«Взяли курс на сохранение костяка». Интервью с гендиректором «Салавата»

В Континентальной лиге продолжается трансферная кампания. Обозреватель «Чемпионата» взял интервью у генерального директора «Салавата Юлаева» Александра Курносова, который рассказал обо всех переходах и обменах в команде.

Михеев и Елесин – в НХЛ, Уфа выменяла чемпиона мира. Топ-сделки мая в КХЛ Артюхин вернулся в большой хоккей, а Кручинин и Ержабек – в свои старые клубы.

«В конце прошлого года мы увидели настоящую команду»

— «Салават» продлил контракт с Теэму Хартикайненом ещё по ходу плей-офф. Понимали, что если промедлить, его могут увести другие клубы?

— Хартикайнен отыграл в клубе уже шесть лет. Он стал практически символом «Салавата Юлаева». Теэму провёл отличный сезон. Мы понимали, что к игроку будет большой интерес на рынке. Поэтому решили продлить контракт заранее.



— Переговоры получились недолгими?

— Нет, договорились быстро. Это было обоюдное желание обеих сторон.

— Почему после плей-офф не спешили активничать на трансферном рынке?

— Мы взяли курс на сохранение костяка команды. Когда мы сохранили весь костяк, то осталось три-четыре позиции, которые надо усилить. Не требовалось никакой кардинальной перестройки команды, как это было в прошлом году. Мы разговаривали с несколькими кандидатами на каждую позицию.



— Долго ли шли переговоры с Николаем Цулыгиным о продолжении сотрудничества?

— После встречи с руководством Республики Башкортостан было приятно решение о том, что Николай Леонидович продолжает работать с командой. У него был контракт по схеме «1+1». Мы активировали опцию второго года. Немного улучшили финансовые условия. Переговоры длились ровно 30 секунд.



— О Цулыгине хорошо высказывались многие лидеры команды. Это сыграло свою роль?

— В конце прошлого года мы увидели настоящую команду. Все бились друг за друга. Игроки выступили за то, чтобы Николай Леонидович остался в команде. Это стало дополнительным плюсом. Всё сошлось. Мы попали в четвёрку лучших команд лиги, была создана должная атмосфера внутри коллектива. Плюс не надо забывать, что Цулыгин – молодой и доморощенный тренер. Надеемся, что в будущем он станет более опытным и матёрым специалистом.

Мы взяли курс на сохранение костяка команды. Когда мы сохранили весь костяк, то осталось три-четыре позиции, которые надо усилить.

— Изменения в тренерском штабе будут?

— У нас поменялся тренер по физподготовке. К работе приступил финский специалист Матиас Сарвела. Он сменил на этой должности Ярмо Койвисто. Большинство игроков хотели, чтобы физподготовкой занимался именно иностранный специалист. Сарвела – продолжатель идей своего предшественника. За два последних года у нас стало меньше мышечных травм. Мы хотим продолжить двигаться в этом направлении. Сарвела в последнее время работал в «Куньлуне».



— Какие задачи ставятся перед «Салаватом» на сезон?

— Задачи – попадание в медали. Будем стремиться к максимальному результату.

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«Метсола очень профессионально относится к своему делу»

— Ходили разговоры о том, что «Салават» активно интересовался услугами Андрея Локтионова. Это действительно так?

— Андрей – хороший игрок. Мы проявляли к нему интерес, но договориться не получилось.



— Почему не удалось сохранить Йоонаса Кемппайнена? Дело действительно в том, что он хотел играть ближе к дому?

— Хотелось бы сказать огромное спасибо Йоонасу за те два года, которые он провёл в Уфе. На мой взгляд, это лучшие годы в его игровой карьере. Желаем Кемппайнену удачи в новом клубе. Были переговоры, но он уехал в Санкт-Петербург – на границу с Финляндией. В прошлом году у Йоонаса родилась двойня, он очень серьёзно относится к своей семье. Мы предлагали Кемппайнену многолетний контракт с улучшенными финансовыми условиями. Думаю, что если бы у него не было предложения от СКА, то мы бы договорились.



— Долгосрочный контракт заключён с вратарём Юхой Метсолой. Процесс переговоров получился сложным?

— Когда мы его изначально подписывали, контракт был на два года. Юха отыграл первый год, и мы увидели, что это вратарь хорошего качества и уровня. Мы искали вратаря, который может провести много сильных матчей примерно на одном уровне. Когда закончился сезон, на нас вышли представители Юхи и сказали, что ему всё нравится в Уфе. Мы переговорили и перезаключили новый контракт. Не скажу, что для вратаря такого уровня это какие-то заоблачные условия. Могу сказать, что они ниже, чем у того же Якуба Коваржа из «Автомобилиста».



— Не считаете, что трёхлетний контракт – определённый риск?

— С Юхой не считаю. Он очень профессионально относится к своему делу. Он подводит себя к играм на высоком уровне. И в плане психологии, и в плане физики. На старте серии с «Магниткой» он допустил ошибку, после чего сильно переживал. Но никакого надлома не произошло. Через три часа это был прежний Юха. Это очень хорошее качество для голкипера. За последние несколько лет мы поработали со многими голкиперами и знаем, как может случиться. Очень многое зависит от психологии. С Метсолой команда чувствует себя спокойно и идёт вперёд.

Мы почти месяц вели переговоры со шведом Юханом Ларссоном из «Баффало», но не смогли договориться. В результате решили сделать выбор в пользу Маннинена.

«Все финны в нашей команде приживались»

— Сакари Маннинен – новичок «Салавата». Не пугают его не самые выдающиеся физические данные?

— В последнее время в хоккее идёт такая тенденция, что не всё зависит от габаритов. У нас было несколько кандидатов на эту позицию. На национальность мы не смотрели. Мы почти месяц вели переговоры со шведом Юханом Ларссоном из «Баффало», но не смогли договориться. В результате решили сделать выбор в пользу Маннинена, имеющего опыт игры в КХЛ. Прошлый год он замечательно провёл в «Йокерите», набрав 48 очков при показателе полезности «+15».



— Маннинен способен заменить Кемппайнена в центре первого звена?

— Кемппайнен забрасывал много важных шайб, но периодически мы сталкивались с тем, что по ходу сезона Йоонасу не хватало завершающего броска. Сакари – большой снайпер, умеет завершать атаки, играть в комбинационный хоккей. Все финны в нашей команде приживались.



— Ещё один новичок команды – защитник Михаил Пашнин. Он должен добавить вам жёсткости, играть в стиле Панина?

— Мы увеличиваем баланс в обороне. Нам нужны как защитники-домоседы, так и атакующие защитники. Миша, надеемся, добавит нам жёсткости и состоятельности в оборонительной линии. Когда появилась возможность подписать Пашнина, мы с удовольствием это сделали.

— В чём видите сильные стороны Лисовца и Картаева, которые перешли в клуб?

— Лисовец – защитник с прицелом на помощь в атаке. Это созидающий игрок. Мы долго за ним наблюдали и сделали ему квалификацию. Рады его видеть в «Салавате». Картаев уже играл в Уфе, но после трагедии с «Локомотивом» и драфта расширения перебрался в Ярославль. Мы были на постоянном контакте с Владом, он хотел вернуться в Уфу, его многое связывает с этим городом. Картаев – центр, способный сыграть в любом звене. Надеемся, что Влад добавит конкуренции в нашей центральной оси.

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«Сошников добавит команде жёсткости»

— Вратарь Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом». Почему не удалось удержать молодого голкипера и как он объяснил своё решение?

— С Тарасовым глава не закрыта. С «Коламбусом» то он подписался, но в этом году он точно не будет играть в НХЛ или АХЛ. Он пойдёт в аренду. Вполне возможно, что в «Торос». На самом деле жалко, что так происходит. Мы два года подводили этого вратаря, создавали ему все условия для прогресса. В итоге через два года молодой игрок встаёт и уезжает в НХЛ. Это заставляет задуматься о подготовке молодых хоккеистов. В этом году мы предложили Даниилу стать бэкапом. Он отказался.



— Может, у Тарасова есть небольшая ревность в том плане, что трёхлетний контракт подписан с Метсолой?

— Легионерские позиции очень ценны в лиге. Мы даже в этом сезоне думаем, чтобы был какой-нибудь шестой легионер, чтобы периодически можно было выставлять одного полевого игрока-иностранца при хорошем российском вратаре. Но Даниил просто не захотел работать в конкурентной среде. Кстати, мы очень благодарны Андрею Карееву, который полон амбиций, но терпит и постоянно работает. Думаю, что у Андрея всё получится.



— Почему в сделку с «Трактором» был включён ещё один молодой голкипер вашей системы Иван Федотов?

— Честно говоря, мы его просто отпустили. Понимаем, что Иван перерос уровень ВХЛ. Но мы не могли гарантировать Федотову место в составе первой команды. Когда у Ивана появился вариант с «Трактором», мы пошли навстречу игроку. Вместе с Федотовым был обменян защитник Сергей Терещенко, получавший немаленькую зарплату, но не проходивший в состав.



— Жульдиков, выменянный из Челябинска, получит шанс?

— Это молодой игрок. Раньше, когда Никита был лимитчиком, он очень ценился на рынке. Сейчас Жульдикову нужно перезагрузить свою карьеру. Думаю, что он начнёт в «Торосе», а дальше посмотрим.

Сошников выступал в Северной Америке. Это крайний нападающий, который добавит команде жёсткости. Ему нужно перезагрузить карьеру.

— Какие последние новости по Владимиру Ткачёву и Антону Бурдасову?

— Мы общались с агентом этих двух игроков. Нам отвечали, что ближайший год оба хоккеиста проведут в НХЛ. Бурдасов – неограниченно свободный агент. Он провёл два неплохих сезона в «Салавате», хочу сказать Антону спасибо. Мы открыты для диалога. Если что-то не получится в НХЛ, то мы готовы сесть за стол переговоров. Ткачёв – ограниченно свободный агент. Он тоже собирается в НХЛ.



Когда появилась возможность совершить обмен правами со СКА – Владимира Ткачёва на Никиту Сошникова – мы согласились. Сошников выступал в Северной Америке. Это крайний нападающий, который добавит команде жёсткости. Ему нужно перезагрузить карьеру.

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— Остаётся ли в Уфе защитник Артём Сергеев?

— Ему сделано квалификационное предложение. Это предложение достойное. Мы находимся в постоянном контакте с игроком и знаем, что он хочет остаться в нашем клубе.



— Ходили слухи, что Александра Кадейкина хотел заполучить СКА. На вас выходили с просьбой об обмене?

— Нет.

— У него последний год контракта. Будете предпринимать какие-то шаги?

— Безусловно. Мы будем разговаривать.



— Переподписаны Арзамасцев, Жарков, Кугрышев, Семёнов. Каких-то усилений ещё ждать?

— У нас есть целый ряд молодых игроков. Именно поэтому мы не спешили активничать в плане трансферной кампании. Молодёжь тоже надо подводить к составу. У нас есть Амиров, Чистяков, Мухамадуллин. Тот же Павел Шэн. В «Торосе» есть Илья Баранов — один из лучших бомбардиров. Мы сделали ему квалификационное предложение, но думаем, что кто-то попытается повторить. Тогда мы его оставим на одностороннем контракте, он тоже будет в клубе. Мы рассчитываем на этого парня.



— Значит, с молодёжью будет проводиться активная работа?

— Хочется, чтобы молодёжь развивалась и составляла конкуренцию. Об этом говорят и понимают хоккеисты из первой команды. Мы видим, как сыграл Гиматов в плей-офф. Мы постоянно разговариваем на эту тему с тренерским штабом. Да, у Николая Леонидовича Цулыгина не всё получалось, но мы понимали, что эти ошибки будут. Это ошибки роста, от них никуда не деться. Надеемся, что в следующем сезоне наш главный тренер будет ещё мудрее и станет плотно работать со всей системой клуба.