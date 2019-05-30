Кто и кем закупился в КХЛ. Таблица трансферов

В Континентальной лиге продолжается пора переходов, обменов и продлений контрактов. Трансферное окно в самом разгаре.Что нового на сегодняшний момент известно о трансферах и новых соглашениях в клубах Западной конференции?

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ЦСКА выменял у «Ак Барса» права на Секача, отдав взамен права на Ожиганова. СКА заполучил лучшего голкипера недавнего МЧМ Петра Кочеткова, отдав сочинцам вратаря Богданова. Вратарь Лазушин вернулся в «Локомотив», в Ярославле будет играть и форвард Полунин. Новым главным тренером ярославцев стал Крэйг Мактавиш.

Возвращаясь к СКА. У Питера, помимо приобретения Кемппайнена, Кочеткова и Бенгтссона, есть серьёзные проблемы. За океан перебрался целый ряд игроков, в числе которых Шестёркин, Гавриков, Гусев, Мальцев, Прохоркин. Покинул город на Неве Павел Дацюк.

Хорошие приобретения сделал «Йокерит» — состав финнов пополнили Контиола и Савинайнен. Неплохо укрепился «Витязь», вернувший из Северной Америки защитника Ержабека, а также подписавший Йормакку, Няттинена и Артюхина. Правда, станет ли Артюхин усилением — вопрос.

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Олег Знарок и Харийс Витолиньш постараются добиться результата со «Спартаком», а вот в минском «Динамо» по-прежнему полная неразбериха с главным тренером. Как всегда активно на трансферном рынке «Торпедо», хотя и потери у нижегородцев серьёзные — Галимов, Галузин и Паршин официально перебрались в «Магнитку».

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Секач («Ак Барс»), н. Пешехонов («Сибирь»). з. Киселевич («Виннипег», НХЛ) з. Пашнин («Салават Юлаев»), з. Беляков («Автомобилист»), з. Ермаков («Сибирь»), н. Андронов (НХЛ), н. Скотт, н. Хансен (завершил карьеру) в. Юханссон, з. Блажиевский, з. Дальбек, з. Мясищев, з. Робинсон, з. Чмыхов, н. Мамин, н. Попов, н. Толчинский СКА в. Кочетков (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Линчёпинг», Швеция), н. Кемппайнен («Салават Юлаев») в. Богданов (ХК «Сочи»), в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), з. Гавриков* («Коламбус», НХЛ), з. Земчёнок, з. Херсли («Мальмё», Швеция), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Кручинин («Трактор»), н. Мальцев («Нью-Джерси», НХЛ), н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ) в. Хелльберг, н. Карпов, н. Ли «Локомотив» гл. т. Мактавиш, в. Лазушин («Куньлунь Ред Стар»), з. Савченко («Сибирь»), н. Да Коста («Автомобилист»), н. Ландер («Ак Барс»), н. Полунин (ХК «Сочи») гл. т. Квартальнов («Ак Барс»), н. Козун, н. Локтионов (оба — «Металлург» Мг), н. Коршков («Торонто», НХЛ), в. Салак, н. Контиола («Йокерит»), н. Юртайкин («Сан-Хосе», НХЛ), з. Кутузов («Спартак»), з. Елесин («Калгари», НХЛ), н. Картаев («Салават Юлаев»), н. Коротков з. Накладал, з. Кронвалль, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Аверин, н. Апальков «Йокерит» з. Лехтонен («ХВ-71», Швеция), н. Лахнавик, з. Луото, н. Оксанен («Сайпа», Финляндия), н. Хирвонен (ХИФК), в. Игнатьев («Киекко-Вантаа», Финляндия), з. Эронен (ХИФК), н. Хаапала («Лугано», Швейцария), з. Рясянен («Торонто», НХЛ), в. Хейсканен («Эспоо Блюз», Финляндия), н. Контиола («Локомотив»), н. Савинайнен («Куньлунь Ред Стар»), в. Ниеми («Монреаль», НХЛ) н. Йормакка («Витязь»), з. Й. Йенсен («Мальмё», Швеция), в. Запольски, з. Нурмиканта, н. Монто (оба — ХПК, Финляндия), з. Столлери («Фрёлунда», Швеция), н. Маннинен («Салават Юлаев»), н. Плэтт («Автомобилист»), з. Лепистё, з. Ландин, н. Вярн, н. Мяки н. Н. Йенсен, н. Ниеми, н. Анттила, з. Лёв, з. Грант, в. Калниньш, з. Кивистё «Динамо» М дир. Кровопусков, ген. мен. Сафронов, з. Огурцов («Нефтехимик»), н. Бусаров («Салават Юлаев»), н. Терещенко ( «Динамо» Мн) гендир. Шанцев, н. Раисов («Югра», ВХЛ), з. Чайковски («Автомобилист»), з. Минеев, н. Кагарлицкий (оба — «Авангард»), з. Меньшиков («Трактор») гл. т. Крикунов, в. Бочаров, з. Хиетанен, в. Ерёменко, н. Тарасов, н. Шипачёв, н. Индрашис, н. Моисеев, н. Кулёмин ХК «Сочи» в. Богданов (СКА), в. Проскуряков («Крефельд», Германия), з. Бертильссон («Брюнес», Швеция), з. Назаревич («Торпедо»), з. Петров («Трактор»), з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия), н. Крикунов («Автомобилист»), н. Стрёмвалль («КооКоо», Финляндия) в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — «Торпедо»), з. Рыков («Рейнджерс», НХЛ), н. Полунин («Локомотив») гл.т. Зубов, н. Коллинз, з. Александров, н. Шмелёв, з. Щитов, з. Мальцев, в. Шикин, н. Мосалёв, н. Лугин, н. Росен, н. Калетник, н. Точицкий, н. Капустин «Спартак» гл. т. Знарок, т. Витолиньш («Давос»), з. Кутузов («Локомотив»), з. Рылов («Металлург» Мг), н. Аркалов («Нефтехимик»), н. Столяров («Витязь») з. Калинин, н. Лисин (оба — «Трактор»), з. Григорьев, н. Воронин, н. Максвелл, н. Трунёв, з. Провольнев («Северсталь»), з. Сорокин в. Гудачек, н. Фёдоров, н. Черных, н. Цыплаков, н. Злобин, з. Вишневский, з. Гончаров, з. Гришин, з. Кутейкин, н. Ганзл, н. Карсумс, н. Котляревский, н. Павлюков, н. Талалуев, н. Лещенко «Витязь» гл. т. Кравец, в. Шиянов («Лозанна», Швейцария), з. Лаюнен («Куньлунь Ред Стар»), н. Артюхин, н. Йормакка («Йокерит»), н. Няттинен («Нефтехимик»), н. Колтыгин («Нэшвилл», НХЛ), з. Ержабек («Сент-Луис», НХЛ) гл. т. Белов, н. Столяров («Спартак») н. Швец-Роговой, з. Катичев, з. Кожемякин, з. Паутов, н. Кулагин, н. Моисеев, н. Петраков, н. Сёмин, н. Шевченко «Динамо» Р з. Маршалл («Банска-Бистрица», Словакия), з. Янсонс («Нефтяник»), н. Берглунд («Крефельд», Германия), н. Улльстрём («Таксон Роудраннерс», АХЛ) в. Билялов («Ак Барс»), з. Майоне («Куньлунь Ред Стар») гл. т. Анкипанс, н. Дарзиньш «Северсталь» т. Гольц, в. Подъяпольский («Ак Барс»), в. Хакимов, н. Морозов (оба — «Металлург» Нк, ВХЛ), з. Провольнев («Спартак») в. Артамкин («Рубин», ВХЛ), в. Коробов («Нефтяник», ВХЛ), в. Фурх («Эребру», Швеция), з. Глазков («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Бабенко («Трактор») гл. т. Разин, т. Михалкевич, т. Карпин, з. Хохлов, н. Захарчук, н. Кодола, н. Купцов, н. Монахов, н. Трубачёв, н. Лапенков, н. Якимов «Динамо» Мн в. Осипков («Юность», Беларусь), н. А. Малявко, н. С. Малявко (оба — «Неман», Беларусь) з. Лисовец («Салават Юлаев»), з. Хенкель («Ак Барс»), н. Буйницкий («Металлург» Мг), н. Терещенко («Динамо» М) «Торпедо» в. Линдбек («Давос», Швейцария), з. Дженовей («Фрёлунда», Швеция), з. Зборовский, н. Бочаров, н. Гомоляко (все — ХК «Сочи»), з. Меляков, н. Шураков (оба — «Сокол», ВХЛ), н. Белевич («Динамо — Молодечно», Беларусь), н. Варфоломеев («Металлург» Мг), н. Поддубный («Эри», ОХЛ), н. Шрёдер («Рокфорд», АХЛ) в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Металлург» Мг), в. Костин («Авангард»), з. Назаревич (ХК «Сочи») н. Ураков, з. Волченков, з. Родионычев

На Востоке тоже не менее весело. «Автомобилист» пополнил состав сразу несколькими защитниками, включая Белякова, Березина и Воробья. В «Сибирь» обменяны форварды Торченюк и защитник Тимашов. В Новосибирске будет играть и финский вратарь Сятери, известный по выступлению за «Витязь». Интересно понаблюдать за игрой североамериканского форварда Найта в «Барысе», а Кормье и Фрэттин теперь будут трудиться в Казани.

У «Ак Барса» новая команда, Уфа стала сильнее. События КХЛ во время ЧМ Обзор Восточной конференции.

Мощно провела трансферную кампанию «Магнитка». Геннадий Величкин намерен пойти за очередным Кубком Гагарина. «Авангард» взял силовых форвардов Грачёва и Дедунова, из Казани пришли защитник Манухов и нападающий Потапов. В обратном направлении отправились Петров и Фисенко.

Вообще же «Ак Барс» с приходом на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова устроил серьёзную перестройку. Посмотрим, как проявит себя в столице Татарстана голкипер-новичок Рейдеборн и создаст ли он конкуренцию Гарипову. Подъяпольский перешёл в «Северсталь», Шарыченков — в «Нефтехимик».

Михеев и Елесин – в НХЛ, Уфа выменяла чемпиона мира. Топ-сделки мая в КХЛ Артюхин вернулся в большой хоккей, а Кручинин и Ержабек – в свои старые клубы.

Не менее серьёзная перестройка в «Тракторе», где теперь рулит Петерис Скудра. Челябинцы взяли курс на возвращение местных игроков — Калинин, Меньшиков уже в «Тракторе». Вернулся в клуб из СКА и нападающий Кручинин, раскрывшийся именно в Челябинске.

«Салават Юлаев» сохранил костяк команды, плюс нельзя не отметить приобретение чемпиона мира, финского нападающего Маннинена из «Йокерита». Не спят и дальневосточные клубы, активно переподписывающие игроков. В «Адмирале» же сразу три новичка-легионера — вратарь Олкинуора, защитник Лалонд и нападающий Юнг.

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