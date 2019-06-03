6 громких обменов, которые могут случиться этим летом в НХЛ

Да, Артемий может перейти в другую команду до того, как станет свободным агентом.

Сезон НХЛ находится в решающей стадии, и пока «Бостон» и «Сент-Луис» бьются в финале Кубка Стэнли, в прессу уже просачиваются слухи и подтверждённая информация о возможных обменах.

Рассказываем о шести самых интересных игроках, которые могут сменить команды.

Контракт: -

Да, такой вариант возможен. Уже год как известно, что Панарин хочет сменить команду и жаждет выйти на рынок свободных агентов. Звёзды НХЛ получают шанс самим выбрать клуб всего один-два раза в жизни, но может случиться так, что 1 июля Артемий встретит уже с подписанным контрактом.

Россиянином серьёзно интересуются во «Флориде», а «Коламбус» был бы не прочь получить хоть что-то за свою главную звезду. И у него есть один, пусть и небольшой, козырь. Только «Блю Джекетс» имеют право подписать контракт с Панариным на максимальный срок (8 лет), другие клубы могут заключить лишь семилетнее соглашение. Теоретически «Коламбус» может договориться с «Флоридой» о варианте, когда Панарин подпишет восьмилетний контракт и сразу же будет обменян. Естественно, потребуется и согласие самого игрока.

В качестве компенсации за лишний год соглашения «Коламбус» вряд ли может рассчитывать на что-то большое, но даже мало – лучше, чем ничего. Пик во втором-третьем раунде вполне бы подошёл.

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Контракт: $ 4,5 млн в год, действует до конца сезона-2023/24

После чемпионата мира стало известно, что защитник попросил «Торонто» об обмене по личным причинам. В сборной Зайцев вспомнил, что ещё несколько лет назад у него было много других задач на площадке, кроме спецбригады меньшинства и обороны. Плюс он уже порядком устал от постоянной критики и давления в городе, где все с ума сходят по хоккею. Универсальность и правый хват делают Никиту привлекательным объектом для обмена, а для верности «Торонто» может отдать в довесок молодого проспекта или выбор на драфте.

1 июля у Зайцева вступает в силу пункт контракта, согласно которому он может выбрать 10 команд, куда его нельзя менять. Но, учитывая желание самого хоккеиста уйти, это не должно стать проблемой. Сейчас боссы «Торонто» только начали прорабатывать варианты обмена, но ясно одно – сезон-2019/20 Зайцев начнёт в новой команде.

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Контракт: $ 6,25 млн в год, действует до конца сезона-2019/20

Российский защитник – не единственный, кто хочет уехать из «Торонто». Семья 39-летнего Патрика Марло возвращается в Сан-Хосе, и нападающий хочет играть поближе к родным, в Западной конференции. «Аризона», «Колорадо» и «Лос-Анджелес» проявляют интерес. Нет сомнений, что для этой сделки «Лифс» придётся пожертвовать ещё каким-то игроком основы и, возможно, выплачивать $ 1,5-2 млн зарплаты Марло», — сказал инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.

Это вполне логично, потому что в контракте Марло действует полный запрет на обмен, то есть он может отклонить любую сделку, который ему не подойдёт.

Контракт: $ 8 млн в год, действует до конца сезона-2021/22

После сезона появились очередные слухи о возможном обмене Евгения Малкина, но куда более вероятный кандидат на уход из «Питтсбурга» — это Фил Кессел. «Миннесота» жаждет видеть его в своих рядах, но нападающий уже составил список из восьми клубов, куда его могут обменять, и «Уайлд» там нет. «Я слышал, что отношения между Кесселом и клубом испортились в прошлом сезоне. Он знает, что его обменяют, потому что нет причин оставаться, но он собирается уйти на своих условиях, если «Питтсбург» захочет отдать его не в одну из восьми команд», — написал в своей колонке инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Когда сделка с «Миннесотой» сорвалась, «Питтсбург» заявил, что готов сохранить нападающего. Но он сам не хочет оставаться – если раньше ходили слухи только о конфликтах с главным тренером Майком Салливаном, то сейчас говорят и о разногласиях форварда с другими игроками, даже с Евгением Малкиным. Так или иначе, обменять Кессела будет непросто, тем более, взамен «Пингвинз» хотят забивных нападающих.

Контракт: -

У молодого финского снайпера подошёл к концу контракт новичка, и надо подписывать новый. Пока неясно, о каком сроке идёт речь, но годовая зарплата по новому соглашению может достигать $ 10 млн. Недавно издание The Fourth Period сообщило, что нападающий не настроен на долгие бодания с клубом и не хочет повторения истории с Нюландером, который полсезона сидел без контракта. Если договориться не получится, Лайне готов рассматривать другие варианты, — просить обмена или принять предложение другого клуба (Лайне – ограниченно свободный агент, если он примет предложение другого клуба, «Джетс» могут его повторить и сохранить игрока).

На переговорах будет обсуждаться не только зарплата, но и срок соглашения. Лайне провёл довольно средний сезон (30 голов, «-24» по показателю полезности и постоянная критика в виду того, что он не отрабатывает в обороне), но ему всего 21 год, и очевидно, что он останется ярким снайпером на долгие годы. Генеральный менеджер «Виннипега» уже обозначил, что подписание нового контракта является приоритетом, теперь дело за самим игроком.

Пи Кей Суббэн

Контракт: $ 9 млн в год, действует до конца сезона-2021/22

Два года назад «Нэшвилл» играл в финале Кубка Стэнли, а в этом неожиданно вылетел уже в первом раунде. В команде куча крутых защитников, но мало результативных нападающих. К тому же надо думать о будущем – в следующем году истекают контракты Романа Йози и Микаэля Гранлунда, которые ждут серьёзную прибавку к зарплатам.

Генеральный менеджер Дэвид Пойл не боится громких обменов, и расстаться с кем-то из защитников при таком составе (Йози, Суббэн, Эллис, Экхольм) можно вполне безболезненно для будущего команды. У Суббэна – самая большая зарплата среди защитников, и нет пунктов о запрете на обмен.