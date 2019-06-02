«Словно русские на чемпионате мира». «Бостон» растоптал команду Тарасенко

На третий матч серии «Сент-Луис» был вынужден выйти без нападающего Оскара Сундквиста, который был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом НХЛ на один матч за атаку Мэтта Грызлика. «Лига приняла решение, теперь нам нужно готовиться к третьему матчу. Глубина состава – сильная сторона это команды. Поэтому не важно, кем главный тренер Крэйг Берюбе заменит Сундквиста. Уверен, этот игрок будет готов к предстоящему испытанию», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.

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Травмированного Грызлика в составе «Бостона» заменил ветеран Джон Мур, который в финале Восточной конференции уже подменял Здено Хару. А место Сундквиста в тройке с Барбашёвым и Стином занял Зак Сэнфорд. Однако все эти перестановки оказались абсолютной мелочью по сравнению с главным: злой бостонский медведь показал всю свою ярость после обидного домашнего поражения в матче номер два.

В этот вечер у «Сент-Луиса» не получалось буквально ничего — равный счёт продержался на табло лишь половину первого периода, после чего на площадке целиком и полностью царил несокрушимый «медвежий» дух. Его главным проявлением стала игра «Бостона» в большинстве, которая была фантастически эффективной: 4 возможности — 4 гола четырьмя бросками.



Автором первого из них стал звёздный универсал Патрис Бержерон, подправивший на пятачке дальний выстрел Тори Крюга.

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Голы «Бостона» в большинстве:



Первый — 21 секунда розыгрыша,

Второй — 52 секунда розыгрыша,

Третий — 31 секунда розыгрыша,

Четвёртый — 23 секунды розыгрыша.



Четыре броска в створ.

Семь минут спустя «Бостон» расчертил в чужой зоне образцовый треугольник контратаки, завершившийся точным броском Чарли Койла.

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За 10 секунд до первого перерыва в воротах голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона побывала третья шайба, которая стала переломной. Гол Шона Курали получился максимально обидным для «музыкантов» ещё и потому, что тренерский штаб хозяев сделал запрос на просмотр положения вне игры. Все повторы, показанные во время телетрансляции, не прояснили ситуацию полностью, и гол в итоге был засчитан.

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«Мы посчитали, что в том эпизоде был офсайд у Нордстрёма, но ситуация была 50 на 50. Конечно, мы надеялись уйти на перерыв при счёте 2:0. Увы, просмотр и решение были не в нашу пользу. Мы остались в меньшинстве, а после перерыва «Бостон» забил четвёртый гол. Это был кинжал в нашу спину», — признал Берюбе после матча.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Гол Дэвида Пастрняка снял все вопросы о победителе матча — после него «блюзменам» оставалось лишь стараться сделать счёт чуть более приличным.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Сент-Луис» смог лишить вратаря «Бостона» Туукку Раска матча на ноль, но никакого перелома в ход поединка это не внесло. Шайба Ивана Барбашёва получилась эффектной, но минуту спустя «медведи» снова забили в большинстве, и наставник «Блюз» был вынужден заменить голкипера. Джордан Биннингтон уступил место в «рамке» Джейку Аллену, дебютировавшему в нынешнем плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Четыре гола в большинстве из четырёх попыток, забитых после четырёх бросков? Вроде бы я где-то это уже видел. По-моему, это были русские на чемпионате мира», — сказал после матча Дэвид Пастрняк.

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«Сегодня мы мало времени проводили в своей зоне, отсюда и результат. Когда мы так играем, то у нас в нападении многое получается, мы получаем больше энергии», — сказал Бержерон, тройка которого набрала 5 очков. Бержерон догнал знаменитого Фила Эспозито в клубной истории «Брюинз», набрав 102 очка в плей-офф за карьеру, — это второе место после легендарного Рэя Бурка (161).



«Мишки» вышли вперёд в серии (2-1) и теперь имеют все шансы на то, чтобы завоевать Кубок Стэнли у себя дома. Согласно статистическим данным, команда, лидирующая в финальной серии со счётом 2-1, становилась обладателем Чаши в 78,6% случаев.