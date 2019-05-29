Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей

Чемпионат мира в Словакии завершён на достаточно неожиданной ноте. Триумфатором стала сборная Финляндии, всего в третий раз в истории добравшаяся до золота мировых форумов. Но удивительно не это: финны победили на весьма представительном турнире с худшим среди топовых команд составом, в котором не было ни одного действующего хоккеиста с односторонним контрактом клуба НХЛ. Причём на пути к первому месту у подопечных Юкки Ялонена не было проходных соперников: в плей-офф были повержены шведы, россияне и канадцы, чьи ростеры на ЧМ-2019 были напичканы энхаэловцами.

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Многие сейчас задаются вопросом, а что это было? Кто-то видит закономерность в том, что после золота ЮЧМ-2018 и МЧМ-2019 Финляндия взяла высшие награды и на взрослом турнире. Вспоминают и победы на молодёжных первенствах в 2014 и 2016 годах. Всё это так, но притягиванием за уши тоже заниматься не следует. Да, у финнов растёт отличное поколение, но на ЧМ-2019 из триумфаторов МЧМ было лишь пять игроков. Микко Лехтонен побеждал в 2014 году в Мальмё, Нико Миккола и Юхо Ламмикко выигрывали в 2016 в Хельсинки, а Каапо Какоо и Хенри Йокихарью взяли золото в начале нынешнего года в Ванкувере. Маловата выборка для того, чтобы считать успех сборной Финляндии на турнире в Словакии логичным продолжением юношеских и молодёжных триумфов финнов в последние годы.

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Антихоккей? У Юкки Ялонена не было вариантов

Нет, эта сборная Финляндии была собрана совсем по-другому принципу. В ней было 14 дебютантов чемпионата мира, несколько совсем уж возрастных хоккеистов, и игроки, которые в своей карьере ничего толком не добились. Некоторые финны сами плевались от состава своей сборной, но она победила. Чудо? Возможно, но по мне это чистейшей воды тренерский триумф Юкки Ялонена. Он взял людей в состав, не глядя на их опыт, возраст или клубную прописку, а руководствуясь лишь тем, насколько полезен будет тот или иной хоккеист для его системы. В результате получилась сбалансированная и управляемая команда, где каждый был на своём месте и знал, что ему делать на площадке. На командный успех работали и 18-летний вундеркинд Какко, и 36-летний ветеран Куусела.

Фото: РИА Новости

Игру сборной Финляндии на ЧМ-2019 стало вдруг модно называть антихоккеем, финским болотом, примитивом. Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у подобных заявлений. Действительно подопечные Ялонена не были образчиками искромётного, комбинационного хоккея. Одинокий художник Каапо Какко рисовал шедевры, а вся остальная команда терпела, работала, пахала ради победы. Финны не гнушались играть в откат, отбрасываться, ставить «автобус» в своей зоне. Они с удовольствием отдавали сопернику шайбу и занимались разрушением, ожидая удобный момент для контратаки. Такой стиль хоккея никогда не был в чести, от него не получал удовольствие болельщик-эстет.

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Но задумывались ли вы, почему сборная Финляндии играет именно так? Может быть, потому что она хотела выиграть? А другими способами с таким составом победить на ЧМ-2019 финнам было нереально. К Ялонену не приехали Александр Барков, Патрик Лайне, Каспери Капанен, Микаэль Гранлунд. В плей-офф были заняты Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен. Тренер финнов просто подстроился под ситуацию, выбрав единственно правильный сценарий: раз в сборную не приехали индивидуально сильные хоккеисты, значит, мы будем побеждать командой. И это сработало.

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Финнам точно не было скучно

Финский хоккей ведь не весь такой «скучный и примитивный», как показала взрослая сборная на этом ЧМ. Та же молодёжка и юниорка играют совсем иначе, никакого «болота». И так могла бы играть и национальная команда, будь в её составе больше крутых исполнителей, чем один Какко. Но финнам пришлось работать в тех условиях, которые есть, и они выжали максимум из этого невзрачного состава. И в этом им помог предложенный тренерским штабом плотный, мобильный, цепкий стиль игры, который проигравшие эстеты почему-то обозвали антихоккеем. Если уж на то пошло, то антихоккей – это ноль заброшенных шайб в полуфинале от состава стоимостью $ 85 млн. А у финнов была система: они знали, что им нужно перетерпеть сборную России, а потом реализовать свой шанс, который обязательно возникнет. Так и произошло.

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Да и вообще, а настолько ли прямолинеен и скучен был хоккей сборной Финляндии, как нас пытаются убедить? Да, для победы над Россией в полуфинале им хватило одной заброшенной шайбы и чудесной игры Ланкинена. Но это проблемы исключительно сборной России, финны просто выполнили необходимый для победы минимум. А в четвертьфинале со шведами, например, подопечным Юкки Ялонена пришлось догонять и дважды отыгрываться по ходу матча, и каким-то образом со своим примитивным стилем они смогли это сделать, да ещё и вырвали победу в овертайме. В финале, кстати, тоже была одержана волевая победа. Потрясающая реализация моментов, максимальная концентрация, дисциплинированность – это не антихоккей. Это хоккей, который приносит успех.

Фото: РИА Новости

От России не требуется играть по-фински. Ей нужен тактически гибкий тренер

Сейчас много разговоров о том, что сборная России ни в коем случае не должна играть в такой хоккей, как играли финны. Мол, это не в нашем стиле. Нам подавай комбинации, стеночки, размашистые атаки, поперечные передачи, красивые обыгрыши и тому подобное. Мы не хотим смотреть на терпеливый, вязкий хоккей, и наплевать, что он приносит золото. Это очень странная тональность. Любой спортсмен прежде всего должен быть настроен на победу, это главная цель. А каким образом он это сделает – вторично. Потому что в истории через несколько лет останется не стиль, а результат. Простой пример: немногие помнят, в какой красивый футбол играла сборная Португалии на домашнем чемпионате Европы в 2004 году, зато все знают, что победила тогда сборная Греции, со своим кошмарным оборонительным стилем.

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Кстати, никто и не требует от сборной России играть, как финны. Ещё раз повторю, команда Суоми и сама не всегда действует в таком закрытом ключе. После окончания чемпионата мира Илью Воробьёва спросили всего лишь о том, могла ли наша команда при случае сыграть по-фински. То есть речь шла не о смене стиля, а об элементарной тренерской гибкости. И ответ Ильи Петровича совсем уж разочаровал: «Такое возможно, но сборная России никогда так не играла. И надеюсь, что не будет. Отторжение будет и у болельщиков, и у игроков». Да не будет ни у кого отторжения, если незначительная корректировка тактики под конкретного соперника принесёт нам золото! Все только похвалят тренера за умение подстраиваться под ситуацию, оперативно рулить командой.

Чтобы победить Финляндию в полуфинале, нам не надо было играть в откат, отдавать инициативу, оставлять защитников в средней зоне во время атак. Нет, нужно было всего-то упростить игру, добавить агрессии на пятаке, в количестве бросков, увеличить количество входов в зону через контроль шайбы по флангу. Уйти на один только матч от позиционных стояний, сделать упор на быстрые, резкие атаки. Наконец, заставить финнов самих что-то придумывать впереди и несколько раз выстрелить контратаками. И поверьте, если бы в таком ключе сборная России забросила несколько шайб и довела игру до победы, то никто бы из болельщиков не освистал команду, никто бы не выключил свои телевизоры, испытав отторжение.

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Так что отговорки в пользу бедных. Понятна обида тренера, хоккеистов, общественности, но нужно уметь признавать поражение и уважать соперников. Кстати, о мнениях игроков. Михаил Сергачёв рассказал про примитив, но было бы интересно послушать на эту тему Никиту Нестерова, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Сергея Андронова. Как бы наши московские «армейцы» оценили стиль сборной Финляндии на ЧМ-2019? Думаю, им бы понравилось, потому что в такой хоккей они играют не первый год в ЦСКА. И они знают, что он приносит золото. Но после финала Кубка Гагарина я уже писал, что готов оправдать ту игру «армейцев», которые многие называли эффективной, но скучной. После 4-0 в серии с «Авангардом» стало понятно, что скучен не ЦСКА, а его соперники, которые ничего не могут с ним поделать. И к сборной Финляндии это также относится.

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Финны играли в тот хоккей, который был единственно возможным для победы этого состава на чемпионате мира. Сборной России в полуфинале не хватило тактической гибкости, и не надо оправдываться верностью стилю. Нашей национальной команде нет никакой нужды играть по-фински, но план «Б» на каждый матч нужно иметь обязательно. Вот краткие выводы из ЧМ-2019, которые касаются российского хоккея и вечного спора прагматиков и романтиков.