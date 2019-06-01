Где окажутся Панарин и Бобровский? Самые ожидаемые события лета в хоккее

Сегодня первый день лета, наступает пора отпусков и о хоккее до августа, кога начнутся первые предсезонные турниры, можно забыть. С другой стороны, лето – период межсезонья, и в это время тоже происходит масса всего интересного. Рассказываем, какие события мы будем ждать в ближайшие два месяца.

Развязка финала кубка Стэнли

В НХЛ официальный период межсезонья ещё не наступил, и традиционно в первые летние дни продолжается финальная серия кубка Стэнли. Напомним, что в нынешнем сезоне в кульминации сезона участвуют «Бостон» и «Сент-Луис» и выдают очень напряжённые и боевые поединки. На текущий момент счёт в противостоянии 1-1, серия переезжает на домашнюю площадку «блюзменов», которые ещё ни разу в своей истории не завоёвывали главный трофей НХЛ. «Бостон» же последний раз выигрывал восемь лет назад в сезоне-2010/11. В составе «Брюинс» нет россиян, а вот один из лидеров «Сент-Луиса» — новосибирец Владимир Тарасенко. Также в основе «Блюз» выступает Иван Барбашёв.

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Следующие матчи финальной серии состоятся 2 и 4 июня на площадке «Сент-Луиса», пятый поединок пройдёт в Бостоне 7 июня. Шестая и седьмая встречи, если они понадобятся, будут сыграны 10 и 13 июня.

Получит ли Кучеров «Харт Трофи», а Василевский – «Везину»?

Вручение индивидуальных призов в НХЛ – всегда торжественное и ожидаемое событие. В нынешнем сезоне может случиться так, что все главные призы по итогам регулярного чемпионата заберут российские хоккеисты. Александр Овечкин уже обеспечил себе «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер), а Никита Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир), но это ещё не всё. Тот же Кучеров имеет отличные шансы завоевать «Харт Трофи», это трофей, вручаемый игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Напомним, что «Тампа» с отрывом в 20 очков выиграла Президентский кубок, а Кучеров настрелял рекордные для современной НХЛ 128 очков. Ещё два номинанта на «Харт» в нынешнем сезоне – капитаны «Питтсбурга» и «Эдмонтона» Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

Кроме того, в руках российского хоккеиста может оказаться и приз лучшему голкиперу регулярки. На него претендует Андрей Василевский, ставший лучшим вратарём сезона по победам (39). Вратарь «Тампы» уже претендовал на этот трофей в прошлом сезоне, но тогда его вручили Пекке Ринне. Сейчас шансы Василевского оцениваются гораздо выше, а в конкурентах у него вратари «Айлендерс» и «Далласа» Робин Ленер и Бен Бишоп.



Церемония вручения наград состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

Драфт НХЛ-2019. Хьюз или Какко?

С 21 по 22 июня в Ванкувере пройдёт традиционный драфт НХЛ. Главный вопрос – кого выберут под первым номером? Претендентов два: американец Джек Хьюз и финн Каапо Какко. Первый уверен в том, что ему нет равных, зато второй уже успел доказать делом на ЧМ-2019, что он прямо сейчас готов ко взрослому хоккею. Вообще, Хьюз и Какко, конечно, безумно талантливые, но совершенно разные игроки. Клубу, который будет делать выбор, нужно хорошенько разобраться в том, какого плана хоккеист ему нужен в перспективе.



Напомним, что этим клубом будет «Нью-Джерси», победивший в апрельской драфт-лотерее. «Девилз» недавно уже выбирали первыми на драфте-2017 (Нико Хишир), также в этой команде играет Тейлор Холл, первый номер драфта-2010 (выбор «Эдмонтона»). Право второго выбора досталось «Рейнджерс», где уже потирают руки в ожидании Какко.

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Интерес к драфту-2019 российских болельщиков должна подогреть фигура Василия Подколзина. Юный талант из системы СКА обязательно уйдёт в первом раунде, и некоторые агентства полагают, что россиянина выберут сразу после Хьюза и Какко. В таком случае Василий окажется в «Чикаго». Ещё один российский хоккеист, которого должны выбрать в первом раунде – форвард «Стальных Лисов» Павел Дорофеев.

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Открытие трансферного окна в НХЛ

Когда в НХЛ определится обладатель кубка Стэнли, будут вручены все призы и выбраны на драфте все таланты, то наступит уже начало июля, которое традиционно ознаменовывается открытием трансферного окна. Крупные сделки, громкие обмены, продления контрактов – всё это уже буквально через месяц.



Конечно, огромный интерес к североамериканскому рынку и у клубов КХЛ, которые ждут первого июля, чтобы разжиться ведущими легионерами. Особенное внимание будет к тем хоккеистам, которым не предложат достойного контракта в НХЛ, и они будут вынуждены ехать в Россию, чтобы продолжить карьеру.

Где окажутся Панарин и Бобровский?

И одна из главных интриг межсезонья – где продолжат карьеру Артемий Панарин и Сергей Бобровский? Лучший форвард «Коламбуса» и один из ведущих голкиперов всей НХЛ весь прошлый сезон провели под аккомпанемент слухов и разговоров о своём будущем, а причиной этих пересудов стало решение Панарина и Бобровского отказаться от продления контракта с «Блю Джекетс». Хоккеисты захотели выйти на рынок летом 2019, чтобы рассмотреть все предложения.

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Сейчас ситуация выглядит так, что, скорее всего, Панарина и Бобровского в «Блю Джекетс» не будет. Новокузнецкий голкипер даже выставил на продажу квартиру в Коламбусе. Наиболее вероятным вариантом для обоих игроков является «Флорида», но Панариным также серьёзно интересуются и в «Рейнджерс». Совсем скоро этот вопрос должен разрешиться.

Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»

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Что будет с другими россиянами без контрактов?

Интрига с Панариным и Бобровским – самая закрученная, но не будем забывать, что и у нескольких других хоккеистов с российским паспортом заканчиваются контракты и им предстоит определяться со своим будущим. Наверняка найдутся те, кто вернётся в КХЛ, а кто-то точно останется за океаном.

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К числу потенциальных возвращенцев можно отнести Илью Любушкина. Защитник «Аризоны» отыграл лишь половину матчей за «койтов» в регулярке, произвёл неплохое впечатление, но не более того. Всё зависит от желания Ильи сражаться за своё место в составе и дальше. Точно возвращается в Россию Богдан Киселевич, у которого не задалось ни во «Флориде», ни в «Виннипеге». По информации «Чемпионата» Киселевич подпишет контракт с ЦСКА. «Магнитка» разговаривала по поводу приезда в Россию с Владиславом Каменевым, но сейчас у форварда есть большое желание остаться в «Колорадо». В подвешенном состоянии находится Николай Голдобин, по которому ещё не принял решения «Ванкувер», также пока не совсем понятна судьба голкипера Семёна Варламова, который в плей-офф проиграл конкуренцию в воротах «Колорадо» Филиппу Грубауэру.



Можно назвать и фамилии тех игроков, которые более-менее могут быть спокойны за своё будущее. Точно подпишут новые контракты в НХЛ Иван Проворов, Никита Задоров, Павел Бучневич, а также Иван Барбашёв, ставший важной частью «Сент-Луиса».

Иван Барбашёв Фото: nhl.com

Календарь КХЛ

Но не едиными заокеанскими событиями будет интересно лето. В КХЛ тоже есть события, которые мы всегда ждём. Например, публикацию календаря на следующий сезон. Напомним, что КХЛ вроде бы не собирается уменьшать количество матчей в регулярке (62), несмотря на выход из лиги «Слована». При этом «Торпедо» вернулось в Западную конференцию, что позволило уравнять количество команд на Западе и на Востоке. Ещё одно важное изменение – «Сибирь» перекочевала в дивизион Харламова.



Традиционно, перед опубликованием нового календаря немало интриг. Когда стартует сезон КХЛ? Кто сыграет в стартовом матче? Будут ли вынесенные игры и ретровстречи? Какие установлены сроки проведения плей-офф? В каком количестве между собой будут играть представители одного дивизиона? И целый ряд других вопросов. В прошлый раз лига побаловала публикацией календаря в начале июля, сейчас хочется, чтобы с этим вопросом в КХЛ не затягивали.

Что изменится в правилах КХЛ?

Очевидно, что летом должны не только опубликовать календарь КХЛ, но и сообщить о тех правилах, по которым в нашем чемпионате будут играть в ближайшее время. Скорее всего, грядут изменения. В прошлом сезоне все были недовольны резко увеличившемся количеством видеопросмотров, тренерских челленджей, отменённых шайб. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов постоянно ссылался на правила ИИХФ, но на ЧМ-2019 мы видели вполне лояльное и адекватное судейство, которое не видело помеху вратарю или игру ногой там, где их не было.

Главный арбитр КХЛ: правила будут изменены, скоро всё станет известно

Надеемся, что обещания Алексея Анисимова не останутся только обещаниями, и летом нам будут представлены современные и грамотные правила, которые будут отвечать духу игры.

Дмитрий Кагарлицкий Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Где окажется Дмитрий Кагарлицкий?

В КХЛ тоже есть свободный агент, чьё будущее весьма интригует. Это Дмитрий Кагарлицкий, проведший восхитительный сезон в «Динамо». Бело-голубые рады оставить Кагарлицкого в своём составе, но Дмитрий наиграл на улучшение финансовых условий, да и неразбериха в руководстве «Динамо» мешает клубу вести осмысленную трансферную деятельность. Само собой, на Кагарлицкого есть претенденты среди топ-клубов, Дмитрий сам признавался, что ведёт переговоры с «Авангардом», также есть слух о заинтересованности «Ак Барса».

Кагарлицкий: переговоры с «Авангардом» имеют место, у меня пять предложений

Известно, что Кагарлицкий хочет играть вместе с Шипачёвым, и это, на первый взгляд, увеличивает шансы «Динамо». Но нет никакой проблемы в том, чтобы выкупить контракт Вадима у бело-голубых, так что есть немаленький шанс увидеть эту связку и в другой команде.