количество команд. В каждом дивизионе по шесть команд, и происходит небольшое изменение в составах. В наш дивизион переходит «Сибирь».

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Президент Континентальной лиги Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.

Об исключении «Слована»

— Лига начала официальные юридические процедуры по исключению «Слована» из состава КХЛ. Нужно понимать, что спонсоры, в том числе и российские, в полном объёме были готовы выполнять свои обязательства. Но клуб, в моём понимании, продемонстрировал неэффективность менеджмента и отсутствие поддержки в стране решить вопросы, связанные с долгами и с тем, чтобы профинансировать участие клуба в чемпионате КХЛ.

У нас 24 клуба, изменения в календаре есть. Перемещения по дивизионам будут. Перевод «Авангарда» на Запад не планируется. Он будет оставлен на Востоке ради болельщиков. Мы верим, что в ближайшее время арена в Омске будет восстановлена. «Торпедо» будет играть на Западе

Об отъезде игроков в НХЛ

— СКА сохранил права на Гусева и Гаврикова, уехавших в НХЛ? Пока мы ничего менять в этом направлении регламента не планируем. Существующая система нас устраивает. Что касается отъезда игроков, то дело в том, что по статистике примерно одинаковое количество игроков уезжает и приезжает. Единственное, что я заметил: обычно некоторые возвращаются с повышением зарплаты. Что, наверное, логично, если они повышают своё мастерство. Мы спокойно к этому относимся, но есть рабочая группа, которая была создана по решению совета директоров. Эта группа в очередной раз занимается рассмотрением предложений по минимизации отъезда игроков.

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О «Торпедо»

— Мы на постоянной связи с губернатором Нижегородской области, который большой поклонник хоккея. Нам известно о тех следственных действиях, которые ведутся в отношении прошлого руководства клуба. Считаю, что до завершения этих действий как-то комментировать будет некорректно. Клуб финансово устойчивый, он погашает в соответствии с графиком те задолженности, которые у него были. Нет сомнений, что в следующем сезоне «Торпедо» будет выступать.

Источник: задержаны исполнительный и финансовый директора «Торпедо»

Об «Адмирале»

— С «Адмиралом» старая история. Мы ждём, когда будет решение суда для определения размера долга, который оспаривался по выплатам игрокам. Там беспокоиться не о чем, губернатор выполнил своё обещание, они зарезервировали сумму в полном объёме на счетах. Финансовая справка у нас есть. Если суд примет в полном объёме – заплатят в полном объёме. Сократит – значит, заплатят так, как решит суд.

О московском «Динамо»

— В лигу поступили документы от нового юрлица московского «Динамо». Есть подробная дорожная карта по замене юрлица. Были изменения в регламенте, которые не позволяют игрокам потеряться или провести какие-то действия, нарушающие трудовые права и действующие контракты. Клуб предоставляет документы, все игроки получат деньги, контракты переводятся. Никаких проблем мы не видим. Всё идёт в соответствии с регламентом. Работают юристы между лигой и клубом.

Внедрение технологии «умных» шайб

— Технология «умных» шайб и чипов в форме, опробованная на Матче звёзд в Казани и на матчах регулярного чемпионата в Хельсинки, будет внедрена во все матчи КХЛ со следующего сезона. На всех аренах лиги будут установлены сенсорные датчики, которые до 100 раз в секунду считывают информацию с чипов. В режиме реального времени различные пользователи смогут получать данные по большому количеству параметров (скорость игроков, расстояние, пройденное за смену, время на льду, точки бросков и многое другое). Это станет важным инструментом для работы тренеров, так как каждый матч воссоздаётся в режиме реального времени.

КХЛ предлагает своим клубам инновационное решение и станет первой лигой, которая внедрит эту технологию. Все клубы безвозмездно в равной степени получат доступ к большому количеству статистики в базовом пакете – КХЛ берёт на себя полностью все расходы. От клубов потребуется лишь содействие в инсталляции системы на «домашних» аренах и контроле наличия чипов на игроках и в шайбах во время игр.