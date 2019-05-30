Кто и кем закупился в КХЛ. Таблица трансферов

В Континентальной лиге продолжается пора переходов, обменов и продлений контрактов. Трансферное окно в самом разгаре.Что нового на сегодняшний момент известно о трансферах и новых соглашениях в клубах Западной конференции?
ЦСКА выменял у «Ак Барса» права на Секача, отдав взамен права на Ожиганова. СКА заполучил лучшего голкипера недавнего МЧМ Петра Кочеткова, отдав сочинцам вратаря Богданова. Вратарь Лазушин вернулся в «Локомотив», в Ярославле будет играть и форвард Полунин. Новым главным тренером ярославцев стал Крэйг Мактавиш.
Возвращаясь к СКА. У Питера, помимо приобретения Кемппайнена, Кочеткова и Бенгтссона, есть серьёзные проблемы. За океан перебрался целый ряд игроков, в числе которых Шестёркин, Гавриков, Гусев, Мальцев, Прохоркин. Покинул город на Неве Павел Дацюк.
Хорошие приобретения сделал «Йокерит» — состав финнов пополнили Контиола и Савинайнен. Неплохо укрепился «Витязь», вернувший из Северной Америки защитника Ержабека, а также подписавший Йормакку, Няттинена и Артюхина. Правда, станет ли Артюхин усилением — вопрос.
Олег Знарок и Харийс Витолиньш постараются добиться результата со «Спартаком», а вот в минском «Динамо» по-прежнему полная неразбериха с главным тренером. Как всегда активно на трансферном рынке «Торпедо», хотя и потери у нижегородцев серьёзные — Галимов, Галузин и Паршин официально перебрались в «Магнитку».
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|н. Секач («Ак Барс»), н. Пешехонов («Сибирь»). з. Киселевич («Виннипег», НХЛ)
|з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Беляков («Автомобилист»), з. Ермаков («Сибирь»), н. Андронов (НХЛ), н. Скотт, н. Хансен (завершил карьеру)
|в. Юханссон, з. Блажиевский, з. Дальбек, з. Мясищев, з. Робинсон, з. Чмыхов, н. Мамин, н. Попов, н. Толчинский
|СКА
|в. Кочетков (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Линчёпинг», Швеция), н. Кемппайнен («Салават Юлаев»)
|в. Богданов (ХК «Сочи»), в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Земчёнок, з. Херсли («Мальмё», Швеция), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Кручинин («Трактор»), н. Мальцев («Нью-Джерси», НХЛ), н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ)
|в. Хелльберг, н. Карпов, н. Ли
|«Локомотив»
|гл. т. Мактавиш, в. Лазушин («Куньлунь Ред Стар»), з. Савченко («Сибирь»), н. Да Коста («Автомобилист»), н. Ландер («Ак Барс»), н. Полунин (ХК «Сочи»)
|гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун, н. Локтионов (оба — «Металлург» Мг), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак, н. Контиола («Йокерит»), н. Юртайкин («Сан-Хосе», НХЛ), з. Кутузов («Спартак»), з. Елесин («Калгари», НХЛ), н. Картаев («Салават Юлаев»), н. Коротков
|з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Аверин, н. Апальков
|«Йокерит»
|з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Лахнавик, з. Луото, н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), н. Хирвонен (ХИФК), в. Игнатьев («Киекко-Вантаа», Финляндия), з. Эронен (ХИФК), н. Хаапала («Лугано», Швейцария), з. Рясянен («Торонто», НХЛ), в. Хейсканен («Эспоо Блюз», Финляндия), н. Контиола («Локомотив»), н. Савинайнен («Куньлунь Ред Стар»), в. Ниеми («Монреаль», НХЛ)
|н. Йормакка («Витязь»), з. Й. Йенсен («Мальмё», Швеция), в. Запольски, з. Нурмиканта, н. Монто (оба — ХПК, Финляндия), з. Столлери («Фрёлунда», Швеция), н. Маннинен («Салават Юлаев»), н. Плэтт («Автомобилист»), з. Лепистё, з. Ландин, н. Вярн, н. Мяки
|н. Н. Йенсен, н. Ниеми, н. Анттила, з. Лёв, з. Грант, в. Калниньш, з. Кивистё
|«Динамо» М
|дир. Кровопусков, ген. мен. Сафронов, з. Огурцов («Нефтехимик»), н. Бусаров («Салават Юлаев»), н. Терещенко ( «Динамо» Мн)
|гендир. Шанцев, н. Раисов («Югра», ВХЛ), з. Чайковски («Автомобилист»), з. Минеев, н. Кагарлицкий (оба — «Авангард»), з. Меньшиков («Трактор»)
|гл. т. Крикунов, в. Бочаров, з. Хиетанен, в. Ерёменко, н. Тарасов, н. Шипачёв, н. Индрашис, н. Моисеев, н. Кулёмин
|ХК «Сочи»
|в. Богданов (СКА), в. Проскуряков («Крефельд», Германия), з. Бертильссон («Брюнес», Швеция), з. Назаревич («Торпедо»), з. Петров («Трактор»), з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия), н. Крикунов («Автомобилист»), н. Стрёмвалль («КооКоо», Финляндия)
|в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — «Торпедо»), з. Рыков («Рейнджерс», НХЛ), н. Полунин («Локомотив»)
|гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен, н. Калетник, н. Точицкий, н. Капустин
|«Спартак»
|гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос»), з. Кутузов («Локомотив»), з. Рылов («Металлург» Мг), н. Аркалов («Нефтехимик»), н. Столяров («Витязь»)
|з. Калинин, н. Лисин (оба — «Трактор»), з. Григорьев, н. Воронин, н. Максвелл, н. Трунёв, з. Провольнев («Северсталь»), з. Сорокин
|в. Гудачек, н. Фёдоров, н. Черных, н. Цыплаков, н. Злобин, з. Вишневский, з. Гончаров, з. Гришин, з. Кутейкин, н. Ганзл, н. Карсумс, н. Котляревский, н. Павлюков, н. Талалуев, н. Лещенко
|«Витязь»
|гл. т. Кравец, в. Шиянов («Лозанна», Швейцария), з. Лаюнен («Куньлунь Ред Стар»), н. Артюхин, н. Йормакка («Йокерит»), н. Няттинен («Нефтехимик»), н. Колтыгин («Нэшвилл», НХЛ), з. Ержабек («Сент-Луис», НХЛ)
|гл. т. Белов, н. Столяров («Спартак»)
|н. Швец-Роговой, з. Катичев, з. Кожемякин, з. Паутов, н. Кулагин, н. Моисеев, н. Петраков, н. Сёмин, н. Шевченко
|«Динамо» Р
|з. Маршалл («Банска-Бистрица», Словакия), з. Янсонс («Нефтяник»), н. Берглунд («Крефельд», Германия), н. Улльстрём («Таксон Роудраннерс», АХЛ)
|в. Билялов («Ак Барс»), з. Майоне («Куньлунь Ред Стар»)
|гл. т. Анкипанс, н. Дарзиньш
|«Северсталь»
|т. Гольц, в. Подъяпольский («Ак Барс»), в. Хакимов, н. Морозов (оба — «Металлург» Нк, ВХЛ), з. Провольнев («Спартак»)
|в. Артамкин («Рубин», ВХЛ), в. Коробов («Нефтяник», ВХЛ), в. Фурх («Эребру», Швеция), з. Глазков («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Бабенко («Трактор»)
|гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин, з. Хохлов, н. Захарчук, н. Кодола, н. Купцов, н. Монахов, н. Трубачёв, н. Лапенков, н. Якимов
|«Динамо» Мн
|в. Осипков («Юность», Беларусь), н. А. Малявко, н. С. Малявко (оба — «Неман», Беларусь)
|з. Лисовец («Салават Юлаев»), з. Хенкель («Ак Барс»), н. Буйницкий («Металлург» Мг), н. Терещенко («Динамо» М)
|«Торпедо»
|в. Линдбек («Давос», Швейцария), з. Дженовей («Фрёлунда», Швеция), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — ХК «Сочи»), з. Меляков, н. Шураков (оба — «Сокол», ВХЛ), н. Белевич («Динамо — Молодечно», Беларусь), н. Варфоломеев («Металлург» Мг), н. Поддубный («Эри», ОХЛ), н. Шрёдер («Рокфорд», АХЛ)
|в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Металлург» Мг), в. Костин («Авангард»), з. Назаревич (ХК «Сочи»)
|н. Ураков, з. Волченков, з. Родионычев
На Востоке тоже не менее весело. «Автомобилист» пополнил состав сразу несколькими защитниками, включая Белякова, Березина и Воробья. В «Сибирь» обменяны форварды Торченюк и защитник Тимашов. В Новосибирске будет играть и финский вратарь Сятери, известный по выступлению за «Витязь». Интересно понаблюдать за игрой североамериканского форварда Найта в «Барысе», а Кормье и Фрэттин теперь будут трудиться в Казани.
Мощно провела трансферную кампанию «Магнитка». Геннадий Величкин намерен пойти за очередным Кубком Гагарина. «Авангард» взял силовых форвардов Грачёва и Дедунова, из Казани пришли защитник Манухов и нападающий Потапов. В обратном направлении отправились Петров и Фисенко.
Вообще же «Ак Барс» с приходом на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова устроил серьёзную перестройку. Посмотрим, как проявит себя в столице Татарстана голкипер-новичок Рейдеборн и создаст ли он конкуренцию Гарипову. Подъяпольский перешёл в «Северсталь», Шарыченков — в «Нефтехимик».
Не менее серьёзная перестройка в «Тракторе», где теперь рулит Петерис Скудра. Челябинцы взяли курс на возвращение местных игроков — Калинин, Меньшиков уже в «Тракторе». Вернулся в клуб из СКА и нападающий Кручинин, раскрывшийся именно в Челябинске.
«Салават Юлаев» сохранил костяк команды, плюс нельзя не отметить приобретение чемпиона мира, финского нападающего Маннинена из «Йокерита». Не спят и дальневосточные клубы, активно переподписывающие игроков. В «Адмирале» же сразу три новичка-легионера — вратарь Олкинуора, защитник Лалонд и нападающий Юнг.
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Автомобилист»
|в. Гросс («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Батыршин («Ак Барс»), з. Беляков (ЦСКА), з. Березин («Авангард»), з. Воробей («Сибирь»), з. Чайковски («Динамо» М), н. Гайдеик, н. Грымзин, н. Пилипенко (все — «Югра», ВХЛ), н. Плэтт («Йокерит»), н. Холланд («Рокфорд», АХЛ), з. Щемеров («Пеликанс» (Финляндия), н. Дацюк (СКА), з. Войнов
|т. Заварухин («Сибирь»), н. Паре, н. Да Коста («Локомотив»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), з. Тимашов, н. Торченюк (оба — «Сибирь»)
|в. Коварж, н. Голышев, н. Литовченко, з. Бодров, н. Секстон, з. Гуркин, в. Фомин, н. Хрипунов
|«Барыс»
|з. Клещенко («Номад», Казахстан), з. Метальников («Сарыарка», Казахстан), н. Найт («Филадельфия», НХЛ), н. Пакаринен («Металлург» Мг), н. Фрёберг (Векшё, Швеция)
|н. Кормье, н. Фрэттин (оба — «Ак Барс»), з. Липин
|з. Маклюков, з. Сведберг, н. Акользин, н. Асетов, н. Валк, з. Диц, н. Петухов, н. Шевченко, н. Гренц
|«Металлург» Мг
|н. Козун, н. Локтионов (оба — «Локомотив»), н. О'Делл (ХК «Сочи»), в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Торпедо»), з. Яковлев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Постма («Ак Барс»), н. Буйницкий («Динамо» Мн)
|в. Загидулин («Калгари», НХЛ), н. Булирж, н. Пакаринен («Барыс»), н. Шор, н. Эллисон, н. Платонов (завершил карьеру), з. Васильев, з. Игошев, н. Язьков (оба — «Амур»), н. Варфоломеев («Торпедо»), з. Бобряшов («Адмирал»)
|з. Матушкин, в. Кошечкин
|«Авангард»
|т. Козлов («Химик», ВХЛ), в. Костин («Торпедо»), з. Манухов, н. Потапов (оба — «Ак Барс»), з. Минеев, н. Кагарлицкий (оба — «Динамо» М), н. Дедунов, н. Пьянов (оба — «Амур»), н. Грачёв («Автомобилист»), н. Щербак («Лос-Анджелес», НХЛ)
|т. Пелино, в. Рямё, в. Шилин («Сокол», ВХЛ), з. Медведев, н. Тальбо, з. Березин («Автомобилист»), н. Деарне, н. Стольберг (оба — «Фрибург-Готтерон», Швейцария), н. Михеев («Торонто», НХЛ), н. Петров, н. Фисенко (оба — «Ак Барс»)
|з. Покка, н. Семёнов, н. Яремчук
|«Ак Барс»
|гл. т. Квартальнов («Локомотив»), н. Фрэттин, н. Кормье (оба — «Барыс»), в. Билялов («Динамо» Р), в. Рейдеборн («Юргорден», Швеция), з. Мусин, з. Фазылзянов, н. Э. Галимов (все — «Нефтехимик»), з. Ожиганов («Торонто», НХЛ), з. Хенкель («Динамо» Мн), н. Петров, н. Фисенко (оба — «Авангард»), з. Валиев («Калгари», НХЛ)
|гл. т. Билялетдинов, н. Свитов, н. Ландер («Локомотив»), н. Секач (ЦСКА), з. Марков, з. Батыршин («Автомобилист»), в. Шарыченков («Нефтехимик»), з. Манухов, н. Потапов (оба — «Авангард»), з. Педан, н. Попов, в. Подъяпольский («Северсталь»), з. Постма («Металлург» Мг), н. Малыхин («Трактор»), н. Клинкхаммер
|н. Лукоянов, н. Зарипов, н. Ткачёв
|«Салават Юлаев»
|з. Жульдиков («Трактор»), з. Лисовец («Динамо» Мн), н. Картаев («Локомотив»), н. Маннинен («Йокерит»), з. Пашнин (ЦСКА)
|в. Тарасов («Коламбус», НХЛ), в. Федотов, з. Терещенко (оба — «Трактор»), н. Бусаров («Динамо» М), н. Кемппайнен (СКА), н. Рыбин, н. Ткачёв, н. Бурдасов, н. Филатов
|в. Метсола, з. Арзамасцев, з. Семёнов, н. Кугрышев, н. Хартикайнен, н. Жарков
|«Трактор»
|пр. Текслер, дир. Видгоф, гл. т. Скудра, т. Завьялов, т. Царёв, в. Федотов, з. Терещенко (оба — «Салават Юлаев»), з. Виртанен («Ферьестад», Швеция), з. Калинин, н. Лисин (оба — «Спартак»), з. Меньшиков («Динамо» М), з. Назаркин («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Малыхин («Ак Барс»), н. Бабенко («Северсталь»), н. Безруков («Лада», ВХЛ), н. Кручинин (СКА), з. Д. Сергеев («Алматы», Казахстан), з. Жиляков («Динамо» СПб, МХЛ)
|пр. Дубровский, дир. Сеничев, ген. мен. Губарев, н. Кравцов («Рейнджерс», НХЛ), з. Жульдиков («Салават Юлаев»), з. Петров (ХК «Сочи»), з. Рясенский («Нефтехимик»)
|в. Демченко, н. Пеньковский, н. Томас, з. Бэйлен, н. Щехура, з. Бородкин, н. Тридчиков, з. Исаев, н. Шаров
|«Сибирь»
|гл. т. Заварухин («Автомобилист»), т. Ореховский, т. Рябков, т. Гусов, з. Ермаков (ЦСКА), з. Лофквист («Куньлунь Ред Стар»), з. Хабаров, н. Пуустинен, н. Руохомаа (оба — «Нефтехимик»), з. Тимашов, н. Торченюк (оба — «Автомобилист»), в. Сятери («Гранд-Рапидс», АХЛ)
|гл. т. Андриевский, в. Тейлор, з. Воробей («Автомобилист»), з. Савченко («Локомотив»), н. Брюле («Куньлунь Ред Стар»), н. Пешехонов (ЦСКА), н. Карон, н. Принс, з. Пиганович, з. Климонтов
|н. Комаров, н. Саюстов, н. Пельтола, з. Наумов, н. Казаков, н. Яковлев, з. Алексеев, н. Миловзоров, н. Первушин, н. Шашков
|«Нефтехимик»
|в. Барулин (ХК «Сочи»), в. Шарыченков («Ак Барс»), з. Захарчук, н. Черников (оба — «Адмирал»), з. Рясенский («Трактор»), н. Угольников (ЦСК ВВС, ВХЛ)
|з. А. Сергеев, н. Аркалов («Спартак»), з. Мусин, з. Фазылзянов, н. Э. Галимов (все — «Ак Барс»), н. Няттинен («Витязь»), н. Пуустинен, н. Руохомаа (оба — «Сибирь»), з. Гусев, н. Набиуллин (оба — ЦСК ВВС, ВХЛ), з. Огурцов («Динамо» М), н. Здунов, в. Ежов
|гл. т. Буцаев, н. Порядин, н. Шиксатдаров, в. Коротаев, з. Волгин, н. Куликов, н. Шафигуллин
|«Куньлунь Ред Стар»
|з. Майоне («Динамо» Р), з. Фрэм (университет Альберты), з. Челиос («Гранд-Рапидс», АХЛ), н. Брюле («Сибирь»), н. Дефацио («Лукко», Финляндия), н. Миллер («Фрибург-Готтерон», Швейцария), н. Рич («Пристон», NCAA)
|з. Витасек («Амур»), в. Лазушин («Локомотив»), з. Лаюнен («Витязь»), з. Лофквист («Сибирь»), н. Савинайнен («Йокерит»), н. Сундстрём («Фрёлунда»), н. Мертл («Пльзень», Чехия)
|гл. т. Фрейзер, н. Палола
|«Адмирал»
|в. Олкинуора («Пеликанс», Финляндия), з. Бобряшов («Металлург» Мг), з. Ибатуллин («Сарыарка», ВХЛ), н. Кожевников («Югра», ВХЛ), з. Лалонд («Нюрнберг», Германия), н. Юнг (ХВ71, Швеция)
|з. Захарчук, н. Черников (оба — «Нефтехимик»), з. Кубат («Литвинов», Чехия)
|гл. т. Светлов, н. Глазачев, з. Угольников, з. Дьяков, з. Козловский, н. Коннов, н. Ал. Стрельцов, н. Вас. Стрельцов, н. Мерескин, н. Петров
|«Амур»
|з. Витасек («Куньлунь Ред Стар»), н. Г. Зогорна («Пеликанс», Финляндия), з. Васильев, з. Игошев, н. Язьков (все — «Металлург» Мг), н. Капитуров («Торпедо» У-К, ВХЛ)
|н. Пьянов, н. Дедунов (оба — «Авангард»)
|з. Йордан, в. Лангхаммер, н. Т. Зогорна, н. Голубев, н. Величкин, н. Лазарев, в. Аликин, в. Киселёв, з. Кондратьев, з. Корягин, з. Швиденко, н. Кацуба, н. Вяч. Ушенин, н. Влад. Ушенин
- 30 мая 2019
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