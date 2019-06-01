ЦСКА сохранил лидеров и усилил состав. Как быть с жёстким потолком зарплат?

Москвичи намерены выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Но в сезоне-2020/21 они рискуют не вписаться в платёжку.

Это только кажется, что ЦСКА малоактивен на трансферном рынке в нынешнем межсезонье. На самом деле, «армейцы» молча, шаг за шагом делают своё дело, сохраняя в команде лидеров. К примеру, уже известно, что вратарская бригада красно-синих в следующем сезоне не претерпит изменений. У Ильи Сорокина действующий контракт, а с Ларсом Юханссоном соглашение уже продлили.

Остаются в команде защитники – легионеры Клас Дальбек и Мэт Робинсон. У обоих, к слову, далеко немаленькие зарплаты. Ещё на один год заключено соглашение с форвардом Александром Поповым, который на недавнем праздничном мероприятии, посвящённом чемпионству ЦСКА, даже дал небольшой комментарий. Увидишь и услышишь такое, мягко говоря, нечасто.

— Спасибо руководству ЦСКА, что даёте шанс ещё поиграть. Спасибо команде, что не даёте стареть. Спасибо семье, которую я люблю. Спасибо болельщикам, вы у нас — шестой игрок, — заявил Попов.

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Продолжат выступления в «армейской» команде защитник Блажиевский, нападающие Толчинский и Мамин. Но и это далеко не всё. По нашей информации, уже существует договорённость о подписании контракта между ЦСКА и защитником Богданом Киселевичем. В его услугах заинтересован лично главный тренер красно-синих Игорь Никитин.

Киселевич, когда уезжал из ЦСКА в НХЛ, получал в московском клубе далеко не самую большую зарплату по сравнению с другими игроками. Учитывая, что, помимо ЦСКА, в услугах защитника были заинтересованы ещё несколько команд КХЛ, москвичи в финансовом плане игрока сборной России явно не обделили.

Кроме того, руководству ЦСКА удалось сохранить в своих рядах двух элитных чекеров. Прежде всего, ещё на три сезона останется в Москве капитан красно-синих Сергей Андронов, который и в разрушении хорош, и забить в нужный момент может. Андронов – настоящий мотор «армейского» клуба. Этому хоккеисту однозначно повысили зарплату. Сергей, напомним, мог уехать в НХЛ, где в его услугах был заинтересован «Торонто». Однако нападающий вместе с семьёй принял решение остаться в России.

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Не успела утихнуть новость с Андроновым, как появилась новая информация об очередном переподписанном игроке. Ещё один чекер и человек, закрывающий всё меньшинство, продолжит играть за ЦСКА до конца сезона-2021/22. Речь, как вы поняли, об Иване Телегине. Телегин тоже всерьёз намеревался отправиться за океан, но предложение «армейцев» стало настолько интересным, что отказаться, судя по всему, Телегин не мог.

То, что в ЦСКА смогли сохранить весь костяк и удержать в России игроков сборной, безусловно, похвально. И Андронов, и Телегин, и Киселевич (когда будет подписан) выступают за первую сборную и приносят много пользы. Интересное другое. Сумма для столь солидной селекции потребовалась немаленькая, в связи с чем возникает вопрос. Как президент клуба Игорь Есмантович собрался обходить потолок зарплат, который в КХЛ постепенно будет становиться всё жёстче?

Да, в сезоне-2019/20 потолок по-прежнему будет нежёстким и составит 800 млн рублей со штрафом 30% за его нарушение. Для команд уровня ЦСКА не составит никакого труда заплатить эту сумму и не обращать на контракты никакого внимания.

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Жёсткий потолок зарплат будет введён в сезоне-2020/21 и составит 900 млн рублей.Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе, но ко всем вышеуказанным высокооплачиваемым игрокам это не относится.

И это мы ещё не учли чешского нападающего Иржи Секача, права на которого теперь принадлежат ЦСКА. В Казань же отправился защитник Игорь Ожиганов. Поговаривают, что чешский форвард не захотел оставаться в «Ак Барсе» по причине не устраивавших его контрактных условий. В ЦСКА же Секач получит то, что хотел.

Если взять ушедших хоккеистов, то никого, кроме Михаила Пашнина, особо и не выделишь. Беляков и Ермаков получали копеечные по хоккейным меркам зарплаты и не играли в первой команде, Хансена и Скотта (канадца, скорее всего, в ЦСКА не будет) тоже не баловали какими-то заоблачными деньгами.

В общем, проблема потолка зарплат начинает нависать над «армейцами», словно дамоклов меч. Нельзя жить одним сезоном и думать только о следующем годе, когда можно будет себе позволить излишества.

Уже через сезон всем богачам придётся серьёзно ужиматься. И тогда нужно будет либо лоббировать идеи со смягчением потолка, либо искать какие-то лазейки в регламенте, либо проводить серьёзную чистку состава. Других выходов попросту не будет. Не зря в СКА уже сейчас взялись за уменьшение зарплат, а супердорогостоящих хоккеистов вроде Ковальчука, Дацюка или Войнова, в клубе из города на Неве больше нет.