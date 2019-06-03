Готовы сменить НХЛ на КХЛ? Европейцы, которым может быть тесно за океаном

Заканчивается розыгрыш кубка Стэнли, который ознаменует собой конец большого хоккейного сезона. Дальше – переходы, слухи, обмены, причём не только внутри лиг. Например, маршрут НХЛ – КХЛ довольно популярен, и каждое лето по нему следуют игроки разного уровня и статуса. В этом материале мы называем самых интересных, на наш взгляд, свободных агентов в НХЛ (точнее, эти хоккеисты должны стать таковыми 1 июля), которые вполне могут подумать над предложениями из КХЛ этим летом. В списке нет россиян (о них мы говорили не раз), а также североамериканцев (непонятно, кто из них в принципе будет рассматривать варианты переезда за тридевять земель).

Марио Кемпе, 30 лет («Аризона»)

Статистика в прошедшем сезоне: 52 игры, 9 (4+5) очков, «+5»

Зарплата в прошедшем сезоне: $ 700 тыс.

Шведский нападающий уехал в НХЛ два года назад, но за это время не смог закрепиться в составе «Аризоны». За две регулярки – 70 матчей и 13 набранных очков, и это явно не тот результат, на который Кемпе рассчитывал, хотя он вроде бы доволен своей ролью нападающего оборонительного плана. До отъезда в Северную Америку Кемпе провёл три хороших сезона в «Витязе», где был ведущим форвардом. Может быть, и сейчас шведу будет лучше играть в команде и лиге попроще, зато в амплуа лидера? Сейчас Кемпе в раздумьях, варианты у него есть по обе стороны океана.

Кемпе: хочу остаться в НХЛ, но будут и варианты в КХЛ

Оскар Фантенберг, 27 лет («Калгари»)

Статистика в прошедшем сезоне: 61 игра, 4 (2+2) очка, «+3»

Зарплата в прошедшем сезоне: $ 650 тыс.

Возможно, кого-то из клубов КХЛ заинтересует этот шведский защитник? Опыт игры в лиге есть (год в ХК «Сочи»), в НХЛ тоже не провалился, хотя «Лос-Анджелес» в Фантенберге разочаровался. Сначала отправили в фарм-клуб, затем обменяли в «Калгари», где Оскар был восьмым защитником. Словом, быстро найти своё место в лучшей лиге мира у Фантенберга не получилось, а возраст у хоккеиста такой, когда надо постоянно играть. Летом швед рассмотрит разные предложения, и не удивлюсь, если у него появится несколько перспективных вариантов в нашем чемпионате.

Свен Андригетто, 26 лет («Колорадо»)

Статистика в прошедшем сезоне: 64 игры, 17 (7+10) очков, «+10»

Зарплата в прошедшем сезоне: $1,4 млн.

Швейцарский форвард не прогрессирует в НХЛ, и вместо того, чтобы к 26 годам наиграть на первый приличный контракт, он прозябает в нижних звеньях «Колорадо», пропускает матчи плей-офф, а слухи отправляют его со следующего сезона в КХЛ. Проспектом «Монреаля» вроде бы всерьёз заинтересованы в «Авангарде», и это может быть очень выгодная сделка для клуба и игрока. Андригетто, неплохо проявивший себя в сборной на ЧМ-2019, вспомнит, что значит быть лидером команды, а «Авангард» получит сильного легионера.

Маркус Хянникяйнен, 26 лет («Коламбус»)

Статистика в прошедшем сезоне: 44 игры, 7 (4+3) очков, «-5»

Зарплата в прошедшем сезоне: $ 675 тыс.

Финн провёл в Северной Америке четыре сезона (все в системе «Коламбуса»), но главное его достижение – семь очков в регулярке в минувшем сезоне. При этом даже в АХЛ Хянникяйнен не блистал. Понятно, что чекеры тоже необходимы любой команде, но у Маркуса есть больший потенциал. В последнем сезоне в Liige перед отъездом за океан Хянникяйнен набрал 46 (19+27) очков за «Юп». Возможно, кто-то в КХЛ углядит в финском форварде своего будущего лидера атак?

Роман Полак, 33 года («Даллас»)

Статистика в прошедшем сезоне: 77 игр, 9 (1+8) очков, «+6»

Зарплата в прошедшем сезоне: $1,3 млн.

В «Старз» перебор с защитниками, и Романа Полака вряд ли продлят, учитывая, что у «Далласа» заканчиваются контракты с Беном Лавджоем и Марком Мето. Есть у клуба задачи посерьёзнее, чем думать о будущем чеха, которому уже 33 года. Полак за свою достаточно длинную карьеру в НХЛ привык к роли седьмого защитника, но не факт, что он сейчас будет кому-то интересен даже в таком амплуа. В КХЛ же, все предложения по Полаку (если они, конечно, есть) как минимум предполагают место в топ-4 обороны.

Томас Ванек, 35 лет («Детройт»)

Статистика в прошедшем сезоне: 64 игры, 36 (16+20) очков, «-12»

Зарплата в прошедшем сезоне: $3 млн.

Самый известный австрийский хоккеист всех времён отыграл свой очередной однолетний контракт, и теперь готов выслушать новые предложения. Ванек – очень любопытный игрок, который за последние три сезона поменял пять команд, но за каждую из них забрасывал не менее 15 шайб в регулярке. Конечно, до времён «Баффало» Томасу уже не достать, но оставаться прирождённым снайпером в 35 лет дорогого стоит. Тем не менее, для НХЛ Ванек – отыгранный материал, и платить ему хотя бы те же $3 млн., как делал «Детройт» в минувшем сезоне, много желающих не найдётся. На этой почве и может возникнуть интерес к Ванеку из КХЛ, где забивной легионер пригодится абсолютно любой команде.

Тобиас Райдер, 26 лет («Эдмонтон»)

Статистика в прошедшем сезоне: 67 игр, 11 (0+11) очков, «-8»

Зарплата в прошедшем сезоне: $2 млн.

Немецкий форвард в своё время классно смотрелся в юниорских лигах, затем был на хорошем счету в «Аризоне», но последние сезоны у Райдера откровенно не задались. По ходу позапрошлого сезона он оказался не нужен «койотам», последовал обмен в «Лос-Анджелес», где у Райдера также ничего не получилось, ну а прошедший сезон в «Эдмонтоне» и вовсе стал для немца безголевым. Эта цифра явно не тянет на двухмиллионный контракт. Скорее всего, Райдер, с юных лет выступающий за океаном, попробует всё-таки закрепиться в НХЛ, но, может быть, его заставит задуматься какое-нибудь хорошее предложение из КХЛ? Набирать очки и забрасывать шайбы этот парень точно умеет.

Антти Ниеми, 35 лет («Монреаль»)

Статистика в прошедшем сезоне: КН 3,78 и 88,7 % ОБ

Зарплата в прошедшем сезоне: $ 950 тыс.

Известный финский голкипер, бывший когда-то первым номером в «Сан-Хосе» и «Далласе» и приводивший «Чикаго» к кубку Стэнли, сейчас заканчивает свою карьеру в НХЛ. Последний сезон Ниеми с отвратительной статистикой провёз за спиной Кэри Прайса в «Монреале», и трудно представить, что кто-то ещё в НХЛ рискнёт сделать ставку на финского голкипера. Другое дело КХЛ, где Ниеми может перезагрузить карьеру, и ещё три-четыре года поиграть на высоком уровне. Вполне реален вариант, при котором Антти подпишет контракт с «Йокеритом» и заменит в составе «шутов» Райана Запольски.

Источник: обладатель Кубка Стэнли Ниеми перейдёт в «Йокерит»

Магнус Пяаярви, 28 лет («Оттава»)

Статистика в прошедшем сезоне: 80 игр, 19 (11+8) очков, «-14»

Зарплата в прошедшем сезоне: $ 900 тыс.

Шведский форвард высоко котировался при выходе на драфт в 2009 году, но в результате стал лишь очередным просчётом скаутинга «Эдмонтона». За «нефтяников» Пяаярви провёл три сезона, затем пять лет отдал «Сент-Луису», причём Магнуса постоянно отправляли в фарм-клуб. В «Оттаве» в минувшем сезоне швед выглядел лучше, но на фоне ужасной игры команды он особо не выделялся. Переход в КХЛ сейчас может быть даже поинтереснее варианта с «сенаторами», но будут ли у Магнуса Пяаярви предложения?

Йори Лехтеря, 31 год

Статистика в прошедшем сезоне: 27 игр, 3 (1+2) очка, «-7»

Зарплата в прошедшем сезоне: $4,7 млн.

В сентябре прошлого года Йори Лехтеря вляпался в некрасивую историю, после которой путь в НХЛ ему заказан.

«Закопайте его в фарм-клубе». Лехтеря стал персоной нон-грата, как и Войнов Плохая репутация для игрока НХЛ может быть важнее плохих действий на льду.

Правда, и по игровым показателям финн в последние годы был далеко не на высоте. После достаточно добротных трёх сезонов в «Сент-Луисе», Лехтеря перебрался в «Филадельфию», где и закис. А тут ещё и эта история с наркотиками. Интересно, после неё Лехтерю будут рассматривать, как потенциального новичка? Вернуться в КХЛ для Йори было бы отличным шагом: в 31 год ещё нужно где-то играть, в России полно клубов, готовых сделать Лехтерю лидером атак сразу после покупки, да и за хорошей игрой понемногу забудется «кокаиновый конфуз». Насколько реален такой сценарий? Судить трудно, но в любом случае не хочется, чтобы талантливый форвард уходил из хоккея на такой ноте.