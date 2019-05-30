ЦСКА отметил чемпионство, которого ждал 30 лет. Говорил даже Попов

ЦСКА ждал 30 лет, чтобы победить. И месяц, чтобы отпраздновать

19 апреля 2019 года ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. До этого ЦСКА дважды выходил в финал и в обоих случаях проигрывал. В 2016 году «армейцы» проиграли в семи матчах магнитогорскому «Металлургу», а спустя два года проиграли «Ак Барсу» со счётом 1-4. Эту победу в ЦСКА ждали ровно 30 лет.

В финальной серии 2019 года подопечные Игоря Никитина переиграли «Авангард» со счётом 4-0. Сразу после матча медали за победу в кубке хоккеистам «армейского» клуба вручили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент ФХР Владислав Третьяк и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Примечательно, что тогда игроки получили медали с лентами прошлогоднего сезона.

«Русский колхоз». КХЛ вручила чемпиону медали с прошлогодними лентами Это случилось из-за технической ошибки, ленты должны заменить.

26 апреля президент ЦСКА Игорь Есмантович и главный тренер «армейцев» Игорь Никитин подвели итоги сезона. В частности Есмантович ответил и на вопрос о том, как ЦСКА планирует праздновать чемпионство.

«Мы пытаемся сейчас найти правильный формат, который позволит правильно всё сделать. Ещё же не было закрытия сезона, нам не вручили золотые медали. Празднование победы находится в ведении коммерческой службы. Думаю, что в течение праздников будет принято промежуточное решение. Мы рассчитываем провести празднование после закрытия сезона КХЛ. Надеемся, что национальная команда будет играть на чемпионате мира до 26 мая, закрытие сезона КХЛ намечено на 28 мая. Ориентировочно, в конце мая всё будет», – заявил Есмантович.

ЦСКА не хочет делить арену со «Спартаком». Заявление чемпионов КХЛ Игорь Есмантович и Игорь Никитин подвели итоги сезона и рассказали о будущем.

Никитин – лучший тренер, а Есмантович – руководитель. Так решили в КХЛ

Ожидания президента «армейского» клуба сбылись частично. Сборная России действительно играла на мировом первенстве до самого последнего дня. Вот только в заключительный день турнира наши хоккеисты сражались совсем не за те медали, за которыми ехали. Сергей Андронов, Иван Телегин, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко и не сыгравший ни одного матча на турнире Илья Сорокин стали обладателями бронзовыми медалей.

Спустя два дня в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась церемония закрытия сезона КХЛ, на которой также был награждён целый ряд представителей «армейского» клуба. Никитин сбыл признан лучшим тренером сезона, Есмантович стал лучшим руководителем, Нестеров и Григоренко были включены в символическую сборную сезона. А спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин от имени всего клуба получил кубок за победу в регулярном чемпионате. И вот, наконец-то настал день, когда ЦСКА смог провести церемонию вручения золотых медалей и кубка чемпионов России. Именно так, в «армейском» клубе назвали мероприятие, посвящённое закрытию сезона.

Стала известна символическая сборная сезона КХЛ

Хорошо, что без чемпионского парада

«Армейцы» не стали проводить чемпионский парад, как несколько лет назад делало московское «Динамо». Бело-голубые были единственным московским клубом, выигравшим Кубок Гагарина до ЦСКА. И наверняка боссы «армейского» клуба не пожалели о своём решении. Днём 30 мая в столице России зарядил сильнейший ливень, который продолжался на протяжении нескольких часов. В этой связи болельщики, решившие посетить чемпионское мероприятие, не имели никакого желания задерживаться на улице и сразу проходили на арену.

Ведущими церемонии стали Дмитрий Губерниев и Софья Тартакова. «Кто ЦСКА?», – именно с этого риторического вопроса началось праздничное мероприятие. «Мы ЦСКА», – ответила не до конца заполненная арена. После чего игроки и тренеры «армейского» клуба в сопровождении воспитанников школы выли на специальный круглый постамент. Со специальным обращением к команде выступил известный российский рэп-исполнитель Баста.

Индивидуальные награды игрокам и представителям команды

Следом состоялось награждение представителей ЦСКА в шести номинациях. Призом «армейская стена» был удостоен Илья Сорокин. Неудивительно, что награду Сорокину вручал лично Владислав Третьяк.

«Мы очень долго шли к этой цели и наконец-то мы все здесь. Я хочу отдать должное ребятам, которые вылиты из стали. В трудные моменты они играли не только на себя, но и за своего партнёра. В этом сезоне мы обрели новый дом, который так тепло нас принял. Спасибо вам всем, что вы были с нами», – сказал Сорокин.

Приз «крепкая броня» за игру в защите Владимир Лутченко вручил Алексею Марченко.

«Не буду так долго говорить, как Илья. Всем партнёрам по команде спасибо. Было приятно находиться в раздевалке. Спасибо нашим болельщикам. Ваша заслуга в этой победе очень велика», – заявил Марченко.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов вручил «Рыцаря атаки» лучшему нападающему команды Михаилу Григоренко. Давний болельщик ЦСКА Сергей Иванов наградил врача Дмитрия Кондрашина («На страже здоровья»), боксёр Денис Лебедев вручил приз «Золотые руки» Игорю Перескокову, а член Наблюдательного совета Сергей Фёдоров наградил Александра Попова призом «За верность хоккею».

«Спасибо руководству ЦСКА, что даёте шанс ещё поиграть. Спасибо команде, что не даёте стареть. Спасибо семье, которую я люблю. Спасибо болельщикам, вы у нас, как шестой игрок», – произнёс Попов, который за всю карьеру не дал ни одного интервью, а если и дал, то про него никто уже не помнит.

Сушинский: звал Попова в «Авангард», он сказал, что хочет выиграть Кубок

«Спасибо ЦСКА от сборной России»

Следом игроки ЦСКА получили долгожданные золотые медали, ведь именно ради это всё и затевалось. С торжественной речью выступил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Для меня большая честь выступить от имени ФХР, от имени миллионов болельщиков, от ветеранов хоккея. ЦСКА – достойный чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Это заслуга попечительского совета, руководства, тренеров и игроков. Большое спасибо и от сборной России, которая выиграла бронзовые медали, шести игрокам ЦСКА, которые были в национальной команде. Надеюсь, что в следующем году ЦСКА даст больше игроков в сборную, а она нас порадует золотыми медалями», – заявил Третьяк.

Завершилось мероприятие концертом, на которые выступили хор Турецкого, жена Телегина Пелагея, Валерий Меладзе и другие представители российской эстрады. Финальным аккордом стал гимн России в исполнении Григория Лепса.