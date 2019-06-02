Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Сент-Луис» Тарасенко потерпел разгромное поражение от «Бостона»

Максим Замятин
«Словно русские на чемпионате мира». «Бостон» растоптал команду Тарасенко
4 большинства, 4 гола, 4 броска.
Хоккей / НХЛ 0

На третий матч серии «Сент-Луис» был вынужден выйти без нападающего Оскара Сундквиста, который был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом НХЛ на один матч за атаку Мэтта Грызлика. «Лига приняла решение, теперь нам нужно готовиться к третьему матчу. Глубина состава – сильная сторона это команды. Поэтому не важно, кем главный тренер Крэйг Берюбе заменит Сундквиста. Уверен, этот игрок будет готов к предстоящему испытанию», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Травмированного Грызлика в составе «Бостона» заменил ветеран Джон Мур, который в финале Восточной конференции уже подменял Здено Хару. А место Сундквиста в тройке с Барбашёвым и Стином занял Зак Сэнфорд. Однако все эти перестановки оказались абсолютной мелочью по сравнению с главным: злой бостонский медведь показал всю свою ярость после обидного домашнего поражения в матче номер два.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
02 июня 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 7
0:3, 1:2, 1:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бержерон (Крюг, Дебраск) – 10:47 (5x4), 0:2 – Койл (Юханссон, Хайнен) – 17:40 (5x5), 0:3 – Курали (Нордстрём) – 19:50 (5x5), 0:4 – Пастрняк (Крюг, Бержерон) – 20:41 (5x4), 1:4 – Барбашев (Сэнфорд, Стин) – 31:05 (5x5), 1:5 – Крюг (Маршан, Бержерон) – 32:12 (5x4), 2:5 – Парэйко (О'Райлли, Бозак) – 45:24 (5x4), 2:6 – Аккьяри (Нордстрём) – 58:12 (en), 2:7 – Юханссон (Крюг, Клифтон) – 58:35 (5x4)

В этот вечер у «Сент-Луиса» не получалось буквально ничего — равный счёт продержался на табло лишь половину первого периода, после чего на площадке целиком и полностью царил несокрушимый «медвежий» дух. Его главным проявлением стала игра «Бостона» в большинстве, которая была фантастически эффективной: 4 возможности — 4 гола четырьмя бросками.

Автором первого из них стал звёздный универсал Патрис Бержерон, подправивший на пятачке дальний выстрел Тори Крюга.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голы «Бостона» в большинстве:

Первый — 21 секунда розыгрыша,
Второй — 52 секунда розыгрыша,
Третий — 31 секунда розыгрыша,
Четвёртый — 23 секунды розыгрыша.

Четыре броска в створ.

Семь минут спустя «Бостон» расчертил в чужой зоне образцовый треугольник контратаки, завершившийся точным броском Чарли Койла.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

За 10 секунд до первого перерыва в воротах голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона побывала третья шайба, которая стала переломной. Гол Шона Курали получился максимально обидным для «музыкантов» ещё и потому, что тренерский штаб хозяев сделал запрос на просмотр положения вне игры. Все повторы, показанные во время телетрансляции, не прояснили ситуацию полностью, и гол в итоге был засчитан.

Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать
Атака, хиты и ненависть. Это было классно.

«Мы посчитали, что в том эпизоде был офсайд у Нордстрёма, но ситуация была 50 на 50. Конечно, мы надеялись уйти на перерыв при счёте 2:0. Увы, просмотр и решение были не в нашу пользу. Мы остались в меньшинстве, а после перерыва «Бостон» забил четвёртый гол. Это был кинжал в нашу спину», — признал Берюбе после матча.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Гол Дэвида Пастрняка снял все вопросы о победителе матча — после него «блюзменам» оставалось лишь стараться сделать счёт чуть более приличным.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Сент-Луис» смог лишить вратаря «Бостона» Туукку Раска матча на ноль, но никакого перелома в ход поединка это не внесло. Шайба Ивана Барбашёва получилась эффектной, но минуту спустя «медведи» снова забили в большинстве, и наставник «Блюз» был вынужден заменить голкипера. Джордан Биннингтон уступил место в «рамке» Джейку Аллену, дебютировавшему в нынешнем плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Четыре гола в большинстве из четырёх попыток, забитых после четырёх бросков? Вроде бы я где-то это уже видел. По-моему, это были русские на чемпионате мира», — сказал после матча Дэвид Пастрняк.

Зайцев хочет уйти из «Торонто». Почему это может стать лучшим решением для всех
Российские защитники в «Торонто» не приживаются.

«Сегодня мы мало времени проводили в своей зоне, отсюда и результат. Когда мы так играем, то у нас в нападении многое получается, мы получаем больше энергии», — сказал Бержерон, тройка которого набрала 5 очков. Бержерон догнал знаменитого Фила Эспозито в клубной истории «Брюинз», набрав 102 очка в плей-офф за карьеру, — это второе место после легендарного Рэя Бурка (161).

«Мишки» вышли вперёд в серии (2-1) и теперь имеют все шансы на то, чтобы завоевать Кубок Стэнли у себя дома. Согласно статистическим данным, команда, лидирующая в финальной серии со счётом 2-1, становилась обладателем Чаши в 78,6% случаев.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент