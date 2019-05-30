Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать

— Вы знаете, что победитель первого матча финала Кубка Стэнли завоёвывает трофей с вероятностью в 77,2%, — спросили Владимира Тарасенко после стартовой игры финала.

— Вот именно поэтому вы, ребята, ведёте статистику. А мы играем на льду, — ухмыльнулся Владимир.



«Я думаю, что у нас всё хорошо. Мы знаем, что мы слишком часто гостили на скамейке штрафников, немного потеряли самообладание. Но я уверен, что мы исправимся и во втором матче финала сыграем намного лучше», — заявил перед стартом второй встречи опытный форвард «Сент-Луиса» Дэвид Перрон. «Блюзмены» действительно провели великолепный матч, сумев обыграть «Бостон» за счёт желания, характера и более качественной реализации моментов.

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.

Сразу же после вбрасывания команды обрушили на зрителей шквал ранних голов. Первым отличился форвард хозяев Чарли Койл, реализовавший численный перевес остроумным броском в «домик» голкиперу Джордану Биннингтону.

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Пять минут спустя на это ответил Роберт Бортуццо, точно бросивший в ближний угол с разворота, а его одноклубник Пэт Марун не удержался и отвесил подзатыльник Мэтту Грызлику уже после того, как игра была остановлена.

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Менее, чем через минуту Юаким Нордстрём вывел «Брюинз» вперёд, но на это нашёлся ответ у Владимира Тарасенко, который оформил свой 10-й кубковой гол в нынешнем сезоне. Россиянин великолепно сыграл на отскоке после своего же броска, изящно переиграв Туукку Раска.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.





21 матч, 15 (10+5) очков.



Серия с «Виннипегом»: 2 гола в пяти матчах.

Серия с «Далласом»: 3 гола в семи матчах.

Серия с «Сан-Хосе»: 3 гола, 5 передач в шести матчах.

Серия с «Бостоном»: 2 гола в двух матчах. Владимир Тарасенко в плей-офф-2019:21 матч, 15 (10+5) очков.Серия с «Виннипегом»: 2 гола в пяти матчах.Серия с «Далласом»: 3 гола в семи матчах.Серия с «Сан-Хосе»: 3 гола, 5 передач в шести матчах.Серия с «Бостоном»: 2 гола в двух матчах.

За пару минут до первого перерыва «Бостон» потерял одного из бойцов. Травмированным оказался упомянутый Мэтт Грызлик, против которого очень спорный силовой приём оформил форвард «Блюз» Оскар Сундквист. Плечо шведа прилетело прямо в голову американцу, у которого вполне могут диагностировать сотрясение мозга.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Впрочем, за Сундквиста тут же вступился знаменитый Дон Черри, который в перерыве в своей фирменной рубрике Coach's Corner заявил следующее: «Ребята, никогда — слышите, никогда не идите в углы площадки так, как это сделал игрок «Бостона». Сундквиста не стоит винить, он просто закончил силовой приём. Нельзя таким образом забираться в углы».

«Акулы» остались без зубов. «Сент-Луис» и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли! «Музыканты» сыграют в главной серии сезона — первый раз за 49 лет.

В начале второго периода у болельщиков «Сент -Луиса» появился серьёзный повод для беспокойства — Владимир Тарасенко внезапно ушёл в раздевалку, ощущая явный дискомфорт в ноге после контакта с Нордстрёмом, который неловко завалился на него возле борта. Россиянин пропустил несколько смен, но вернулся и тут же включился в борьбу.

Ближе ко второму перерыву «блюзмены» получили отличный шанс выйти вперёд, когда Тайлеру Бозаку досталось по лицу и двойной малый штраф получил Коннор Клифтон, но «музыканты» не использовали численное преимущество и едва не пропустили сами. Маршан и Бержерон организовали классическую контратаку в меньшинстве, и Брэд совершенно напрасно в данном эпизоде проявил щедрость, решив делать передачу, а не бросать самому.



К слову, Маршан не поленился остаться до последнего после сирены на перерыв, чтобы показать не самые приятные жесты форварду гостей Пэту Маруну.

Очевидно, это был призыв Маршана не плакать и не жаловаться арбитрам, хотя апеллировать у Маруна были все основания. В одном из эпизодов бостонский медведь-шатун Здено Хара зарядил ему кулаком в лицо после свистка. «Бостон» в те минуты играл вчетвером против пятерых, и остаться втроём для «мишек» было бы крайне опасно, но арбитры этот момент оставили без внимания.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Счёт 2:2 продержался до конца основного времени, несмотря на ряд острейших моментов на последних минутах, и команды впервые в финальной серии определяли победителя в овертайме. «Музыканты», устроив массированную атаку, смогли заработать отложенный штраф и забили, не дожидаясь удаления. Двойное «экранирование» вратаря хозяев вкупе с точным дальним выстрелом Карла Гуннарсона сделали своё дело. «Сент-Луис», действовавший более активно на протяжении всего матча, одержал первую в клубной истории победу в матче финала Кубка Стэнли и сравнял счёт в серии (1-1). Теперь преимущество своего льда будет на стороне «синих», а следующий матч состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».